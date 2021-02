Naujausia koronaviruso statistika: protrūkis baldų gamybos įmonėje, izoliuojami ir siuvimo įmonės darbuotojai

Per praėjusią parą izoliuoti 1579 asmenys, iš viso izoliacijoje, įskaitant žmones, kuriems patvirtinta COVID-19 liga, šiuo metu yra 67 509 asmenys.

Atvejų, kai asmenų užsikrėtimo aplinkybės nėra aiškios, t. y. epidemiologinių tyrimų metu nustatyta, jog asmenys išvykę į užsienį nebuvo, su patvirtintais COVID-19 atvejais nebendravo, šiuo metu registruoti 143.

Atvejai, fiksuoti protrūkiuose

Nauji protrūkiai registruoti Klaipėdos miesto lopšeliuose–darželiuose „Čiauškutė“ ir „Mažasis Klaipėdos licėjus“, kur iš viso patvirtinta po tris COVID-19 ligos atvejus.

Įvertinus epidemiologinę situaciją, vakar NVSC Klaipėdos departamentas parengė teikimą Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo įvedimo lopšelyje-darželyje „Mažasis Klaipėdos licėjus“.

Taip pat naujas protrūkis registruotas Šiaulių lopšelyje-darželyje „Pasaka“, kur COVID-19 liga per pastarąsias kelias dienas patvirtinta dviem darbuotojams. Organizuotas darželio darbuotojų profilaktinis ištyrimas dėl COVID-19, įstaigoje taikytas infekcijų plitimą ribojantis režimas.

Registruotas protrūkis Šiaulių lopšelyje-darželyje „Bangelė“ („Pelėdžiukų“, „Nykštukų“ grupėse), kur per pastarąją savaitę patvirtinti šeši koronavirusinės infekcijos atvejai. Įstaigoje taikytas infekcijų plitimą ribojantis režimas.

Naujas protrūkis registruotas Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre, kur infekcija iš viso šiuo metu patvirtinta šešiems vieno padalinio darbuotojams.

Dar vienas naujas protrūkis fiksuotas Radviliškio rajone veikiančioje siuvimo įmonėje, kur COVID-19 liga šiuo metu patvirtinta šešiems darbuotojams. Nustatyti 35 sąlytį turėję asmenys, jie izoliuoti.

Įmonės veikla laikinai sustabdyta, atlikta visų siuvimo įmonės patalpų dezinfekcija.

Trečiadienį naujas protrūkis registruotas Kazlų Rūdoje veikiančioje baldų gamybos įmonėje. Infekcija patvirtinta keturiems darbuotojams.

Taip pat tęsiasi protrūkiai Biržų rajono Legailių globos namuose, kur infekcija vakar patvirtinta septyniems gyventojams ir dviem darbuotojams, ir Rokiškio rajono Skemų socialinės globos namuose, kur vakar registruoti du COVID-19 ligos atvejai.

Aštuoni COVID-19 atvejai, registruoti vakar, siejami su protrūkiu Alytaus pataisos namuose. Visi asmenys yra bausmę atliekantys nuteistieji.

Dar aštuoni koronavirusinės infekcijos atvejai, vertinama, yra susiję su besitęsiančiu protrūkiu Jonavos baldų gamybos įmonėje. Iš viso su protrūkiu siejama per 30 COVID-19 ligos atvejų.

Be to registruoti atvejai, siejami su protrūkiais Jonavos politechnikos mokykloje, Kauno Šančių mokykloje-daugiafunkciame centre, Ruklos Pabėgėlių priėmimo centre, Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose.

Taip pat registruoti COVID-19 ligos atvejai, siejami su protrūkiais statybų įmonėje Marijampolėje, mėsos pramonės įmonėje Šakių rajone, Rokiškyje veikiančioje metalo apdirbimo įmonėje, komunalinių paslaugų įmonėse Panevėžyje, Šiauliuose, metalo apdirbimo įmonėje Panevėžyje, naftos perdirbimo įmonėje Mažeikiuose.

Atvejų, susijusių su protrūkiais šeimose, praėjusią parą visoje Lietuvoje, šiuo metu turimais duomenimis, registruotas 141.

Savo ruožtu, visuomenės sveikatos specialistai ragina žmones laikytis visų koronaviruso infekcijos plitimo prevencijos priemonių – rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, dėvėti asmens apaugos priemones, laikytis fizinės distancijos ir kita.