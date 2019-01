Kaip visuomenei pasitikėti politikais, kurie norėdami pakenkti konkurentams, naudojasi viešųjų ryšių specialistų paslaugomis? Apie tai diskutuosime su „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovu S. Muravjovu.

„Aš manau, kad nemokamų pietų nebūna. (…) Visuomenė ir šiaip nepasitiki politikais, tai nežinau, kas blogiau. Kita vertus, nežinau, ar šios dienos naujiena yra išskirtinė ar iš viso yra naujiena. Manau, kad ir taip žinoma, kad politikai bendrauja su viešųjų ryšių atstovais. Aš turiu vieną pasiūlymą, man atrodo, kad būtų sąžininga, jeigu politikų susirašinėjimai būtų gaunami, aišku, juos reikėtų nuasmeninti, bet būtų labai gerai, jeigu mes galėtume susitarti, kad sesijos pabaigoje, jeigu žurnalistai to norėtų, būtų pateikiami visi susirašinėjimai.

Manau, tai suteiktų daugiau skaidrumo ir primintų, kad tokio dalyko kaip gebėjimo paslėpti susirašinėjimų pėdsaką – neįmanoma. Klausimas, kada žmonės tai sužinos“, - sakė S. Muravjovas.

Pats G. Nausėda tikina, kad šiandien paskelbta naujiena jam nebuvo naujiena, tik paaiškėjo daugiau detalių.

„Kaip matote, nepavyko, rezultatas nebuvo pasiektas. Jeigu rimtai, tai jokia nėra naujiena, dabar tik atsirado daugiau aplinkybių, tuo metu tai atrodė vien tik kaip Pavilionio iniciatyva, dabar matome, kad buvo daugiau veikiančių asmenų, kurie padėjo tą laišką paruošti ir norėjo padaryti įtaką vienam iš kandidatų į prezidentus.

Man niekada nebuvo paslaptis, kad S. Skvernelis dalyvaus rinkimuose, nebent įvyktų kažkokios dramatiškos aplinkybės. Net tada, kai reitingai buvo pačiame dugne, buvau tikras, kad tikrai tai bus trečiasis rimtas kandidatas kovoje į prezidento postą ir taip atsitiko. Čia jau ne man klausimas, ar buvo naudinga susilpninti. Nors jau ne kartą minėjau, kad tada dirbau kaip ekonomistas, dariau prezentacijas ekonominio pobūdžio, tiesiog pasikeitė kontekstas ir mano buvimas reitingų lentelėse. Turbūt buvo nuspręsta imtis tokių žingsnių“, - laidoje telefonu kalbėjo G. Nausėda.

Taip pat G. Nausėda pakomentavo naujausius reitingus.

„Galbūt gali turėti pozityvios įtakos. (…) Aš klausausi, kad mane pasivys kažkas nuo lapkričio mėnesio, visi supranta, kad spręsis rezultatai antrajame rinkimų etape, dabar kalbėti apie rezultatą krepšinio rungtynių, kai tik trečias kėlinys – nėra pagrindo, juo labiau, kad atotrūkis nėra nei daug, nei mažai“, - laidoje sakė G. Nausėda.

S. Muravjovo nuomone, ryšius tarp draugų, verslo ir politikų atskirti yra būtina.

„Man atrodo, kad reikia teirautis pono Pavilionio, kodėl taip įvyko, tikiuosi, kad šiai temai dėmesio skirs ir ryšių su visuomene kompanija, ir konservatoriai. Norėtųsi, kad santykiai būtų skaidrūs. Jeigu turi sutartį – deklaruok. Jeigu tai yra draugai, tai turbūt gali draugauti, bet ne darbo metu. Aišku, kad gali bendrauti, tai turbūt reikia nusišalinti nuo sprendimų, susijusių su jų verslu.

Tuo labiau, kad ponas Pavilionis yra deklaravęs daugiausia susitikimų, jis turi penktadalį visų konservatorių partijos susitikimų, kurie buvo deklaruoti. Aš manau, kad ryšių su visuomene pramonė yra galinga. Mes nuolat girdime, kad ryšių su visuomene verslas gauna nemažai pinigų ir per viešuosius pirkimus, su mintimi, kad vėliau tai pasitarnaus kažkokiai partijai. Kai yra mažai aiškumo, terpė korupcijai yra labai didelė“, - laidoje sakė S. Muravjovas.

S. Muravjovas Nežinau, ar būtų gerai, jeigu visi elgtumėmės pagal logiką „Pagauk, jeigu gali“. Aš norėčiau, kad politikai ir verslas prisiimtų daugiau atsakomybės.

Anot jo, skaidrumo reikalavimai turi tik didėti, ir tai turi suprasti visos pusės.

„Mes gyvename įdomiais laikai, nes mūsų poreikis skaidrumui auga, skaidrumo akimirkų vis daugiau. Ir politikams kai kurie dalykai vyksta ne taip, kaip jie yra pratę. Visuomenė nori žinoti, aišku, galime užduoti įvairius klausimus. Anksčiau buvo politikai iš politinių partijų, o dabar daugelis ateina iš verslo. Mes turime kelti skaidrumo reikalavimą, kitaip griauname pasitikėjimą“, - laidoje sakė. S. Muravjovas,

„Nežinau, ar būtų gerai, jeigu visi elgtumėmės pagal logiką „Pagauk, jeigu gali“. Aš norėčiau, kad politikai ir verslas prisiimtų daugiau atsakomybės, dirbtų pagal aukštesnius reikalavimus“, - taip pat sakė S. Muravjovas.

DELFI primena, kad parlamentaras Ž. Pavilionis neneigė kontaktavęs su D. Gudelio bendrovės specialistais. Jis pradžioje sakė, kad pranešimo teksto su jais nederino, tačiau perklaustas jau pasitaisė, kad „jie tą tekstą pasiūlė“. „Jie tą tekstą pasiūlė. Idėja buvo mano paklausti dėl to, bet tekstą po to jau jie bandė man siūlyti. Bet aš neturėjau jokių kontraktinių įsipareigojimų, ir esu šiek tiek nusivylęs ta akcija. Galbūt, pats ne per daug apgalvotai pasielgęs, aš nutraukiau bet kokį bendravimą su jais po šito laiško“, – sakė Ž. Pavilionis.

Kiek anksčiau DELFI kalbintas G. Nausėda įsitikinęs, kad paviešinti laiškai rodo, jog viešųjų ryšių agentūros „vipcommunications“ indėlis į šį procesą buvo akivaizdus.

„Matyt, nelieka abejonių, kad tokios sąsajos ir bendra autorystė tikrai egzistuoja. To neneigia nei viena, nei kita pusė, tik mėgina tą savo indėlį sumenkinti. Bet kuriuo atveju paties fakto tai nepakeičia ir, manau, kad tai nėra itin gražus žingsnis, kurį padarė politikas Pavilionis. Bet man labai svarbu, kad politikas Pavilionis atsiprašė ir pavadino tai klaida. Tai jau yra žingsnis teisinga linkme“, – teigia G. Nausėda. Tiesa, jis sako nemanantis, kad Ž. Pavilionis tokį žingsnį žengė norėdamas piktybiškai pakenkti, neva juo galėjo pasinaudoti su S. Skverneliu dirbantys specialistai.