„Kalbant apie ministrus, yra akivaizdu, kad yra keturios naujos ministerijos pasiūlytos koalicijos partneriams. Šiuo atveju reikėtų jų klausti, kiek ministrų keisis.

Bet dvi ministerijos – susisiekimo ir vidaus reikalų yra pasiūlytos Lietuvos lenkų rinkimų akcijai-krikščioniškų šeimų sąjungai, tikėtina, kad jie siūlys savo ministrus. Socialdarbiečiai jau yra viešai įvardinę, kad bus siūlomas kitas žemės ūkio ministras, greičiausiai tai bus Andrius Palionis.

Yra klausimas dėl Tvarkos ir teisingumo, ten klausimas yra didesnis. Savo poziciją yra įvardijęs ir prezidentas, reikės derinti pozicijas, ar keisis krašto apsaugos ministras, bet akivaizdu, kad keisis daugiau nei vienas ministras“, – sakė S. Malinauskas.

Tai reiškia ilgesnį Ministrų Kabineto tvirtinimo scenarijų, ir, kad Seimu reikės pritarti Vyriausybės programai. Pasak premjero patarėjo, to proceso trukmė priklausys nuo to, per kiek laiko kandidatūras pavyks suderinti su prezidentu Gitanu Nausėda.

Prezidento Gitano Nausėdos atstovas spaudai Aistis Zabarauskas DELFI teigė, kad prezidento dekretas su ministro pirmininko kandidatūra Seimui bus teikiamas rytoj.

DELFI primena, kad pats premjeras Saulius Skvernelis sako, kad atnaujintoje Vyriausybėje keisis daugiau nei vienas ministras.

Tai reiškia, kad po įgaliojimų grąžinimo prezidentui Gitanui Nausėdai Seime reikės balsuoti ne tik dėl S. Skvernelio paskyrimo premjeru, bet ir dėl Vyriausybės programos.

Tokia procedūra bus reikalinga, nes bus pasikeitę daugiau kaip pusė ministrų nuo S. Skvernelio Vyriausybės įgaliojimų gavimo 2016 metais.

„Užtikrintai galiu pasakyti, kad keisis daugiau nei vienas ministras“, – žurnalistams Vyriausybėje trečiadienį sakė ministras pirmininkas.

„Matyt, rutuliojasi prie to teisinė mintis, kad Seime reikės dar kartą prabalsuoti už nepakeistą Vyriausybės programą“, – pridūrė jis.

Pasak S. Skvernelio, Vyriausybės formavimo procesas dėl to šiek tiek užsitęs, o ministrų kandidatūros gali pradėti aiškėti kitą savaitę.

Praėjusią savaitę prezidento pareigas pradėjęs eiti G. Nausėda sakė, kad atnaujintoje Vyriausybėje pageidautų matyti ir moterų.

S. Skvernelis to nekomentavo, bet pabrėžė, kad siūlyti kandidatus į Vyriausybę yra jo prerogatyva.

Prieš kelias savaitės koalicijos sutartį pasirašė „valstiečiai“, „socialdarbiečiai“, „tvarkiečiai“ ir Lenkų rinkimų akcija.

Šiuo metu „valstiečiai“ formaliai kontroliuoja 12 iš 14 ministerijų veiklą, o dar du portfelius turi „socialdarbiečiai“.

Pagal naują sutartį koalicijos partneriams iš viso priklauso penkios ministerijos.