Naujausioje ataskaitoje – tikroji šalių padėtis: ryškėja ilgai lauktas scenarijus, pokyčiai ir Lietuvoje

Situacija per savaitę mažai keitėsi 2 šalyse: Norvegijoje ir Airijoje. Trečią savaitę paeiliui sergamumas Norvegijoje stabiliai laikosi netoli 100 naujų atvejų, 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų, o situacija Airijoje per paskutines savaites svyruoja apie 100–140 naujų atvejų 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų.

Visgi, 27 šalyse sergamumas mažėjo. Beveik dviem trečdaliais skaičiai krito Maltoje, o Kipre – beveik dvigubai. Mažiausi sergamumo skaičiai fiksuoti Maltoje (9,3) ir Islandijoje (10,2), o trečią savaitę paeiliui mažėjimas buvo matomas Lietuvoje.

3 šalyse sergamumas augo. Penktą savaitę paeiliui skaičiai nuosekliai auga Danijoje, bet augimas nėra spartus, daugiau naujų užsikrėtimų fiksuota Portugalijoje ir Šveicarijoje.

Tik 2 šalyse – Lietuvoje ir Švedijoje – sergamumas buvo didesnis nei 400 naujų atvejų / 100 000 gyventojų / per paskutines 14 dienų. Kadangi kitose šalyse sergamumas mažėjo sparčiau nei Lietuvoje, Lietuva pakilo į pirmą vietą pagal sergamumą ECDC statistikoje.

Švedijoje – mažėjo nuo 577,5 iki 427,1. Įvestos ribojančios priemonės nuo gruodžio 18 d. Nuo birželio 1 d. švelninamos taikytos priemonės.

Po kelių savaičių atidėjimo nuo birželio 1 d. švelninamos priemonės:

ilginamas restoranų ir kavinių darbo laikas;

didinimas žiūrovų, galinčių vienu metu stebėti sporto varžybas arenose, skaičius;

didinamas lankytojų muziejuose ir pramogų parkuose skaičius.

Latvijoje – mažėjo nuo 431,3 iki 366,0. Nepaprastoji padėtis ir priemonės įvestos nuo lapkričio 9 d., nacionaliniu ir atskirų savivaldybių lygiu priemonės sugriežtintos nuo lapkričio 30 d., nuo gruodžio 3 d. priemonės dar labiau sugriežtintos. Nuo kovo 1 d. pradėta ribojimus švelninti.

Susisiekimo ministerija pateikė tarpinstitucinei koordinacinei grupei pasiūlymą atšaukti draudimą atvykti į Latviją nebūtinų kelionių (šiuo metu užsieniečiai į šalį gali atvykti tik turėdami tam būtiną priežastį). Tikimasi, kad šis klausimas bus svarstomas artimiausiame vyriausybės posėdyje.

Restoranams, kavinėms leista lankytojus aptarnauti iki 24 val. (iki šiol buvo leidžiama iki 21 val.) – ne daugiau kaip 10 asmenų iš ne daugiau kaip 2 šeimų / namų ūkių prie vieno stalo.

Nuo birželio 1 d. į ledo ritulio varžybas arenose įleidžiamas ribotas skaičius žiūrovų, kurie:

turi vakcinavimą patvirtinantį dokumentą (14 dienų po antros dozės ir 22–90 d. po „AstraZeneca“ pirmos dozės ar iškart po „AstraZeneca“ antros dozės);

gali patvirtinti, kad persirgo ir pasveiko nuo COVID–19.

Nyderlanduose – mažėjo nuo 483,1 iki 361,7. Griežtesnės ribojančios priemonės įvestos nuo spalio 14 d., lapkričio pabaigoje pradėtas laipsniškas priemonių palengvinimas, tačiau vėl išaugus sergamumui nuo gruodžio 16 d. grįžta prie griežtų priemonių taikymo, jos sustiprintos nuo sausio 22 d. įvedant komendanto valandą. Nuo balandžio 28 d. priemonės švelninamos.

Toliau krenta naujų užsikrėtimų skaičius. Daugiausia naujų užsikrėtimų fiksuojama 18–24 m. amžiaus grupėje. Užkrečiamumo rodiklis nukrito iki 0,82.

Pacientų skaičius ligoninėse mažiausias per paskutinius 8 mėnesius. Reikšmingai mažėja besiregistruojančiųjų COVID–19 testui.

Nuo gegužės 25 d. darbą visa apimtimi gali pradėti vidurinės mokyklos, o nuo birželio 7 d. jos privalo visiškai atsidaryti. Mokiniai tarpusavyje socialinio atstumo gali nesilaikyti, bet turi laikytis atstumo nuo suaugusiųjų.

Nuo gegužės 31 d., daugiau nei savaite anksčiau, nei buvo planuota, įgyvendinamas trečiasis priemonių palengvinimo etapas:

leidžiama restoranams ir kavinėms aptarnauti klientus uždarose patalpose;

atveriamos viduje veikiančios kultūros įstaigos (muziejai, kino teatrai, teatrai, kt.);

namuose leidžiama priimti 4 svečius per dieną.



Šveicarijoje – augo nuo 211,0 iki 299,8. Karantino priemonės įvestos nuo sausio 18 d. Nuo kovo 1 d. švelninami ribojimai. Švelninami ribojimai anksčiau, nei buvo planuota.

Nuo gegužės 31 d.:

atšaukiama komendanto valanda;

taisyklė dirbti iš namų tampa rekomendacija, tačiau darbuotojai į darbo vietas turi grįžti laipsniškai;

restoranams ir kavinėms leidžiama klientus priimti uždarose patalpose – ne daugiau kaip 4 asmenys prie vieno stalo, klientai privalo registruotis; nesėdint prie stalo ir vaikštant viduje, privaloma dėvėti kaukes;

leidžiama organizuoti renginius – ne daugiau kaip 100 asmenų uždarose patalpose ir ne daugiau kaip 300 asmenų atvirose erdvėse, panaudojant ne daugiau kaip 50 proc. pajėgumo;

privačiuose susitikimuose leidžiama dalyvauti ne daugiau kaip 30 žmonių uždarose patalpose ir ne daugiau kaip 50 žmonių atviroje erdvėje.

Kipre – mažėjo nuo 521,8 iki 279,2. Komendanto valanda įvesta nuo lapkričio 5 d., griežtesnės priemonės – nuo lapkričio 30 d., priemonės dar labiau sugriežtintos nuo gruodžio 11 d. Nuo vasario 1 d. pradėta švelninti ribojimus. Nuo balandžio 26 d. įvestas karantinas. Nuo gegužės 10 d. priemonės švelninamos.

Belgijoje – mažėjo nuo 308,3 iki 268,9. Karantinas ir komendanto valanda įvesti nuo lapkričio 2 d., laipsniškas priemonių palengvinimas prasidėjo nuo gruodžio 1 d. Nuo kovo 27 d. priemonės vėl griežtinamos. Nuo balandžio 19 d. ribojimai laipsniškai švelninami.

Priimtas sprendimas „Johnson&Johnson“ vakcina skiepyti tik 41 metų ir vyresnius asmenis.

Slovėnijoje – mažėjo nuo 359,8 iki 264,4. Ekstremali situacija, komendanto valanda ir griežti ribojimai įvesti nuo spalio 24 d. Taikomos priemonės priklausomai nuo epidemiologinės situacijos regionuose. Nuo sausio 23 d. pradėta švelninti priemones, sugriežtintos priemonės prieš Velykų šventes. Nuo balandžio 12 d. ribojimai švelninami.

Graikijoje – mažėjo nuo 286,1 iki 259,4. Karantinas įvestas nuo lapkričio 7 d., nuo lapkričio 12 d. įvesta komendanto valanda. Nuo sausio 11 d. priemonės griežtinamos / švelninamos, priklausomai nuo epidemiologinės situacijos regionuose. Nuo kovo 22 d. dalis ribojimų atšaukiami nacionaliniu

lygiu.

Estijoje – mažėjo nuo 320,8 iki 250,7. Gruodžio 5 d. įvestos papildomos priemonės, nuo gruodžio 14 d. priemonės dar kartą sugriežtintos. Nuo sausio 15 d. pradėta švelninti ribojimus regionuose, o nuo vasario 3 d. įsigaliojo sušvelninti ribojimai nacionaliniu lygiu. Nuo vasario 22 d. ribojimai vėl griežtinami, nuo kovo 11 d. įvestas griežtas karantinas. Nuo balandžio 26 d. priemonės švelninamos.

Danijoje – augo nuo 234,7 iki 247,7. Nuo gruodžio 16 d. sugriežtintos ribojančios priemonės visoje šalies teritorijoje. Nuo kovo 1 d. švelninami ribojimai nacionaliniu ir regionų lygiu.

Kroatijoje – mažėjo nuo 369,2 iki 229,5. Griežtos priemonės galiojo nuo lapkričio 28 d. Nuo vasario 1 d. priemonės švelninamos.

Prancūzijoje – remiantis šalies skelbiamais statistikos duomenimis, mažėjo nuo 335,0 iki 222,2. Karantinas visoje šalyje paskelbtas nuo spalio 30 d. Nuo lapkričio 28 d. pradėtas laipsniškas karantino priemonių palengvinimas. Nuo sausio 16 d. griežtesni ribojimai įvedami atskiruose regionuose, priklausomai nuo epidemiologinės situacijos. Nuo balandžio 2 d. griežtesnės priemonės įvestos nacionaliniu lygiu. Nuo gegužės 3 d. priemonės pradėtos švelninti.

Naujų užsikrėtimų skaičius nukrito iki žemiausio lygio nuo 2020 m. rugsėjo vidurio.

Nuo gegužės 31 d. iš JK leidžiama atvykti tik turint būtiną priežastį, pvz., laidotuvės, vaiko priežiūra, būtina pagalba sergantiems ir neįgaliems asmenims, grįžimas į pagrindinę gyvenamąją vietą, būtini įsipareigojimai darbe, studijos.

Liuksemburge – mažėjo nuo 260,5 iki 210,2. Komendanto valanda ir griežtesni ribojimai įvesti nuo spalio 30 d., priemonės labiau sugriežtintos nuo lapkričio 26 d., nuo gruodžio 26 d. įvestos papildomos priemonės. Nuo sausio 11 d. pradėta priemones švelninti.

Vokietijoje – mažėjo nuo 207,9 iki 149,6. Dalinis karantinas paskelbtas nuo lapkričio 2 d., priemonės sugriežtintos nuo gruodžio 16 d. Nuo vasario 22 d. pradėta švelninti ribojimus. Nuo balandžio 23 d. įsigaliojo „avarinis stabdis“ ir gali būti taikomos griežtesnės priemonės regionuose, kur didelis sergamumas.

Užkrečiamumo rodiklis nukrito iki 0,7.

Naujų užsikrėtimų skaičiai nukrito iki žemiausio lygio per paskutinius 7 mėnesius (nuo 2020 m. spalio mėn.) – savaitės pabaigos duomenimis, per paskutines 7 d. naujų užsikrėtimų atvejų 100 000 gyventojų nustatyta 37,5, tačiau sumažėjęs ir testavimo lygis.

Daugiausia infekcijos atvejų užfiksuota Tiūringijos (56,2), Baden–Viurtembergo (50,2), Saro (48,3) ir Heseno (48,2) federalinėse žemėse.

Mažiausiai – Meklenburgo–Priešakinės Pomeranijos (19,3) ir Šlėzvigo–Holšteino (20,7) federalinėse žemėse, Hamburgo mieste (24,3), Žemutinės Saksonijos (25,6) ir Brandenburgo (26,8) federalinėse žemėse.

Ispanijoje – mažėjo nuo 159,4 iki 139,7. Ribojančios priemonės dažniausiai taikomos / švelninamos regionų lygiu.

Nors naujų užsikrėtimų skaičius krenta, tačiau pasigirsta įspėjimų apie prasidėjusią infekcijos mažėjimo stagnaciją, kuri siejama su susirgimų augimu gyventojų amžiaus grupėje iki 50 metų bei jaunesnio amžiaus gyventojų nenoru vakcinuotis.

Italijoje – mažėjo nuo 191,7 iki 135,8. Griežtos dviejų lygių (nacionaliniu ir regionų) priemonės įvestos nuo lapkričio 5 d., nuo gruodžio 4 d. įsigaliojo papildomos priemonės. Nuo sausio 18 d. priemonės griežtinamos / švelninamos, priklausomai nuo epidemiologinės situacijos regionuose (baltas, geltonas, oranžinis, raudonas rizikos lygiai).

Skelbiama apie tolesnį priemonių švelninimą baltose ir geltonose zonose:

Nuo gegužės 24 d. atidaromos sporto salės.

Nuo birželio 1 d. bus leidžiama:

klientus aptarnauti restoranų, kavinių ir barų uždarose patalpose;

bus leidžiami susibūrimai atviroje erdvėje (o nuo liepos 1 d. ir uždarose patalpose), įskaitant sporto varžybas – ne daugiau kaip 25 proc. pajėgumo, ne daugiau kaip 1 000 asmenų atviroje erdvėje ir ne daugiau kaip 500 asmenų uždarose patalpose).

Nuo birželio 15 d. su „žaliuoju pažymėjimu“ bus leidžiama dalyvauti šventėse ir religinėse ceremonijose.

Nuo liepos 1 d. planuojama:

atidaryti baseinus uždarose patalpose ir kitas vandens pramogas (pvz., SPA centrus);

atidaryti žaidimų, lažybų sales, kultūros, socialinius ir rekreacinius centrus;

veido kaukių dėvėjimo atviroje erdvėje planuojama atsisakyti, kai bus paskiepyta 60 proc. gyventojų.

„Žaliasis pažymėjimas“ Italijoje gaunamas po pirmos vakcinavimo dozės ir galioja 9 mėnesius – atvykę turistai, turintys tokį pažymėjimą, neprivalo izoliuotis Nuo birželio 3 d. visiems vyresniems nei 16 metų šalies gyventojams bus leidžiama registruotis vakcinacijai nuo COVID–19.

Čekijoje – mažėjo nuo 172,8 iki 118,2. Dalinis karantinas įvestas nuo spalio 22 d., nuo spalio 28 d. įvesta komendanto valanda. Švelninant ribojimus, gruodžio 3 d. buvo paskelbtas trečias (vidutinis) rizikos lygis, tačiau dėl sparčiai atsinaujinusio sergamumo augimo gruodžio 27 d. grįžta prie penkto rizikos lygio; kovo 1 d. dar labiau sugriežtinti ribojimai. Nuo balandžio 12 d. pradėta priemones švelninti.

Dėl Aukščiausiojo administracinio teismo priimto sprendimo nuo gegužės 31 d. švelninami ribojimai:

atidaromos restoranų uždaros patalpos;

pradeda veikti dengti baseinai, saunos, SPA centrai;

leidžiama veikti žaidimų kambariams ir kazino;

didesniam skaičiui asmenų leidžiama susitikti;

gali atsidaryti diskotekos, bet neleidžiama šokti – lankytojų skaičius ribojamas, privaloma pateikti testo neigiamą atsakymą.

Šalis atsidaro 7 valstybių gyventojų turistinėms kelionėms pagal dvišales sutartis: Slovakijos, Vengrijos, Lenkijos, Slovėnijos, Kroatijos, Austrijos, Vokietijos.

Austrijoje – mažėjo nuo 165,6 iki 115,8. Komendanto valanda ir griežtesnės priemonės įvestos nuo lapkričio 3 d., nuo lapkričio 17 d. įvestas karantinas. Nuo gruodžio 7 d. pradėta priemones švelninti, tačiau dėl atsinaujinusio sergamumo augimo teko jas nuo gruodžio 26 d. vėl griežtinti Nuo vasario 8 d. švelninami ribojimai.

Nuo birželio 1 d. uždraudžiami skrydžiai iš / į JK dėl ten plintančios viruso indiškos atmainos. Atvykti iš JK bus leidžiama tik Austrijos piliečiams ir teisėtai šalyje gyvenantiems asmenims.

Slovakijoje – mažėjo nuo 164,5 iki 114,3. Dalinis karantinas įvestas nuo spalio 24 d. Nuo lapkričio 16 d. pradėtas laipsniškas priemonių palengvinimas, tačiau nuo gruodžio 11 d. grįžta prie griežtesnių priemonių. Nuo vasario 8 d. pradėta švelninti ribojimus. Nuo kovo 8 d. ribojimai vėl sugriežtinti. Nuo balandžio 12 d. priemonės švelninamos; nuo gegužės 17 d. atšaukta ekstremalioji padėtis.

Norvegijoje – padidėjo nuo 107,9 iki 110,5. Nuo vasario 3 d. švelninamos / griežtinamos priemonės, priklausomai nuo epidemiologinės situacijos regionuose, kartu taikant griežtą atvykstančių į šalį asmenų epidemiologinę kontrolę.

Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) Priežiūros tarnyba priėmė sprendimą pradėti oficialią bylą prieš Norvegiją dėl šios šalies taikomų ribojimų Europos ekonominės erdvės (EEE) šalių piliečiams judėti. Sprendimas priimtas po užsitęsusių ir mažai rezultatyvių diskusijų su Norvegijos institucijomis. ELPA Priežiūros tarnybos teigimu, EEE šalys turi teisę apriboti EEE piliečių judėjimą, siekiant suvaldyti COVID–19 pandemiją, tačiau ribojimai negali viršyti to, kas yra būtina, ir privalo būti nuoseklūs ir nediskriminuojantys.

Užsienio reikalų ministerija iki liepos 1 d. pratęsė rekomendaciją susilaikyti nuo nebūtinų kelionių į užsienį. Teigiama, kad dar tebesama didelės rizikos, kad dėl masinių kelionių į užsienį gali išaugti užsikrėtimo atvejų ir gali būti įvežta naujų viruso atmainų, dėl to būtų sunkiau šalyje atkurti įprastą veiklą.

Airijoje – padidėjo nuo 101,4 iki 102,6. Aukščiausio lygio ribojančios priemonės taikytos nuo spalio 21 d. iki lapkričio 30 d. Gruodžio mėn. pradėtas laipsniškas priemonių palengvinimas, tačiau nuo gruodžio 31 d. vėl įvestos aukščiausio, penkto, lygio priemonės, jos sausio 7 d. papildomai sugriežtintos. Nuo balandžio 12 d. ribojimai švelninami.

Skelbiama apie naujus atlaisvinimų etapus.

Nuo birželio 2 dienos atidaromi viešbučiai, svečių namai, B&B, kitos nakvynės paslaugos.

Nuo birželio 7 dienos:

restoranams, kavinėms, aludėms leidžiama aptarnauti klientus lauko terasose;

atidaromi teatrai, kino teatrai;

atidaromi sporto klubai / salės;

atviroje erdvėje leidžiami renginiai, kai dalyvauja ne daugiau kaip 200 žiūrovų erdvėje, turinčioje 5 000 ir daugiau vietų, arba ne daugiau kaip 100 žiūrovų erdvėje, turinčioje mažiau nei 5 000 vietų;

bus rengiami bandomieji renginiai uždarose patalpose, kuriuose galės dalyvauti ne daugiau kaip 500 žiūrovų.

Nuo liepos 5 d. – ketinama leisti restoranams, kavinėms, aludėms aptarnauti klientus uždarose patalpose.

Nuo liepos 19 d. planuojama atšaukti rekomendaciją atsisakyti nebūtinų tarptautinių kelionių, kai įsigalios europinis skaitmeninis sertifikatas.

Rengiamasi atšaukti rekomendaciją dirbti iš namų planuojama ne anksčiau kaip rugpjūčio mėnesį.

Vengrijoje – mažėjo nuo 148,0 iki 101,9. Nuo lapkričio 4 d. įvesta komendanto valanda, o nuo lapkričio 11 d. – dalinis karantinas; sugriežtinti ribojimai nuo kovo 8 d. Nuo balandžio 7 d. pradėta priemones švelninti.

Peržengus daugiau nei 50 proc. vakcinuotų gyventojų slenkstį, sušvelnintos priemonės:

atšaukta komendanto valanda;

atšaukta prievolė dėvėti kaukes lauke;

leidžiamos šeimos šventės – ne daugiau kaip 50 asmenų, vestuvės – ne daugiau kaip 200 asmenų, demonstracijos – ne daugiau kaip 500 asmenų;

muzikos ir šokių renginiuose uždarose patalpose leidžiama dalyvauti tik vakcinavimo patvirtinimą turintiems asmenims.

Užfiksuoti pirmi užsikrėtimo viruso indiška atmaina atvejai. Užsienyje pasiskiepiję Vengrijos piliečiai gali nemokamai per 15 dienų nuo prašymo pateikimo gauti vengriškus vakcinavimo pažymėjimus.

Bulgarijoje – mažėjo nuo 129,4 iki 92,7. Griežtesni ribojimai įvesti nuo spalio 29 d., o nuo lapkričio 28 d. priemonės dar labiau sugriežtintos. Nuo sausio 16 d. pradėta švelninti ribojimus. Nuo kovo 20 d. ribojimai sugriežtinti. Nuo balandžio 1 d. vėl pradėta priemones švelninti.

Lenkijoje – mažėjo nuo 130,2 iki 81,9. Nuo gruodžio 28 d. paskelbtas nacionalinis karantinas su griežtais ribojimais. Nuo vasario 1 d. pradėta švelninti priemones. Nuo vasario 27 d. taikomi sugriežtinti ribojimai atskiruose regionuose.

Nuo kovo 20 d. griežti ribojimai paskelbti nacionaliniu lygiu, dar labiau sugriežtinti kovo 27 d. Nuo balandžio 19 d. pradėta priemones švelninti, nuo balandžio 26 d. grįžta prie ribojimų taikymo pagal epidemiologinę situaciją konkrečiuose regionuose, nuo gegužės 1 d. švelninamos taikomos priemonės nacionaliniu lygiu.

Nuo birželio 4 d. leidžiama organizuoti koncertus po atviru dangumi, kuriuose gali dalyvauti ne daugiau kaip 250 žmonių su sąlyga, kad tarp dalyvių išlaikomas 1,5 m atstumas.

Lichtenšteine – mažėjo nuo 113,6 iki 69,7. Sugriežtintos priemonės galioja nuo gruodžio 20 d. Nuo kovo 1 d. ribojimai švelninami.

Portugalijoje – augo nuo 47,8 iki 55,6. Priemonės buvo taikomos dažniausiai regionų lygiu. Nuo sausio 18 d. įvestos karantino priemonės, kurios nuo sausio 31 d. sugriežtintos. Nuo kovo 15 d. pradėtas laipsniškas priemonių švelninimas.

Nors bendrai šalyje skaičiai išlieka stabilūs, pastarąją savaitę buvo pastebimas augimas sostinėje Lisabonoje, ypač jaunesnio amžiaus suaugusiųjų grupėje, kurie yra socialiai aktyviausi ir mažiausiai laikosi atsargumo priemonių.

Šalyje jau atšaukta dauguma veiklą ribojančių priemonių.

Suomijoje – mažėjo nuo 52,6 iki 49,8. Nuo vasario 25 d. įvesti griežtesni reikalavimai, priklausomai nuo epidemiologinės situacijos papildomos priemonės taikomos atskiruose regionuose.

Rumunijoje – mažėjo nuo 72,2 iki 46,8. Nuo kovo 8 d. papildomos priemonės taikomos atskiruose regionuose, priklausomai nuo epidemiologinės padėties.

Jungtinėje Karalystėje – mažėjo nuo 44,9 iki 40,7. Anglijoje nuo sausio 5 d. įvestas karantinas. Nuo kovo 8 d. pradedamas laipsniškas išėjimas iš karantino; Škotijoje nuo sausio 5 d. įvestas aukščiausias priemonių lygis, nuo vasario 22 d. pradėtas ribojimų švelninimas; Velse priemonės įvestos nuo gruodžio 22 d., ribojimų švelninimas prasidėjo nuo vasario 22 dienos.

Šiaurės Airijoje priemonės įvestos nuo gruodžio 26 d., švelninamos nuo vasario 22 dienos.

Atliekami tyrimai rodo, kad viruso indiškas variantas jau gali sudaryti ¾ nustatomų naujų užsikrėtimų.

Užfiksuotas infekcijos šuolis Škotijos Glazgo mieste. Mokslininkai įspėjo vyriausybę neskubėti atšaukti nuo birželio 21 d. visų epidemiologinės situacijos kontrolės priemonių, palikti privalomą kaukių dėvėjimą didžiausią riziką keliančiose viešose vietose, skatinti nuotolinį darbą.

Islandijoje – mažėjo nuo 17,9 iki 10,2. Nuo gruodžio 12 d. pradėtas laipsniškas priemonių palengvinimas, kartu taikant griežtą atvykstančių į šalį asmenų epidemiologinę kontrolę.

Maltoje – mažėjo nuo 25,3 iki 9,3. Nuo kovo 10 d. įvestos griežtos priemonės, jos dar labiau sugriežtintos nuo kovo 28 d. Nuo balandžio 12 d. priemonės švelninamos.

Bent pirma doze vakcinuota jau 70 proc. gyventojų, baigta skiepyti daugiau nei 40 proc. gyventojų.

Lengvinant taikomas priemones:

sušvelninti restoranų ir sporto salių veiklos ribojimai;

paplūdimiuose ir prie baseinų kaukių dėvėti nebeprivaloma, tačiau kitose viešose vietose kaukių dėvėjimas išliks privalomas ;

nuo birželio mėn. planuoja leisti atnaujinti teatrų ir kino teatrų veiklą, leisti dirbti barams.

Nuo birželio 1 d. planuojama atverti šalį turizmui – prieš įlaipinimą keleiviai turės pateikti vakcinavimo dokumentą arba testo neigiamą atsakymą