Pasak dienraščio, ministerija pataisas parengė po to, kai aštuoni iki gyvos galvos kalėti nuteisti asmenys laimėjo bylą Europos Žmogaus Teisių Teisme (EŽTT), o dar 18 kreipėsi į Strasbūrą dėl jų teisių pažeidimo. Pagal parengtą naują projektą, įkalintasis iki gyvos galvos galės prašyti persvarstyti jam skirtą bausmę tik tada, kai kalinimo įstaigoje praleis 25 metus. Tačiau ir šia teise galės pasinaudoti ne visi. Galimybė išeiti į laisvę bus suteikiama tik tiems, kurie atitiks visus šešis nurodytus kriterijus: nepriekaištingas elgesys, socialinės reabilitacijos plane nurodytų priemonių vykdymas, sumažėjusi nusikalstamumo rizika, nuteistojo pripažinimas, kad bausmė padarė poveikį jam pačiam. Be to, nuteistasis privalo būti atlyginęs bent dalį nukentėjusiesiems priteistos sumos, taip pat visiškai pripažinti savo kaltę ir nuoširdžiai gailėtis dėl padaryto nusikaltimo. Lietuvoje iki gyvos galvos nuteistų asmenų padėtimi Europos Tarybos Ministrų komitetas susidomėjo po pernai gegužę paskelbto EŽTT sprendimo. Jame buvo aiškiai pasakyta, kad Lietuva pažeidė Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 3-iąjį straipsnį ir kalėjimą iki gyvos galvos be teisės persvarstyti bausmę prilygino žmogaus kankinimui. Lietuvai nurodyta iki šių metų vasario 23 dienos pateikti komitetui valdžios institucijų planus, kaip ši problema bus sprendžiama.











