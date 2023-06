„Mes NATO viršūnių susitikimą rengiame ne dėl reklamos. Jeigu dėl to bus pasiektas platesnis Lietuvos žinomumas – tikiuosi, labai teigiamas garsas apie Lietuvą nueis per pasaulį – mes aišku dėl to džiaugsimės“, – pirmadienį žurnalistams sakė jis.

G. Nausėda pabrėžė, kad NATO viršūnių susitikimas pirmiausia yra mėginimas atliepti susikaupusias problemas.

„Atliepti sudėtingai geopolitinei situacijai, būti vertiems tų iššūkių, kurie mums kyla saugumo požiūriu. Labai prasminga, sakyčiau, simboliška, kad NATO viršūnių susitikimas įvyks 30 kilometrų nuo sienos su valstybe, kuri yra satelitinė Rusijos Federacijos valstybė ir aktyviai dalyvauja kare prieš Ukrainą.

Tai reiškia, kad esame vieningi kaip kumštis, kad gebėsime priimti tuos sprendimus, kurie yra reikalingi tiek paramai Ukrainai, bet nemažiau svarbu – ir mūsų pačių saugumo sustiprinimui. Eisime tvirtu žingsniu į priekį“, – sakė prezidentas.

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė Evalda Šiškauskienė pirmadienį ryte sakė, kad Vilniuje vyksiantis NATO viršūnių susitikimas darys didelę reklamą Lietuvai, kurios nebūtų galima nusipirkti iš savo biudžeto lėšų.

Pasak jos, šalies žinomumas vis dar yra mažas, o tokie renginiai padės atrasti Lietuvą.

„Tikrai nenusipirktume už jokius pinigus iš savo biudžeto penkeriems metams į priekį tokios reklamos. Būtent ir sakome, kad to žinomumo nėra, Lietuvos daug kas nežino, jog mes geriausiai paslėptas perlas Rytų Europoje, dabar bus atidaryta ta kriauklė, tai labai smagu“, – „Žinių radijui“ teigė E. Šiškauskienė.

NATO viršūnių susitikimas vyks liepos 11–12 dienomis.