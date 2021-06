Susitikime su Baltųjų rūmų šeimininku dalyvavo Lietuvos ir Latvijos prezidentai Gitanas Nausėda ir Egilas Levitas bei Estijos premjerė Kaja Kallas.

During turbulent times, democracies must stick together. 🇱🇹 🇱🇻 🇪🇪 have just met with US President @Potus. Agreed to strengthen @NATO presence in the Eastern flank, support 🇺🇦 & 🇬🇪. US presence in the Baltics is crucial for the security of the whole Alliance. #NATOSummit #NATO2030 pic.twitter.com/N4houT6GZq