„Mes pateiksime savo vertinimą ir sprendimą artimiausiu metu“, – trečiadienį teigė G. Nausėda, pridurdamas, kad tai neužsitęs kelias savaites.

„Sakydamas pačiu artimiausiu metu, aš turiu galvoje tikrai ne dviejų savaičių terminą“, – žurnalistams sakė G. Nausėda po susitikimo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.

Prezidentas anksčiau trečiadienį LRT televizijai sakė, kad pastaruoju metu dar į kelis skandalus įsivėlęs J. Narkevičius, ko gero, nesuprato, kas jam buvo pasakyta.

„Kol kas nenuteikia optimistiškai, eina į priešingą pusę, gal nesuprato, ką pasakėm“, – LRT televizijai trečiadienį komentavo šalies vadovas.

ELTA primena, kad G. Nausėda pastarąjį trečiadienį žurnalistams pareiškė suteikiantis susisiekimo ministrui laiko ištaisyti padarytus sprendimus, kitu atveju, prezidentas žada kalbėtis su ministru pirmininku Sauliumi Skverneliu.

„Aš kol kas suteikiu tam tikrą pasitikėjimo kreditą, kad jis mėgintų susitvarkyti, ką yra pridirbęs. Jeigu per artimiausias savaites to nepavyks padaryti, tada sėsime su premjeru ir kalbėsimės iš esmės“, – Pabradėje sakė G. Nausėda.

Laisvės partijos pirmininkė Aušrinė Armonaitė teigia, kad į skandalus įklimpęs susisiekimo ministras J. Narkevičius turi trauktis arba jam Seime bus surengta interpeliacija.

Visuomenėje pasipiktinimo susilaukė J. Narkevičiaus sprendimas spalio pabaigoje atleisti „Lietuvos pašto“ valdybą, ažiotažas kilo ir po to, kai „15 min.lt“ pasirodė informacija, jog komandiruotės Abu Dabyje metu ministras už vakarienę nemokėjo iš jo komandiruotei skirtų pinigų, bet pasinaudojo ministerijai pavaldžių įmonių lėšomis.

Praėjusią savaitę portalas „15min.lt“ taip pat paskelbė, kad J. Narkevičiui, kaip Seimo nariui, skirtame bute Seimo viešbutyje gyvena jo dukra Karolina Narkevič.

Šią savaitę LRT radijas paskelbė turįs informacijos, kad, naudodamasis nemokamomis Seimo viešbučio paslaugomis, susisiekimo ministras su žmona visgi užsiima ir butų nuoma sostinėje.

Galiausiai LNK laida KK2 gavo net kelis pranešimus, kad Trakų rajone, Gilūšio ežere, ministras taip pat galimai vykdė neteisėtą žvejybą, brakonieriavimą.