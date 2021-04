Tyrimo metu tūkstančio Lietuvos gyventojų buvo teiraujamasi, kas turėtų atstovauti šaliai (EVT) – Lietuvos vadovas G. Nausėda ar premjerė Ingrida Šimonytė.

Bendrovės „Vilmorus“ atliktoje apklausoje 56,1 proc. respondentų teigė, kad tą ir toliau turėtų daryti G. Nausėda, 18,6 proc. žmonių manė, kad šią atsakomybę turėtų perimti I. Šimonytė, o 25,3 proc. apklaustųjų teigė neturintys nuomonės.

Prezidentą kaip tinkamesnį kandidatą atstovauti Lietuvai nei I. Šimonytę įvardijo visos apklaustų žmonių grupės (tiek pagal lytį, amžių, išsimokslinimą, socialinę padėtį, pajamas ar gyvenamąją), tačiau labiausiai G. Nausėdos atstovavimą palaiko žemesnio išsilavinimo, mažesnes pajamas gaunantys žmonės.

Mažiausias skirtumas tarp politikų fiksuotas sostinėje, kur manančių, kad į EVT posėdžius vykti turi šalies vadovas yra panašiai tiek, kiek manančių, jog tą daryti turėtų premjerė – atitinkamai 34,9 proc. ir 32,8 proc. respondentų. Tuo metu kaimo vietovėse G. Nausėdą šiuo klausimu palaiko du trečdaliai apklaustųjų.

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių santykių ir politikos mokslų (VU TSPMI) instituto profesorius Ramūnas Vilpišauskas sako, kad žmonės „tiesiog palaiko dabartinį status quo“.

„Maniau, kad bus daugiau nežinančių, neturinčių nuomonės. Čia, vis dėlto, reikia įsigilinimo ir gan specifinių žinių, tačiau žmonės, matyt, yra pastebėję, kad prezidentas G. Nausėda dalyvauja Europos Vadovų Tarybos posėdžiuose ir turbūt laiko tai tinkamu atstovavimu Lietuvai“, – kalbėjo R. Vilpišauskas.

Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad žmonių atsakymai veikiausiai yra susiję ir su politinėmis simpatijomis.

„Tie, kurie palaiko labiau I. Šimonytę, gal ir balsavo už ją praėjusiuose prezidento rinkimuose, norėtų ją matyti ir atstovaujant Lietuvai ir Europos Vadovų Taryboje. Panašiai galbūt svarsto tie, kurie balsavo už G. Nausėdą. Tas respondentų pasiskirstymas siūlo ir tokią hipotezę“, – teigė TSPMI profesorius.

Klausimą, kas Lietuvai turėtų atstovauti EVT, ėmė kelti valdantieji konservatoriai, laimėję Seimo rinkimus.

Jie svarsto priimti įstatymą, kuris numatytų, kad Lietuvai EVT atstovautų ne prezidentas, o ministras pirmininkas.

Iniciatoriai teigia, kad per viršūnių susitikimus svarstomi klausimai daugiausia susiję su Vyriausybės kompetencija. Taip pat nėra galimybių užtikrinti, kad dalyvaudamas EVT prezidentas laikytųsi Seimo ir Vyriausybės patvirtinto mandato, be to, prezidentas nedalyvauja europinių partijų veikloje.

Šios iniciatyvos kritikai teigia, kad konservatoriai taiko dvigubus standartus, nes jų remiamai prezidentei Daliai Grybauskaitei patys užleido vietą EVT ir niekada iki šiol nekėlė šio klausimo.

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad ketina ir toliau atstovauti Lietuvai visuose viršūnių susitikimuose.

Tikslūs tyrimo rezultatai:

Klausimas: „Konservatoriai siūlo, kad prezidentą Gitaną Nausėdą Europos Sąjungos viršūnių susitikimuose galėtų pakeisti Ingrida Šimonytė. Jūsų nuomone, kas turėtų atstovauti Lietuvai Europos Vadovų Taryboje?“

Atsakymai: Gitanas Nausėda – 56,1 proc.; Ingrida Šimonytė – 18,6 proc.; Sunku pasakyti – 25,3 proc.

Balandžio 8–17 dienomis apklaustas 1001 18 metų ir vyresnis Lietuvos gyventojas, interviu telefonu 31 mieste ir 35 kaimuose.