Pasak šio visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro vadovo Vlado Gaidžio, žemas socialdemokratų reitingas gali būti susijęs su tuo, jog partija nesugeba rasti savo tapatumo po pernykščio skilimo jos vadovybėje. Vasarį atliktoje apklausoje už socdemus nurodė ketinantys balsuoti 7,6 proc. respondentų. Lyginant su praėjusį mėnesį siekusiu 8,3 proc. reitingu, šis pokytis nėra statistiškai reikšmingas. „Čia yra mažiausias rezultatas po rinkimų, – BNS sakė V. Gaidys. – Anksčiau socialdemokratai žmonėms asocijavosi su Algirdo Brazausko gvardija. Dabar ta gvardija kažkur kitur“. Susiję straipsniai: Žiūrint į kandidatus į prezidentus, galvoje sukasi vienas klausimas Apklausa: yra tik vienas partijos pirmininkas, kuris mėgstamas visų Dalis socialdemokratų senbuvių, buvusių frakcijos Seime narių pernai rudenį paliko partiją, kai ši pasitraukė iš valdančiosios koalicijos su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. „Vilmorus“ apklausos duomenimis, už konservatorius šiuo metu balsuotų 16,8 proc. respondentų, praėjusį mėnesį jų reitingas siekė 17,8 procento. „Tai tarsi jų reitingo stabilizacija, lubos. Kiekviena partija turi savo lubas ir savo grindis“, – sakė V. Gaidys. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą rinktųsi 13,5 proc. respondentų, sausį už juos būtų balsavę 13,9 proc. apklaustųjų. Apklausos duomenimis, „Tvarką ir teisingumą“ šiuo metu remia 7 proc. rinkėjų (sausį 8,4 proc.), už Liberalų sąjūdį balsuotų 5,3 proc. respondentų (sausį 4 proc.), Darbo partiją rinktųsi 4,3 apklaustųjų (sausį 2,7 proc.). Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga sulauktų 3,4 proc. respondentų palaikymo (sausį 2,3 proc.), o Centro partija – 2,6 proc. balsų (sausį 1,9 proc.). 19,7 proc. apklaustųjų nurodė nesantys apsisprendę dėl mėgstamiausios partijos, o 15,6 proc. respondentų teigė neketinantys balsuoti. Visuomenės apklausą dienraščio „Lietuvos rytas“ užsakymu bendrovė „ Vilmorus“ atliko vasario 9-18 dienomis.











