„Pratęstoje sesijoje, sausio 11 arba 12 dieną, mes tuos ministrus turėsime. Pratęsime Seimo sesiją, manau, kad tuo metu jau galėsime patvirtinti ministrus“, – trečiadienį interviu Žinių radijui sakė V. Pranckietis. Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis pirmadienį paskelbė, kad kandidatūras į aplinkos, kultūros bei švietimo ir mokslo ministrus pateiks šią savaitę. Jie šiose pareigose pakeis praėjusią savaitę atleistus aplinkos ministrą Kęstutį Navicką, kultūros ministrę Lianą Ruokytę-Jonsson ir švietimo ministrę Jurgitą Petrauskienę. „Aš manau, kad šią savaitę prezidentei aš pateiksiu trijų ministrų kandidatus“, – šią savaitę žurnalistams Vyriausybėje sakė S. Skvernelis. Aplinkos ir švietimo ministrai atleisti nuo praėjusios savaitės, kultūros ministrė pareigų neteks gruodžio 22 dieną. Premjeras sako, kad pasitiki atleistais ministrais, bet keisdamas juos nori suteikti naują impulsą reformoms švietimo, kultūros ir aplinkos apsaugos srityse. Tačiau atleidžiami L. Ruokytė-Jonsson ir K. Navickas pareiškė, kad dirbti su premjeru daugiau nebenori ir kritikavo jį dėl daryto spaudimo ir prisidenginėjimo ministrais.

