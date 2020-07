Naujausia sinoptikų prognozė: atkeliauja vėsus oras

Pirmadienio rytą palijo vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, kol kas kitur buvo sausa. Temperatūra svyravo tarp 15-20 laipsnių šilumos. Rytiniuose, pietiniuose rajonuose rytą buvo šilčiausia, o vėsiau – vakariniuose rajonuose.

Pirmadienį per mūsų šalį slinks šaltasis atmosferos frontas. Kol kas lietus keliauja daugiausia per Jurbarko, Šakių, Kėdainių ir Panevėžio apylinkes ir lėtai juda šiaurės rytų kryptimi, LRT Radijui sakė sinoptikė Edita Gečaitė. Pasak jos, iki vakaro trumpi lietūs nulis daugelyje rajonų, kai kur galima ir perkūnija. Sausiausia pirmadienį bus šiaurės vakariniam pakraštyje ir prie jūros, nes per šiuos regionus lietus jau praslinko naktį.

Tad dienos metu čia susiformuos nebent pavieniai trumpo lietaus debesys. Paskui šaltąjį atmosferos frontą veržiasi vėsokas oras, todėl šiaurės vakarinėje dalyje temperatūra pirmadienį kils iki 18-20 laipsnių šilumos, vietomis pietvakarių vėjas bus gūsingas, sieks 15-18 m/s. Rytinį, pietrytinį šalies pakraštį šis frontas pasieks tik antroje dienos pusėje, todėl temperatūra čia dar spės pakilti iki 24-26 laipsnių šilumos, sakė sinoptikė.

Vakare lietaus debesys jau bus gerokai prasisklaidę, tačiau dar bus tikimybė pietiniuose, rytiniuose rajonuose sulaukti lietaus, bet tie lietūs bus tik pavieniai ir trumpi.

Antradienį jau teks rengtis šilčiau. Anot sinoptikės E. Gečaitės, pajūrio gyventojai jau pripratę prie gaivos, tad jų 17 laipsnių šiluma nenustebinsi, bet rytinių rajonų gyventojams antradienį jau gali būti šaltoka, nes po šilto pirmadienio bus tik 18-20, vietomis gali sušilti iki 21 laipsnio šilumos. Lietaus antradienį bus nedaug, didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose.

Trečiadienį temperatūra laikysis tarp 16-21 laipsnio šilumos, kitomis dienomis daugiausia 17-20, vietomis iki 22 laipsnių šilumos. Įsitvirtins gana vėsūs orai.