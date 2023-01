Šių metų forumo diskusijos aprėps svarbiausius šiuo metu pasauliui tenkančius iššūkius – energetikos ir maisto krizę, infliacijos ir monetarinės politikos, klimato kaitos problemas. Bus kalbama ir apie COVID-19 pandemijos padarinius, Europos ir globalaus pasaulio saugumo klausimus. Išskirtinis dėmesys bus skirtas ir karui Ukrainoje aptarti.

Viešoje diskusijoje „Ginant Europą“ prezidentas kartu su kitais Europos šalių vadovais ir ekspertais aptars, kokių veiksmų turėtų imtis Europa, kad sustiprintų savo kolektyvinį saugumą.

Davoso pasaulio ekonomikos forume G. Nausėda taip pat turės dvišalius susitikimus su valstybių vadovais, tarptautinių organizacijų lyderiais bei potencialių investuotojų Lietuvoje atstovais.

Prezidentas G. Nausėda renginio metu viliasi galėsiąs susitikti su NATO generaliniu sekretoriumi Jensu Stoltenbergu. Kaip sekmadienį žurnalistams Klaipėdoje sakė šalies vadovas, jis su Aljanso lyderiu nori aptarti tolimesnę karinę paramą Ukrainai ir siekti spartesnio ginkluotės perduodavimo.

Kvietimą į tarptautinį renginį gavo ir užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis – Lietuvos diplomatijos vadovas taip pat dalyvaus Šveicarijoje vyksiančiame tarptautiniame forume. Įprastai šiame pasaulio politikos ir verslo lyderių susibūrime Lietuvą atstovaudavo tik šalies prezidentai. Kaip teigiama Užsienio reikalų ministerijos išplatintame pranešime, G. Landsbergiui adresuotame kvietime akcentuojamas jo indėlis, telkiant paramą Ukrainai, jau beveik metus kovojančiai prieš barbarišką Rusijos agresiją.

Pirmadienį, prieš išvykdamas į Šveicariją, ministras savo „Twitter“ paskyroje pasidalijo mintimis ir patikino, kad kartu su tarptautinio forumo dalyviais kalbėsis apie Ukrainą ir aktyvesnį Vakarų ginklų tiekimą fronte kovojantiems ukrainiečiams.

„Pakeliui iš Lietuvos į Davosą, kur buvau pakviestas pasisakyti. Lietuva yra labai gera Ukrainos draugė, todėl žinote, ką pasakysiu“, – savo „Twitter“ paskyroje rašė G. Landsbergis ir pridėjo žymą „Apginkluokime Ukrainą dabar“.

Antradienį Lietuvos diplomatijos vadovas pasisakys forumo sesijoje apie branduolinės konfrontacijos rizikas („Thinking the Unthinkable: The Risk of Nuclear Confrontation“), o sausio 18 d. sakys įžanginę kalbą Ukrainos draugams skirtoje vakarienėje. Davose ministras taip pat ketina susitikti su įvairių šalių diplomatijos vadovais, „Google“, „Facebook“ atstovais bei kitomis verslo bendruomenėmis.

Pasaulio ekonomikos forumo metinis susitikimas vyks sausio 16–20 dienomis Davos-Klosters mieste, Šveicarijoje. Kasmetinis Pasaulio ekonomikos forumas Davose rengiamas nuo 1971 metų.

Pasaulio ekonomikos forumas yra Tarptautinė viešojo ir privataus bendradarbiavimo organizacija, kurioje dalyvauja svarbiausi politiniai, verslo, kultūros ir kiti visuomenės lyderiai.