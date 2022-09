Šiemet be tradicinių Rugsėjo 1-osios iškilmių Kaune vyks piketas dėl per mažo darbo užmokesčio dėstytojams ir solidarumo akcija su Ukrainos pedagogais bei moksleiviais Vilniuje.

Be to, po poros metų suvaržymų mokslo metai prasidės įprastai – be specifinių COVID-19 ligos plitimo ribojimų. Lieka galioti tik reikalavimai dėl patalpų valymo ir vėdinimo, teigia Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai.

„Sveikinu pradedant naujus mokslo metus. Ypač tuos, kuriems šie metai pirmi mokykloje: pirmokus, pirmakursius, naujus mokytojus ir dėstytojus, iš Ukrainos atvykusius mokinius“, – sakė švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

„Tegu pirmieji žingsniai, susitikimai, patirtys būna kuo šiltesni, naujoje bendruomenėje pasijustumėte lyg jūsų laukiančiuose namuose“, – sveikinime teigė ji.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos duomenimis, naujus mokslo metus ketvirtadienį pradeda apie 460 tūkst. mokinių ir studentų, apie 40 tūkst. mokytojų ir dėstytojų.

Mokyklų duris pirmą kartą pravers apie 30 tūkst. pirmokų, universitetų ir kolegijų – 97 tūkst. studentų.

Palaikymo akcijos, eisenos, protestai

Naujų mokslo metų dienos proga edukologė Austėja Landsbergienė vidurdienį kviečia į Boriso Nemcovo skverą Vilniuje prie Rusijos ambasados pareikšti palaikymą Ukrainos švietimo bendruomenei, „kuri šią Mokslo ir žinių dieną yra priversta slėptis rūsiuose ar taikstytis su okupantų savivale užimtose teritorijose esančiose švietimo įstaigose“.

Vilniaus universiteto (VU) darbuotojai, studentai ir alumnai mokslo metus pradės tradicinėmis eitynėmis sostinėje nuo Seimo iki VU, „Vilnius Tech“ organizuoja kūrėjų festivalį, Šiauliuose, Talkšos ežero pakrantėje prie „Geležinės lapės“, pirmą kartą vyks vaikų ir jaunimo festivalis „Vėl kartu“.

Tuo metu Kaune Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas (LAMPSS) rengia protesto akciją. Taip, anot profsąjungos, siekiama ginti „teisėtą interesą gauti adekvatų ekonominei situacijai darbo užmokestį“ – aukštųjų mokyklų atstovai reikalauja, kad kitąmet darbo užmokestis būtų didinimas ne 10 proc., kaip numatyta ikikrizinėje Vyriausybės programoje bei partijų susitarime, o 30 procentų.

„Nenorėdami gadinti šventės studentams, mieste pasklidusiems mokinukams ir trukdyti iškilmių, pasirinkome nuosaikią informuojančiąją trumpo piketo formą. Į akciją, planuojama, susirinks po kelis aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų atstovus“, – teigė LAMPSS pirmininkas Sigitas Vaitkevičius.