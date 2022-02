Naujos detalės dėl Rusijos derybų su Vakarais: Lietuvai tai nieko gero nežada

Tai buvo tik laiko klausimas, kada Rusijos ir JAV pokalbių detalės pateks į žiniasklaidą. Po to, kai

Ispanijos dienraštis „El Pais“ publikavo pilnus Jungtinių Valstijų ir NATO atsakymus į Rusijos siūlymus saugumo klausimais, tai tapo viešo aptarinėjimo objektu.

Jei „El Pais“ nutekinti skenuoti dokumentai išties yra autentiški, JAV bei NATO atsakymuose Rusijai yra pasiūlyti tiek kompromisai, tiek nubrėžtos griežtos ribos, pavyzdžiui, Aljanso šalių atsisakymas stabdyti „atvirų durų politiką“. Kremlius, savo ruožtu, irgi leido aiškiai suprasti, kas iš esmės netenkina rusų ir dėl ko galima kalbėtis.

