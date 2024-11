Naujausia apklausa: visuomenė labiausiai pasitiki kariuomene ir policija, mažiausiai – Seimu

Nedidelio visuomenės pasitikėjimo sulaukė žiniasklaida – gyventojai yra linkę labiau ja nepasitikėti (teigiamai vertina 46 proc., neigiamai – 46 proc.). Be to, per pastaruosius du mėnesius pasitikėjimas žiniasklaida sumenko. Rugsėjį pozityviai apie spaudą atsiliepė pusė apklausos dalyvių.