Nausėda pažadėjo Vokietijos-Lenkijos pasienyje užstrigusius lietuvius grąžinti namo

Vokietijos-Lenkijos pasienyje užstrigus šimtams lietuvių po to, kai Lenkija nesutiko leisti jiems važiuoti per šalį ir taip pasiekti Lietuvą, lietuviai užblokavo kelius. Nutraukę judėjimą per netoli Frankfurto prie Oderio esantį pasienio punktą, tautiečiai sulaukė prezidento Gitano Nausėdos skambučio. Šiam pavyko įtikinti lietuvius kelio blokadą nutraukti.

Kaip prezidentas aiškino „Delfi“, skambučiu vėlyvą naktį pavyko susitarti, kad lietuviai pasinaudotų šiuo metu esančiomis galimybėmis grįžti į namus. Lietuviams siūloma traukiniu iš Frankfurto prie Oderio grįžti iki Lietuvos, o automobilius su vairuotojais į šalį žadama grąžinti keltu.

„Kadangi automobilių ir žmonių skaičius gali būti gerokai didesnis nei manėme, dar kartą perskambinau Lenkijos prezidentui Andrzejui Dudai. Imamės žygių organizuojant papildomus keltus ir traukinius“ – „Delfi“ sakė G. Nausėda.

Pasak jo, kol kas su Lenkija buvo susitarta dėl vieno nemokamo kelto iki Klaipėdos ir vieno traukinio. Tačiau, jo nuomone, galima susitarti ir dėl kelių keltų paleidimo.

„Tikrai nėra taip, kad keltas būtų tik vienas, nebūtinai reikėtų laukti, kol keltas nuplauks iki Klaipėdos ir grįš atgal. Keltai galėtų kursuoti“, – sakė prezidentas.

Kol kas, aiškino G. Nausėda, susitarta tik dėl vieno nemokamo kelto ir traukinio, tą, esą, pažadėjo Lenkijos prezidentas. Visgi bus svarstoma, ką gali padaryti Lietuvos valdžia, kokiais būdais gali dar prisidėti, kad žmonės galėtų grįžti į namus.

„Pažadas yra toks, kad nepaliksime vienų, toliau rūpinamės žmonėmis, kad visi saugiai sugrįžtų namo“, – akcentavo jis.

Nors ne vienas lietuvis išreiškė norą savo automobiliu kirsti Lenkijos sieną ir grįžti į Lietuvą, anot G. Nausėdos, tai neįmanoma, mat automobiliams Lenkija taiko ypatingą režimą.

„Klausiau, kodėl toks specialus režimas automobiliams. Atsakymas buvo toks: automobilių skaičius labai didelis, konvojai būtų nepaprastai dideli ir sukontroliuoti tokio automobilių skaičiaus būtų neįmanoma. Be to, vairuotojai važiuoja iš toli, galimos avarijos, nelaimės, išsukimai iš kelio pailsėti į viešbučius, todėl Lenkina nenori rizikuoti nei mūsų, nei savo žmonių sveikata“, – „Delfi“ aiškino prezidentas.

Pasak jo, diskutuoti dėl šio klausimo nėra prasmės, mat tai – Lenkijos teritorija ir Lenkija čia prisiima atsakomybę bei taiko norimus sprendimus.

„Mes gal būtume kitaip nusprendę. Visgi, jie pasiūlė alternatyvą, bet matome, kad mastas gali būti gerokai didesnis, reikia tęstinio proceso“, – komentavo prezidentas.

Anot jo, tai, ar pavyks per dieną sugrąžinti lietuvius namo, priklauso nuo to, kiek jų šiuo metu yra įstrigę svetimoje šalyje. Pasak prezidento, derantis su blokadą surengusiais lietuviais jam buvo pasakyta, kad galimai ten yra 30 tūkst. žmonių.

„Sunku patikėti tuo, tačiau kiek jų ten bebūtų, visus stengsimės grąžinti namo“, – tikino šalies vadovas.

Skvernelis: man žmogiškai gaila



Vėlų pirmadienio vakarą savo Facebook paskyroje į pasienyje esančius lietuvius kreipėsi ir šalies premjeras Saulius Skvernelis.

„Noriu kreiptis į Lietuvos piliečius, kurie yra užstrigę Vokietijos-Lenkijos pasienyje ir blokuoja kelią.

Suprantu, kad esate pervargę, nusivylę ir pikti. Žinau, kad tikėjotės greitesnio ir geresnio sprendimo. Tris paras vyko derybos pačiu aukščiausiu lygmeniu. Deja, šį vakarą turime pripažinti, kad rezultatas ne toks, kokio norėjome ir laukėme.

Man žmogiškai gaila, kad taip nutiko. Lenkijos pusės pasiūlytas sprendimas nėra tai, ko Jūs laukėte patirdami daug nepatogumų. Šį sprendimą Jūs jau žinote.

Dabar svarbiausia, kad visi grįžtumėte namo.

Mielieji, bet kuriuo atveju, kelio blokavimas - ne išeitis ir tai niekur neveda. Tai yra neteisėta. Labai prašau Jūsų nutraukti kelio blokadą ir rengtis kelionei į Lietuvą. Ačiū už Jūsų kantrybę. Laukiame Jūsų visų grįžtant..

Sekite URM nurodymais:

1. Per Lenkiją organizuotu konvojumi praleidžiami autobusai ir mikroautobusai - sienos kirtimas numatytas Świecko pasienio punkte;

2. Lengvieji automobiliai per Lenkiją vykti negalės. Automobiliai turi vykti į Frankfurto prie Oderio centrinę geležinkelio stotį. Visi automobilių keleiviai (išskyrus vairuotoją) turi išlipti stotyje, kur jų nuo kovo 17 dienos, 7.30 val. ryto Vokietijos laiku lauks specialus traukinys (650 vietų).

3. Lengvieji automobiliai (be keleivių) turi atvykti į Sassnits (Zasnicas) jūrų uostą iki kovo 17 dienos 13 val. Vokietijos laiku, kur jie bus plukdomi keltu į Klaipėdą (250 vietų automobiliams +250 vietų vairuotojams) (keleiviai turi likti Frankfurto prie Oderio centrinėje geležinkelio stotyje);

4. Visiems kertantiems sieną bus vykdoma medicininė patikra. Į Lenkijos teritoriją bus įleidžiami tik asmenys, neturintys aiškių ligos simptomų", - rašoma premjero pranešime.

Tiesioginę transliaciją socialiniame tinkle pradėjusi lietuvė, grįžtanti iš Vokietijos į Lietuvą, pasakojo, kad lietuvių buvo paprašyta atlaisvinti kelią Lenkijos vilkikams, taip, esą, pažadėjus leisti lietuviams važiuoti per sieną. Visgi jau sutemus, lietuviai vis dar buvo nepajudėję iš tos pačios vietos. Apsupti Lenkijos policijos pareigūnų, drauge su Lietuvos diplomatais, bandė aiškintis, kodėl piliečiams neleidžiama pasiekti savo šalies.

Situacija pasienyje įtempta. Tarp laukiančių sklinda patys įvairiausi gandai. Viena versijų – norima susitarti su abiejų šalių geležinkeliais, kad jais į Lietuvą būtų pargabenti automobiliai, o žmonėms liepta grįžti į Frankfurtą prie Oderio. Tačiau toks scenarijus lietuvių netenkina. Taip pat teigiama, kad norima suformuoti koloną ir lydėti ją per visą Lenkiją, tačiau, esą, toks scenarijus sunkiai tikėtinas dėl žmonių gausos.

Transliaciją pradėjusi moteris pabrėžė, kad niekam neįdomu, jog ištisą dieną pasienyje galimybės grįžti namo laukiantys žmonės neturi vandens, galimybės nusiprausti, nėra maisto. Be to, pabrėžiama, tarp laukiančių yra ir žmonių su vaikais.

Susitarimo nepasiekiantys lietuviai raginami ir toliau blokuoti kelią ir nepraleisti nei vienos transporto priemonės. Su įširdusiais žmonėmis bandantys derėtis Lietuvos diplomatai pabrėžia, kad galimas variantas – keltas iš Kylio, kuriame tilptų keli šimtai automobilių. Esą būtų organizuojamas specialus reisas.

Visgi toks variantas netenkina susirinkusių. Pasigirdus pasiūlymui plaukti keltu iš Kylio, pasigirdo šūksniai, kodėl į šį pasienio punktą neatvažiuoja prezidentas Gitanas Nausėda, ministras pirmininkas Saulius Skvernelis.

„Aš per tris paras negavau nė butelio vandens. Kur mūsų prezidentas, premjeras, kodėl jie mūmis nesirūpina? Dabar visi nori, kad mes pasitrauktume nuo sienos, atlaisvintume pravažiavimą, tačiau niekam nerūpi, kur mes pasidėsime“, – širdo pasienyje laukiantis lietuvis.

Atsitraukė į Vokietijos teritoriją



Susitarimo su Lenkijos pareigūnais nerandantys lietuviai pabrėžia, kad nesiruošia trauktis nuo kelio, nežadama praleisti ir norinčių sieną kirsti Lenkijos vilkikų.

„Nesitraukite nuo kelio, niekur neikite!“ – skamba šūksniai, raginantys stovėti.

Lietuviams įtarimą kelia ir tai, kad pasienio ruože užgesinta šviesa. Niūriai juokaujama, kad netrukus susirinkusieji sulauks pipirinių dujų ir riaušių malšinimo komandos. Tiesioginėje transliacijoje matyti, kad širsta ir Lenkijos policininkai, norintys atlaisvinti sieną ir leisti judėti užstrigusiam transportui.

Netrukus atkeliavęs vienas iš Lenkijos pareigūnų pamėgino dar kartą susitarti kelią blokuojančiais lietuviais.

„Norime su jumis susitarti, norime patraukti automobilius į dešinę kelio pusę. Niekas negali pasakyti, kiek ilgai ši situacija truks, tačiau pamėginsime tai išspręsti“, – akcentavo atėjęs pareigūnas.

Tačiau toks pasiūlymas sukėlė įniršį. Pasigirto šūksniai įvairiomis kalbomis, kad pareigūnams yra svarbesni vežami gyvūnai, o ne pasienyje vargstantys žmonės. Visgi nuspręsta, kad lietuviai gali atsitraukti dviem vilkikais toliau. Toks sprendimas, esą, priimtas, kad visi vilkikai ir žmonės būtų Vokietijos teritorijoje, kur galės blokuoti kelią toliau, tačiau Lenkijos pareigūnai negalės imtis jokių priemonių.

Ramina riaušių policija

Situacija įsismarkavo kaip reikiant. Lenkijos pasienyje išsirikiavo policijos pareigūnai, apsiginklavę, pasiruošę malšinti riaušes ir patraukti kelią blokuojančius lietuvius.

„Atėjo žmonės su ginklais, šalmais, žiūrėkite, kiek stovi. Esame kaip nusikaltėliai dėl to, kad norime sieną kirsti“, – stebėjosi įpykusi tiesioginės transliacijos iniciatorė.

Papildyta 21:06 val. Pasienyje įstrigę lietuviai neslepia pasipiktinimo, kad išgirdę žinią, jog galės grįžti humanitariniu koridoriumi per Lenkiją į namus, suskubo per Vokietiją iki Lenkijos pasienio, tačiau čia buvo sustabdyti. Įkarštį kelia ir tai, kad nėra ir konvojaus, kuris turėjo būti organizuojamas dar pirmadienį. Apie tai kalbėjo prezidentas Gitanas Nausėda.

„Aš nesuprantu, kodėl taip yra. Lietuva leidžia lenkus grįžti į namus, važiuoti, o mūsų niekas neleidžia“ – piktinosi pasienyje užstrigusi Lietuvos pilietė.

Kol kas gerų žinių įstrigusiems lietuviams nėra. Anot pasienyje esančių Lietuvos diplomatų, vienintelis įmanomas kelias kol kas – iš Kylio miesto keltu iki Klaipėdos. Teigiama, esą bus suorganizuotas specialus reisas.

Taip pat kalbama ir apie tai, kad galbūt pasienyje įstrigę keli šimtai žmonių iki Lietuvos bus nugabenti specialiais autobusais. Tačiau nėra aišku, kaip tai bus organizuota, ir kiek žmonių vienu metu bus pervežta. Visgi pasienyje esantys Lenkijos pareigūnai ramina, kad nė vienas neliks prie sienos be pagalbos.

Lenkija derėtis nelinkusi



„Situacija tokia, kad po ilgų derybų su Lenkija paaiškėjo, kad jie kategoriškai nepraleis lengvųjų automobilių. Jie juos nori siųsti kitais keliais – dalį traukiniais, dalį keltu, bet pro sieną jie jų tikrai nepraleis“, – BNS pirmadienio vakarą sakė Linas Linkevičius.

Pasak L. Linkevičiaus, iš Vokietijos ir Lenkijos pasienio pajudėjo pirmas iš autobusų ir mikroautobusų suformuotas konvojus.

„Pavyko susitarti, kad jie gali praleisti autobusus ir mikroautobusus, kuriuose daugiau nei septyni keleiviai ir, kiek žinau, pirma tokia kolona suformuota ir jau pajudėjo“, – teigė L. Linkevičius.

Šiuo metu situacija pasipiktinę Vokietijos ir Lenkijos sienos kirsti negalintys lietuviai blokuoja kelią.

Socialiniuose tinkluose platinamame tiesioginiame vaizdo įraše matyti, kad šiuo metu prie kelią blokuojančių lietuvių atvykusi ir riaušių policija, su lietuviais bendrauja ir Lietuvos diplomatas.

Vokietijos ir Lenkijos pasienyje įstrigę lietuviai reikalauja būti praleisti per sieną su savo automobiliais.

Ministras L. Linkevičius pataria neblokuoti kelio, nes tai nėra išeitis – šiuo metu svarstomos kelios alternatyvos, kaip lietuviams grįžti namo.

„Čia tikrai ne derybininkų klaida, nes tartasi buvo prezidentų, premjerų lygiu ir labai intensyviai, akivaizdu, kad jie pro tą sieną nepravažiuos. Jeigu jie blokuos tą kelią, tai yra ne išeitis, nes jie tiesiog ten ir liks“, – sakė Lietuvos diplomatijos vadovas.

Pasiryžo laukti dar parą

„Mes galime susimokėti už tą konvojų, jeigu Lietuva negali. Galime po 100 eurų nuo mašinos – tik leiskite važiuoti“, – prašo pasienyje susirinkę žmonės, Vokietijos teritorijoje laukiantys žinių iš Lenkijos bei galimybės kirti sieną.

Išgirdę Lietuvos diplomato pastabą, kad vis dar vyksta derybos su Lenkijos puse, ir kitoks sprendimas, tai yra, galimai leisti lietuviams važiuoti per Lenkijos teritoriją savais automobiliais, galbūt bus priimtas tik po paros, susirinkę žmonės neslepia įsiūčio.

„Gerai, mes lauksime parą! Stovime parą! Lauksime dar parą, nepraleisime nieko ir lauksime žinių. Nors jau atstovėtos dvi paros“, – piktinosi tiesioginę transliaciją Lenkijos pasienyje pradėjusi lietuvė.

Susirinkę neslepia pasipiktinimo, kad pasienyje nėra tualetų, nėra galimybės išsimiegoti, pavalgyti. Kai kurie pasakojo, kad buvo nukeliavę iki prekybos centro nusipirkti pavalgyti, išleido nemažą sumą pinigų, kurią galėjo skirti savo šeimai.

Lietuvos link dėl koronaviruso grėsmės vykstantys lietuviai Vokietijoje pradėjo strigti nuo sekmadienio vidurnakčio, kai Lenkija, siekdama stabdyti koronaviruso plitimą, užvėrė savo sienas užsieniečiams.

Maždaug 2 tūkst. Lietuvos piliečių yra informavę diplomatines atstovybes, kad dėl apriboto judėjimo negali grįžti į tėvynę.

Pirmadienio vakarą dalį lietuvių iš Vokietijos į tėvynę skraidina Lietuvos karinis lėktuvas „Spartan“. Lietuvos kariuomenės vadas Valdemaras Rupšys patvirtino, kad karinių oro pajėgų transporto lėktuvas „Spartan“ jau pakilo iš Berlyno ir parskraidina Lietuvos piliečius. V. Rupšys taip pat patvirtino, kad orlaivis pargabena ir medicininį krovinį skirtą transplantacijai.

„Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų lėktuvas „Spartan” jau pakilo iš Berlyno į Vilnių su iš užsienio negalėjusiais grįžti Lietuvos piliečiais. Orlaivis ne tik parskraidins namo mūsų šalies žmones, bet ir pargabens medicininį krovinį skirtą transplantacijai. Pagrindinis Lietuvos kariuomenės uždavinys yra šalies ginkluota gynyba, tačiau taikos metu yra lygiagrečiai veikiama pagal Taikos meto užduočių planus ir skiriama pagalba valstybei, jos institucijoms bei mūsų piliečiams“, – feisbuko paskyroje teigia V. Rupšys.

„Spartan“ išskrido iš Lietuvos į Berlyną apie 16 val.

ELTA primena, kad premjeras Saulius Skvernelis sekmadienį pabrėžė, kad klausimas dėl Lenkijos ir Vokietijos pasienyje užsilaikiusių Lietuvos piliečių yra sprendžiamas. Premjeras teigė, kad numatyta Lietuvos piliečius parskraidinti karinių oro pajėgų transporto lėktuvu „Spartan“, taip pat tariamasi dėl specialaus traukinio bei automobilių konvojaus.

Kilo triukšmas dėl sergančio vaiko



Tiesa, nors lietuviai pasiryžę nesitraukti nuo kelio į Lenkiją ir blokuoti eismą, Lietuvos diplomatas perdavė prašymą pasitraukti ir praleisti „Renault Scenic“, kuriame – sergantis vaikas.

Iš pradžių, rodos, toks prašymas buvo sutiktas geranoriškai, tačiau netrukus lietuviai įsikarščiavo.

„Nepraleisime, nes ką, mūsų vaikai – šunys? Gali čia laukti? Mes praleisime, bet tegu ir mūsų vaikus praleidžia“, – širdo pasienyje stovintis vyras.

Negana to, tankiai susigrūdusiems automobiliams sudėtinga išsiskirstyti. Ne vienas pabrėžė, kad praleisti lenkiško „Renault“ su sergančiu vaiku paprasčiausiai nėra įmanoma, mat automobiliai susigrūdę per tankiai ir nėra kaip pasitraukti į šalis, o į Lenkijos teritoriją įvažiuoti lietuviai nenori.

„Tegu ant rankų vaiką išsineša, greitoji pagalba gali sustoti kitoje pusėje ir pasiimti. Juk tą šimtą metrų nėra taip sudėtinga nueiti, čia nereikia mašinos“, – replikavo ne vieną valandą galimybės kirsti sieną laukiantys žmonės.

Įstrigo ir norintys apsigręžti

Pasienyje įtampa kyla toliau. Pasirodo, automobiliai sustatyti taip tankiai, kad neįmanoma net tik praleisti tų, kurie nori kristi sieną su Lenkija, bet apsigręžti atgal negali ir tie, kurie nori grįžti atgal į Vokietiją.

Tokį norą pareiškė moteris, trečią parą stovinti pasienyje drauge su dviem mažamečiais vaikais – 6-erių ir 7-erių metų.

„Mes negalime dar vieną parą čia laukti, mes su vaikais, grįšime atgal į Vokietiją, praleiskite mus“, – prašė moteris.

Tačiau susirinkę vairuotojai tik skėsčioja rankomis. Tam, kad būtų praleistas moters automobilis, jį tektų kone rankomis pernešti, arba leisti pravažiuoti keliems Lenkijos piliečiams, taip pat įstrigusiems suformuotoje spūstyje. To padaryti kelią užblokavę lietuviai kategoriškai nenori.

Kreipėsi į Vokietijos policiją



Nepaisant to, kad Lietuvos diplomatai perdavė žinią, kaip lietuviai gali grįžti į namus, ir informavo, ką galima daryti, pasitraukti nuo pasienio lietuviai neplanuoja.

Žiūrėdami į Lenkijos riaušių policiją, lietuviai sumanė patys kreiptis į policiją, tik – į Vokietijos. Tiesa, įgyvendinti savo planų nepavyko – pirmasis skambutis buvo neteisingu telefono numeriu ir buvo prisiskambinta ugniagesiams.

Lietuviai nežada trauktis nuo Vokietijos-Lenkijos pasienio. Anot jų, situacija, kai automobiliai bus gabenami keltais į Lietuvą, nėra priimtina, mat žmonės nori grįžti savais automobiliais, važiuodami per Lenkijos teritoriją.

Visgi sprendimą trauktis nuo pasienio priėmė Lenkijos riaušių policija – kelią užblokavę lietuviai liko nebestebimi ginkluotų pareigūnų.