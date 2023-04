Naujausias Putino sprendimas jau gąsdina rusus

Atakavo gyvenamuosius namus

Okupantai tik dar kartą įrodė savo žiaurumą – penktadienio vakarą rusai raketomis smogė į gyvenamuosius Donecko srityje esančio Slovjansko rajonus. Žuvo mažiausiai 11 žmonių, dar kelios dešimtys sužeista. Gelbėtojai iš po griuvėsių sugebėjo ištraukti vos dvejų metų mažylį, deja, jis mirė greitosios pagalbos automobilyje pakeliui į ligoninę.

Pasak vietoje dirbusios žurnalistės Anastasijos Volkovos teigimu, mieste suskaičiavo daugiau nei 10 sprogimų.

Karas Ukrainoje Scanpix

Rusai smogė į tris penkiaaukščius pastatus, vienas namas buvo iš dalies sugriautas, o kituose užsiliepsnojo butai. Apgadinti ir greta esantys namai. Nukentėjusiųjų ir žuvusiųjų skaičius tebeauga.

„Baisus penktadienis, raketos lėkė iš visų pusių. Nesuprantu tikslo, juk čia nieko nėra“, – kalbėjo viena vietos gyventoja.

„S–300 raketos pataikė į gyvenamuosius rajonus, paprastus civilinius pastatus. Užuojauta tiems, kurie neteko savo artimųjų. Nė viena valanda šios savaitės prieš Velykas nepraėjo be rusų žmogžudysčių ir teroro. Tai yra blogio valstybė ir ji pralaimi. Nugalėti yra mūsų pareiga žmonijai ir mes laimėsime“, – kalbėjo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Bando išvengti mobilizacijos

O Ukrainai ruošiantis kontrpuolimui, V. Putinas skubiai pasirašė įstatymo projektą, kuriuo sukuriama skaitmeninė šaukimo į kariuomenę sistema, kuri labai palengvins rusų mobilizaciją į kariuomenę.

Dabartinės taisyklės reikalauja asmeniškai įteikti šaukimus. Anksčiau daugelis rusų jų išvengdavo tiesiog nebūdami namuose. Pagal naują įstatymo projektą šaukimai ir toliau bus siunčiami paštu, tačiau jie bus laikomi galiojančiais nuo to momento, kai bus įkelti į valstybinį elektroninių paslaugų portalą.

Neatvykusiems šauktiniams bus uždrausta išvykti iš Rusijos, parduoti butus bei kitą turtą, vairuoti.

Organizacijos, padedančios rusams išvengti mobilizacijos ir išvykti iš šalies, jau mato padidėjusį srautą.

„Reikia suprasti, kad padėtis Rusijoje jau pasikeitė. Šis įstatymo projektas sukėlė didelį atgarsį, žmonės nerimauja. Žymiai padaugėjo pagalbos prašymų iš tų žmonių, kurie nenori eiti į kariuomenę. Prieš dieną iš mūsų pagalbos per 600 žmonių“, – kalbėjo „Go by the Forest“ vadovas Grigorijus Sverdlinas.

Aršūs mūšiai

Anksčiau mobilizuoti Rusijos kariai vienas po kito žūsta fronte. Ukrainiečiai skelbia, kad per parą Rusija neteko beveik 500 karių.

O Rusijos Gynybos ministerija skelbia, kad „Vagner“ kovotojai užėmė dar du Bachmuto rajonus. Samdiniai jau anksčiau tvirtino, kad užėmė naujas rytines miesto teritorijas, tačiau Ukrainai tai paneigė.

Britų žvalgyba skelbia, kad ukrainiečiai per kelias praėjusios savaitės dienas buvo priversti pasitraukti iš kai kurių teritorijų Bachmute, kai Rusija ten surengė naują puolimą.

Okupantai esą stengiasi užimti ir Mariinką Donecko srityje.

Kontrpuolimui besiruošiantys Ukrainos gynėjai po stačiatikų Velykų tikisi gauti ilgojo nuotolio raketų sistemas „Patriot“. Danija skelbia, kad artimiausiu metu Ukrainai perduos tankus „Leopard“.

