Šeštadienį Vilniaus miesto meras R. Šimašius savo Feisbuko paskyroje paskelbė vedęs savo išrinktąją, architektę ir verslininkę G. T. Gylytę.



„Jums netikėta? Mums irgi. Šiandien su Gilma sumainėme žiedus. Džiaugiamės gavę palaiminimą ir esam laimingi. Parašus padėsime kažkada po atostogų, kurių išvykstame rytoj.

Bus klausimų, suprantu. Bet, manau, suprasite ir mane, jei iškart neatsakysiu. Šiandien tik pasakysiu, kad Gilmą pažįstu jau seniai. Mus supažindino Vilnius. O šie metai pažinčiai atnešė ryškių spalvų ir polėkio. Laukia nuostabi kelionė. Palinkėkite mums laimės“, - pranešė meras.

Šis žurnalistinis tyrimas pradėtas rengti gerokai anksčiau nei meras pranešė apie savo vestuves.

Atliekant žurnalistinį tyrimą Delfi užfiksavo, kad viešojoje erdvėje Vilniaus miesto meras R. Šimašius ir vyriausiasis savivaldybės architektas Mindaugas Pakalnis architektų įmonei „DO Architects“ skiria didelį dėmesį ir pagyrų.

Šios įmonės viena iš įkūrėjų ir architektė G. T. Gylytė cituojama savivaldybės užsakytuose straipsniuose, jai dėkojama savivaldybės pranešimuose spaudai. Taip pat aukščiausi savivaldybės vadovai nevengia apsilankyti ir pozuoti fotografams prie šios įmonės ir konkrečiai G. T. Gylytės suprojektuotų objektų.

Registrų centro duomenimis, UAB „DO Architects“ vadovė yra Sabina Daugėlienė. Įmonės akcininkai – S. Daugėlienė, G. T. Gylytė, Andrė Baldišiūtė, Algimantas Neniškis ir UAB „Value Capital“. Pastarosios įmonės savininkas ir vadovas yra Deividas Tumas.

Tačiau R. Šimašiaus sutuoktinė yra susijusi ir su daugiau verslų. Ji yra UAB „DO Architects Consulting" architektė - projektų vadovė. Taip pat mažosios bendrijos „Gilma & Co" vadovė.



Remigijus Šimašius ir Gilma Teodora Gylytė © Asmeninis albumas



Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai R. Šimašius tik vestuvių dieną, šeštadienį, pateikė atnaujintą savo interesų deklaraciją. Iki tol jis nebuvo deklaravęs ryšio su G. T. Gylyte. Dėl to visuomenė negalėjo žinoti, ar jo pažintis su architekte gali turėti kokios nors įtakos priimant sprendimus savivaldybėje.

Vis dėlto pateikta atnaujinta interesų deklaracija nėra visiškai tiksli. Meras nurodė, kad jo sutuoktinė yra UAB „DO Architects Consulting" architektė-projektų vadovė. Tačiau Registrų centro dokumentuose matyti, kad šios įmonės vienintelė akcininkė yra UAB „DO Architects“, kurios viena iš akcininkių - G. T. Gylytė. Tačiau deklaracijoje tai nėra nurodyta.

Deklaracijoje nėra nurodyta ir tai, kad „Gilma & Co" viena iš steigėjų yra G. T. Gylytė. Ši įmonė registruota tokiu pačiu adresu kaip ir G. T. Gylytės gyvenamoji vieta - Vilniuje, Trakų gatvėje.

Antra įmonės steigėja yra Eglė Konstancija Ramanauskienė.

Pažvelgus į viešųjų pirkimų duomenis matyti, kad iš viešojo sektoriaus pirkimų „DO Architects“ geriausiai sekasi dalyvauti Vilniaus miesto savivaldybės skelbiamuose pirkimuose. 2019 – 2021 m., CVPP duomenimis, ši įmonė yra pasirašiusi devynias pirkimų sutartis, septynias iš jų – su Vilniaus miesto savivaldybe.

2019 m. „DO Architects“ ir Vilniaus miesto savivaldybė pasirašė dvi viešųjų pirkimų sutartis. 2019 02 28 pasirašytos sutarties vertė – 12,087,90 Eur. Tąkart savivaldybė iš šios įmonės nusipirko „Išeities duomenų analizės ir schemos Aukštamiesčio vystymo strategijai parengimas" paslaugas.

Tais pačiais metais pasirašyta dar viena gerokai didesnės vertės sutartis: „Mokslo paskirties pastato (gimnazijos), Tolminkiemio g., Vilniuje, architektūrinės idėjos projektinis pasiūlymas". Jos vertė – 713.900,00 Eur.

2020 09 13 pasirašytas papildomas susitarimas už 768.350,00 Eur „DĖL 2019 M. RUGSĖJO 13 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. A64-333/19 PAKEITIMO“. Kaip rašoma sutartyje, sutarties šalys sudarė šį susitarimą ir sutarė „įsigyti papildomas paslaugas už 45000,00 Eur be PVM, kas sudaro 7,63 proc. pradinės sutarties vertės be PVM, 54450,00 Eur su PVM“.



Gilma Teodora Gylytė (Dariaus Morkūno nuotr.)



O štai 2020 metų kovą sudarytas dar vienas papildomas susitarimas už 730.748,04 Eur, kuriuo susitarta įsigyti papildomus darbus už 13924,00 Eur be PVM, kas sudaro 2,36 proc. pradinės sutarties vertės be PVM, vertė su PVM 16848,04 Eur.

Tais pačiais metais sudaryta dar viena sutartis už 1.000,00 ir savivaldybė iš UAB „DO Architects“ nusipirko laikinosios ligoninės įrengimo projektavimo paslaugas.

Pernai kovą pasirašyta dar viena sutartis „Rekreacinių įrenginių, skirtų Naugarduko gatvės humanizavimui, projektavimo paslaugos“ už 12.039,50 Eur.

2021 m. pasirašyta sutartis už 11.979,00 Eur – „Vilniaus miesto gatvių medžiagiškumo ir mažosios architektūros detalizacijų parengimo paslaugos“.

Rangovai turėjo interesų

Rengiant žurnalistinį tyrimą Delfi bendravo su skirtingais, tarpusavyje nesusijusiais Vilniaus architektais. Jie nesutiko atskleisti savo tapatybės, tačiau teigė, kad UAB „DO Architects" jiems yra gerai žinoma. Esą ši įmonė turi savivaldybės vadovų prielankumą. O vystytojai neva tai žino ir norėdami greičiau suderinti projektus su savivaldybe ir gauti statybos leidimus stengiasi prioritetą teikti „DO Architects".

„Kiek dar žinote atvejų, kai meras ir vyriausiasis architektas lanko konkrečius architektus? Kartu su jais fotografuojasi, viešina nuotraukas. Ši įmonė tikrai jaučia stiprų savivaldybės palaikymą. Ir jų projektai savivaldybėje yra labai pageidaujami. Siūlau peržiūrėti nuotraukas, kur R. Šimašius nufotografuotas kartu su G. T. Gylyte. Jų tikrai turėtų būti nemažai", - teigė vienas iš kalbintų architektų.

Na, o dabar pereikime prie konkrečių šios įmonės architektų įgyvendintų arba dar tik įgyvendinamų projektų.

Štai svetainėje Citify.eu nurodoma, kad investicijos į Tolminkiemio gimnaziją Pilaitėje, sieks 16 967 000,00 Eur.

Šių metų birželį statybvietėje įkasant simbolinę kapsulę apsilankė ir Vilniaus meras R. Šimašius. Jis „Do Architects“ negailėjo pagyrų. „Tolminkiemio gimnaziją Pilaitės mikrorajone suprojektavo architektūros konkursą užpernai laimėjusi žinoma Vilniaus architektūrinė studija „DO architects“ – švietimo įstaigų planavimas konkursų keliu, rengiant unikalius, o ne tipinius projektus, pasak R. Šimašiaus, nuo šiol bus Vilniaus standartas“, - rašė Diena.lt.

Projekto autoriai yra architektai A. Neniškis, A. Baldišiūtė, G. T. Gylytė, S. Daugėlienė, K. Žiliukas, A. Lenktys, S. Buoželytė, K. Grigaitis, M. Kauzonas, G. Nevulytė, R. Žvirblytė.





Šių metų kovą Pilotas.lt pasirodė straipsnis, kuriame teigiama, kad šios mokyklos rangos darbus laimėjusi įmonė „Jungtiniai projektai“ turi interesą dirbti kartu su „Do Architects“.

„Beje, Pilotas.lt žiniomis, bendrovė „Jungtiniai projektai“ yra suinteresuota, kad mokyklos darbo projektą rengtų „DO Architects“ specialistai, kurie yra parengę ir jos techninį projektą. Taigi, projektavimo darbus greičiausia pratęs tas pats autorių kolektyvas“, - rašoma publikacijoje, parengtoje pagal Vilniaus savivaldybės ir Pilotas.lt informaciją.

Tuometinis savivaldybės administracijos direktorius Povilas Poderskis 2020 metais „DO Architects“ taip pat negailėjo pagyrų. Statybų naujienų publikacijoje panaudota tokia jo citata: „Architektūros studija „DO Architects“ stipriai kilstelėjo miesto ugdymo įstaigų projektavimo standartą, be to, puikiai išnaudojo iniciatyvios Pilaitės bendruomenės įsitraukimą į gimnazijos projektavimo procesus. Visa to dėka, bendruomenė turi jos lūkesčius atitinkantį projektą, o gimnazijos realizacija vyksta laikantis tos pačios vizijos – atidaryti naują mokyklą 2022 m. rugsėjo 1-ąją, – pranešime cituojamas P. Poderskis.

Atvyko savivaldybės vadovai

O štai kitas objektas Naugarduko gatvėje. 2020 metų rugsėjo mėnesį Pilotas.lt pasirodė straipsnis, kuriame rašoma apie „keliaujančius kiemelius" Naujamiestyje, prie kurių apsilankė R. Šimašius ir vyriausiasis miesto architektas M. Pakalnis. Internete buvo pasidalintos jų nuotraukos.

Straipsnyje rašoma „jų (kiemelių – red. past.) idėja gimė studijos „DO Architects“ architektams, kurie ją pasiūlė savivaldybei. „Nuolat galvojame, kaip pagyvinti miesto erdvę, kurioje dirbame. Gatvės kiemai įkvepia pamatyti gatvę kaip viešąją erdvę žmogui. Taip parkingo vieta netikėtai virsta žaidimų aikštele ar amfiteatru pasimatymui ir praplečia gatvės naudojimo galimybes bei tampa patraukli žmogui. Kuo daugiau įvairių veiklų atsiranda gatvėje, tuo ji tampa įdomesnė, charakteringesnė ir gyvastingesnė viso kvartalo ar miesto mastu“, – cituojama studijos „DO Architects“ įkūrėja G. T. Gylytė.





Pasak Vilniaus mero R. Šimašiaus, jei projektas bus sėkmingas, bus svarstoma jį išplėsti ir į kitus miesto rajonus.

Publikacijoje teigiama, kad „keliaujantys kiemeliai“ – viena iš suplanuotų Naugarduko g. humanizacijos dalių.

Kaip minėta Pilotas.lt publikacijoje, idėja sukurti „keliaujančius kiemelius" gimė įmonei „DO Architects“. Ir savivaldybė jos įgyvendinimui skyrė finansavimą. Kaip matyti CVPP puslapyje, tam skirta kiek daugiau nei 12 tūkst. eurų pasirašant sutartį „Rekreacinių įrenginių, skirtų Naugarduko gatvės humanizavimui projektavimo paslaugos“.

2020 metų spalį Bernardinai.lt pasirodė straipsnis, kuris, kaip nurodė pati redakcija, „parengtas pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą. Turinys apmokėtas“. Jame cituojama G. T. Gylytė, pozityviai atsiliepianti apie savo įmonės idėją.

„Gatvės kiemai įkvepia pamatyti gatvę kaip viešąją erdvę žmogui. Taip parkavimo vieta netikėtai virsta žaidimų aikštele ar amfiteatru pasimatymui ir praplečia gatvės naudojimo galimybes bei tampa patraukli žmogui. Kuo daugiau įvairių veiklų atsiranda gatvėje, tuo ji tampa įdomesnė, charakteringesnė ir gyvastingesnė viso kvartalo ar miesto mastu“, – savivaldybės apmokėtame straipsnyje teigė viena studijos „DO Architects“ įkūrėjų G. T. Gylytė.

Savivaldybės įmonės „Grinda“ pranešime spaudai teigiama, kad „keliaujančius kiemelius“ savo rankomis sukūrė „Grinda“ meistrai“. Taip pat šios įmonės pranešime nurodoma, kad „keliaujančių kiemelių“ idėja gimė studijos „DO Architects“ architektams, kurie ją pasiūlė savivaldybei.





Išjudino projektą

Dar viena įmonei „DO Architects“ svarbi data – 2019 metų spalis. Komisija, įvertinusi buvusios Šv. Jokūbo ligoninės teritorijos Vilniuje konversijos konkursui pateiktus projektus, spalio 11 d. išrinko nugalėtojus. Barokinio pastatų komplekso teritorijoje planuojama statyti licėjų ir viešbutį su konferencijų centru.

Pirmoji vieta skirta architektų biurui „DO Architects“. Projekto autoriai: Gilma Teodora Gylytė, Andrė Baldišiūtė, Sabina Daugėlienė, Algimantas Neniškis, Domantas Baltrūnas, Gediminas Aismontas. Nugalėtojams atiteko 12 tūkst. eurų prizinė premija.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad vertinimo komisijos pirmininkas buvo Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas M. Pakalnis, viešai palaikantis „DO Architects" projektus.

Pirmą kartą projektas, kuriame buvo numatytas viešbutis ir biurai, visuomenei pristatytas 2018 metų kovą, tačiau, sulaukus pastabų dėl projektuotų pastatų architektūrinių sprendinių, buvo sustabdytas.

Tačiau vystytojams pasikvietus įmonę „DO Architects“, panašu, visos problemos baigėsi. Diena.lt cituojamas Vilniaus miesto meras nauju projektu liko patenkintas. „Šis projektas yra pavyzdys, kaip skiriant laiko giliai diskusijai su bendruomene, institucijomis galima pasiekti proveržio ilgus metus merdėjančiose teritorijose“, – teigė R. Šimašius.

Tokią pačią poziciją Diena.lt išsakė ir vyriausiasis miesto architektas M. Pakalnis: „Džiaugiamės ilgo ir sunkaus darbo rezultatu bei būsimomis permainomis. Dabartinis architektūrinis projektas užtikrins pagarbą šalia esantiems paveldo objektams ir leis atgaivintam kvartalui integraliai įsilieti į centrinę miesto dalį.“



Gilma Teodora Gylytė © Asmeninio archyvo nuotr.



Delfi pavyko rasti informacijos, kad Vilniaus meras randa laiko asmeniškai aplankyti ne tik savivaldybės užsakymu „DO Architects" suprojektuotus statinius. 2020 m. rugsėjo 11 d. savo Feisbuko paskyroje jis pasidalino įrašu ir nuotraukomis iš SEB banko būstinės, prie kurios projektavimo prisidėjo ir G. T. Gylytė.

„Įkvepianti nauja SEB būstinė Vilniuje. Gražūs tūriai, jaukios darbo erdvės, fantastiškas atviras praėjimas su kavinėmis, žaluma ir amfiteatru tarp Konstitucijos prospekto ir Upės gatvės (tikiuosi, ir patys įėjimai bus dar labiau kviečiantys visus užeiti). Vilniečiams tikrai patiks tai! Taip žingsnis po žingsnio ir toliau pasieksime, kad ir visas Konstitucijos prospektas būtų jaukesnis, žalesnis, trauktų žmones ir teiktų geras emocijas. Sveikinimai SEB komandai, architektams Remigijus Bimba, Gilma Teodora Gylyte, Marija Steponavičiūtė, ir visiems, kurie prisidėjo", - savo Feisbuko paskyroje rašė R. Šimašius.

Asmeninės padėka G. T. Gylytei

O štai šių metų kovą miesto meras R. Šimašius savivaldybės svetainėje pasidalino padėka architektei G. Gylytei.

Jo padėką galima surasti savivaldybės pranešime pavadinimu „Vilniečiai, kurie savo rankomis kuria žalią miestą“.

„Norėjau vilniečių vardu padėkoti ir padovanoti po simbolinį laistytuvą – o išėjo naujų žalių idėjų dirbtuvės. Paprašiau nesikuklinti, užkrėsti ir kitus savo idėjomis. Ir ačiū taip pat tiems, kurie irgi savo rankomis ir iniciatyva žalina Vilnių, tačiau kurių gal nepastebėjome ar nepavyko pakviesti“, – sakė per nuotolį su šiųmečiais Žaliojo Vilniaus ambasadoriais bendravęs R. Šimašius.

Štai kokią padėką jis skyrė G. Gylytei: „Studijai „DO Architects“ su Gilma Teodora Gylyte priešaky – už tai, kad ir savivaldybei, ir gyventojams geru pavyzdžiu – projektais Naugarduko ir aplinkinėse Naujamiesčio gatvėse padėjo suprasti, kaip gatvės gali būti paverstos ne tik alėjomis, bet ir parkais.“

Mero atstovas: interesų konfliktas negali kilti, nes mero funkcijos to neapima

Vilniaus miesto savivaldybės mero R. Šimašiaus atstovas spaudai Karolis Vaitkevičius paaiškina, kad statybos leidimai, teritorijų planavimas, viešieji pirkimai ar kiti panašūs klausimai – ne mero funkcija.

„Kaip nurodoma mero deklaracijoje VTEK, pagal LR Vietos savivaldos įstatymu merui suteiktus įgaliojimus bei vykdomas funkcijas, meras nedalyvauja sprendimų priėmime dėl statybos leidimų išdavimo, teritorijų planavimo procesuose bei nepriima sprendimų žemės klausimais, todėl viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktas nekyla ir negali kilti. Visgi, LR Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas įpareigoja vengti ne tik paties interesų konflikto, bet netgi viešojo ir privataus intereso konflikto bei šališkumo regimybės. Todėl siekiant išvengti tokios regimybės ryšys ir buvo deklaruotas“, – paaiškina K. Vaitkevičius.

Jis dėsto, kad meras pats laišku kreipėsi į VTEK prašydamas išaiškinti, ar reikalinga imtis kokių nors papildomų veiksmų be deklaravimo, siekiant išvengti interesų konflikto regimybės.

„Šiame laiške meras taip pat atkreipia komisijos dėmesį, kad Vilniaus mieste jau kelerius metus iš eilės kokybiniai reikalavimai architektams bei vystytojams auga, o sprendimai yra iš esmės atriboti nuo politinės valios – t.y. visiems taikomi vienodi standartai ir aiškiai suprantamos vienodos taisyklės, o sprendimus priima profesionalūs tarnautojai bei sudaromos nešališkos komisijos, kuriose savivaldybė neturi lemiamo balso (architektūriniai konkursai)“, – rašoma komentare.

Savivaldybė patikina, kad joks prielankumas jokiems juridiniams vienetams nėra teikiamas.

„Kaip jau minėta ir mero deklaracijoje, sprendimai yra atriboti nuo politinės valios. Tai buvo viena iš strateginių mero krypčių – aiškių taisyklių (gatvių standartas, architektūros taisyklės) nustatymas, kad neliktų galimybių (ko pasitaikydavo anksčiau), kažkaip paveikti sprendimus susijusius su miesto plėtra“, – paaiškina K. Vaitkevičius.

Karolis Vaitkevičius © Autorių nuotr.

O viešųjų pirkimų organizavimas, anot jo, taip pat yra administracinė funkcija, kurioje meras nedalyvauja.

„Dažnu atveju įvairius statybos darbus užsako ir pirkimus vykdo Vilniaus vystymo kompanija, kurios priežiūra užsiima nepriklausoma valdyba, joje savivaldybės tarnautojų balsas taip pat yra tik vienas iš daugelio. Jei pirkėjas yra savivaldybė – sprendimus priima viešųjų pirkimų komisijos, o sutartis pasirašo administracijos direktorius“, – sako K. Vaitkevičius.

Vilniaus savivaldybė, pasako jo, turi nemažai jungtinių projektų su įvairiomis įstaigomis – tiek nevyriausybinėmis, tiek verslo, o verslas esą dažnai geranoriškai prisijungia prie miesto idėjų įgyvendinimo.

„Jokių išskirtinių sąlygų vienam kokiam nors konkrečiam juridiniam asmeniui nėra suteikiama ir nebus suteikiama ateityje. Jūsų minima publikacija - savivaldybės parengtas turinys miestiečiams pristatyti naują požiūrį miesto gatves. Ten minimas rangovas, kaip visada daroma tokiais atvejais pristatant bet kokius naujus projektus mieste. Nemanome, kad buvo suteiktas kažkoks išskirtinis dėmesys būtent šiai įmonei“, – sako K. Vaitkevičius.

R. Šimašius šiuo metu atostogauja, todėl pakomentuoti situacijos negalėjo.