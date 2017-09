Vilnietė Irena, pasų poskyryje neseniai atsiėmusi tris pasus – sau ir dviem vaikams, iš kurių vienas nepilnametis, iš viso sumokėjo 124,7 eurus.

„Jaučiuosi finansiškai nukentėjusi. Tiesa, klientų aptarnavimo kokybe negaliu skųstis, tačiau dokumentų kainos yra tikrai per didelės. Jauniausiojo pasą reikės keisti po penkerių, o vyresniojo – studento – po 10 metų. Pati sau užsisakiau ir pasą, ir tapatybės kortelę, o visų dokumentų laukiau ilgiausią, kitaip sakant, pigiausią, laikotarpį – mėnesį. Nesuprantu, kodėl valstybė negalėtų taikyti nuolaidų studentams ar šeimoms, iš karto užsakinėjančioms kelis dokumentus“, – sako skaitytoja.

Kaimynai gamina dvigubai pigiau

Dėl didelių paso kainų nustebo ir dar viena skaitytoja Evelina:

„Esu studentė, gyvenanti viena ir pati save išsilaikanti. Studijuodama šiek tiek dirbu, bet tų pinigų vos užtenka svarbiausioms buitinėms reikmėms. Prieš keletą mėnesių prireikė paso, tačiau, nuėjusi užsisakyti ir išgirdusi kainą, pasirinkau jo laukti bendrąją tvarką, t.y. mėnesį, nes negalėjau sau leisti už tai sumokėti 57 eurų. Tiesa, ir 43 eurai yra daug, manau, kad piliečiams būtini dokumentai turėtų būti kiek pigesni, ar bent galėtų būti taikomos finansinės lengvatos, kaip, pavyzdžiui, neįgalumą turintiems asmenims“.

„2009 m., pasibaigus mano ir dviejų vaikų pasų galiojimui, norėjome juos pasikeisti, tačiau, vietoj jų, buvome priversti užsisakyti tapatybės korteles, kurios, tuo metu, kainavo maždaug 80 litų. Vėliau kortelių kainos atpigo, bet pasai ženkliai pabrango, tad kai man vėl jo prireikė, turėjau sumokėti gerokai daugiau, nei būčiau sumokėjusi prieš tai. Kaina ir šiandien yra tikrai didelė, tuo tarpu pas mūsų kaimynus latvius ji yra 19 eurų – dvigubai pigiau, nei Lietuvoje“, – dokumentų kainomis piktinasi skaitytoja Rita.

Savikainą parodo valstybės rinkliavos dydis

Vis dėlto Asmens dokumentų išrašymo centro prie VRM atstovų paklausus, kokia yra tiksli pasų ir tapatybės kortelių savikaina, jie negalėjo atsakyti:

„Valstybės rinkliavos dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į paslaugos suteikimo išlaidas, kurias sudaro išlaidos, skirtos: darbui, susijusiam su paslaugos suteikimu, apmokėti; juridinę galią turinčio dokumento blankui pagaminti; teisės aktų nustatytų reikalavimų įvykdymui patikrinti. Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad asmens dokumentų išdavimo procese dalyvauja ne viena institucija, todėl šių dokumentų išrašymo ir išdavimo savikainą parodo valstybės rinkliavos dydis.“

Institucijos atstovai taip pat sako, kad, pasus gaminant per 1 ar 5 darbo dienas, prašymai siunčiami atskirais užsakymais, todėl, kad yra skirtingas jų įvykdymo terminas ir užsakymai gaunami iš visų migracijos tarnybų.

Skubiems užsakymams – didesnės sąnaudos

„Be to, skubių užsakymų įvykdymui reikalingos daug didesnės laiko sąnaudos. Užsakymas išrašyti dokumentą, kuriame yra vienas prašymas išduoti ar pakeisti pasą, įvykdomas maždaug per 2minutes, o užsakymas, kuriame yra 50 prašymų išduoti ar pakeisti pasą – per 22 minutes. Kitaip sakant, vieno paso išrašymas užtrunka, maždaug, tik 27 sekundes – tai yra 5 kartus greičiau. Paskui išrašytas dokumentas yra tikrinamas ir pakuojamas išsiuntimui, tad skubių užsakymų išrašymo darbo ir laiko sąnaudos yra žymiai didesnės nei užsakymų išrašyti bendra tvarka“, – sako Asmens dokumentų išrašymo centras prie VRM.

Pasą užsakinėjant bendra tvarka ir laukiant vieną mėnesį, jis kainuoja 43 eurus. Norint dokumentą gauti per 5 darbo dienas – 57 eurai, o darant skubos tvarka, per 1 darbo dieną –71 euras.

Tie, kam pasas nebūtinas ir užtenka tik tapatybės kortelės, šiek tiek sutaupo. Kortelė, užsakoma bendrąja tvarka, kainuoja 8,6 euro, norint ją gauti per 5 darbo dienas – 19,6 euro, o skubos tvarka per 1 darbo dieną – 31,6 euro.