Ligoninės ir mirtys

Praėjusią parą į ligonines dėl COVID-19 paguldyta 118 žmonių – beveik tiek pat, kiek buvo ir ankstesnę parą.

55 pacientams taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija, deguonis papildomai tiekiamas 886 žmonėms.

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys anksčiau yra sakęs, kad griežtos pandemijos valdymo priemonės būtų pradedamos taikyti tuo atveju, jeigu šalies gydymo įstaigose būtų užimta 240 reanimacijos lovų.

Vyriausybė taip pat yra nusprendusi, jog reikalavimai neturintiesiems galimybių paso būtų atlaisvinami, kai per kalendorinę savaitę ligoninėse nebūtų gydoma daugiau nei 300 koronavirusu sergančių pacientų.

Nuo COVID-19 praėjusią parą mirė po keturis 70–79 ir 80–89 metų žmones, trims mirusiesiems buvo per 60-imt, dviem – per 90-imt, vienas miręs žmogus priklausė 50–59 metų grupei.

Pilnai paskiepyti buvo trys mirusieji, jie priklausė 70–79 ir 60–69 metų grupėms.

Iš 7,4 tūkst. asmenų, iki šiol mirusių nuo COVID-19, pilnai paskiepyti buvo 639. Tiesiogiai ir netiesiogiai su COVID-19 siejama apie 13,9 tūkst. mirčių.

Vakcinacija

Iki šiol mažiausiai viena vakcinos doze paskiepyta apie 1,92 mln. žmonių. Pilnai vakcinuota – 1,20 mln. gyventojų, dar maždaug 630 tūkst. pilnai paskiepytųjų yra gavę ir sustiprinančiąją vakcinos dozę. Ja praėjusią parą paskiepyta 18 tūkst. žmonių.

Tarp pilnai paskiepytųjų Statistikos departamentas neįtraukia sustiprinančiąją dozę gavusių žmonių, jie skaičiuojami atskirai.

Lietuvoje mažiausiai vieną skiepo dozę yra gavę 68,5 proc. gyventojų.

Neskaičiuojant gruodį pradėtos skiepyti jauniausios vaikų amžiaus grupės, mažiausiai pasiskiepijusiųjų yra tarp 12–15 metų vaikų – kiek daugiau nei trečdalis.

Vyriausių šalies gyventojų, kuriems per 80 metų, paskiepyta 71,2 procento.

Iš viso Lietuvoje iki šiol gauta apie 6,15 mln. vakcinų dozių, skiepyti sunaudota 4,1 mln. dozių.

Šiuo metu koronavirusu tebeserga 15,8 tūkst. žmonių.

Pastarąją savaitę Lietuvoje fiksuota vidutiniškai po 1381 naują šios ligos atvejį kasdien, tačiau antradienį jų nustatyta 1948. Bendras registruotų infekcijos atvejų skaičius šalyje jau perkopė pusę milijono (užsikrėtė 515 892 žmonės). Artimieji apraudojo 7350 mirusiųjų, kurių pirmine mirties priežastimi pripažinta COVID-19 liga.

Šiuo metu skelbiamas dviejų paskutinių savaičių sergamumo santykinis rodiklis Vilniuje siekia 908,6 naujo koronaviruso infekcijos atvejo 100 tūkst. gyventojų. Virusas pasiglemžė 1151 vilniečio gyvybę. Antradienį COVID-19 nustatyta 430 gyventojų (savaitinis vidurkis – 369 atvejai kasdien).

Klaipėdoje santykinis sergamumas vis dar viršija tūkstantį atvejų 100 tūkst. gyventojų per 2 savaites, skaičiuojant iki šio trečiadienio, - 1084,8 naujo COVID-19 atvejo. Savaitinis vidurkis uostamiestyje iki šiol siekė 107 atvejus, tačiau antradienį atvejų skaičius šoktelėjo iki 203.

Gerokai daugiau nei anksčiau (net 29,3 proc.) naujų koronaviruso infekcijos atvejų per pastarąsias 7 paras nustatyta Šiauliuose. O Panevėžyje, kur savaitinis naujų ligos atvejų vidurkis – 81, antradienį naujų užsikrėtimų fiksuota jau 163. Ir 100 tūkst. šio miesto gyventojų per 2 paskutines savaites teko net 1409,9 naujo COVID-19 atvejo.

Pastarasis miestas dideliu sergamumu 60-ies Lietuvos savivaldybių sąraše yra pirmas nuo galo. Iš viso 6 -iose savivaldybėse santykinis COVID-19 rodiklis viršija 1000 ligos atvejų 100 tūkst. gyventojų, bet 29-iose savivaldybėse nesiekia 500 atvejų. Mažiausiu sergamumu tarp visų savivaldybių lyderė išlieka Neringa (2 savaičių santykinis sergamumo COVID-19 rodiklis čia nesiekia 100 naujų užsikrėtimų 100 tūkst. gyventojų).

Pagal pastarąjį santykinį rodiklį sudarytame Lietuvos spalvinių zonų žemėlapyje trečiadienį 14-os savivaldybių teritorijos – raudonos, likusių 46-ių – juodos. Per paskutines 7 dienas šalyje atlikta 90 791 diagnostinis (PGR + AgT) tyrimas, liga patvirtinta 11,9 proc. ištirtųjų.

Iš šalies didmiesčių mažiausia per pastarąją savaitę tyrimų dėl COVID-19 apimtis (3117 tyrimų) buvo Panevėžyje, tačiau nustatytų koronaviruso infekcijos atvejų čia – net 21,4 proc. Vilniuje teigiamų atvejų per 7 paras būta 9,7 proc. (iš 28 730 tyrimų), o Neringoje per tą patį laikotarpį atlikti vos 39 tyrimai, ir teigiama jų dalis siekė tik 2,6 proc.