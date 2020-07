Naujausi užsikrėtusių koronavirusu maršrutai: keliavo traukiniu, lankėsi parduotuvėse, baruose, diplomų įteikimo šventėje

Jei lankėtės pažymėtose vietose nurodytu laiku ir su jumis nesusisiekė NVSC specialistai, prašoma užsiregistruoti paskambinus šiuo telefono numeriu: +370 618 79984. Kreiptis tik darbo laiku (I–IV 8:00–17:00, V 8:00–15:45).



Vilniaus apskritis

Atvejis Vilniuje

2020-07-09 grįžo lėktuvu maršrutas Barselona-Ryga (BT684) ir Ryga-Vilnius (BT349). Laikas bus patikslintas.

Į gyvenamąją vietą grįžo nuosavu automobiliu, izoliavosi, nes jautė simptomus

Atvejis Vilniuje

2020-06-29 ir 2020-06-30 apie 11-12 val. buvo PC Maxima Liepkalnio g. Can Can picerijoje, valgė viduje.

2020-07-01 ir 2020-07-02 apie 11-12 val. buvo restorane Kinų Rozė J. Jasinskio g. 6. Valgė viduje.

Atvejis Vilniuje

07-04 9-10 val. 2 sergantys asmenys kartu lankėsi parduotuvėje Norfa (L. Asanavičiūtės g. 29A) ir Gintarinėje vaistinėje (Sausio 13-osios g. 7-169, Vilnius)

Atvejis Vilniuje 2020-07-06

07-01 vyko traukiniu Pabradė – Vilnius išvykimo laikas 19:30 vagono negali patikslinti

07-01 nuo 22 val. Plus Plus Plus, Gedimino pr. 9 Vilnius

07-02 vyko traukiniu Vilnius–Pabradė išvykimo laikas 10:45 vagono negali patikslinti

07-03 Antakalnio poliklinika

07-03 Benų vaistinė, Jeruzalės g. 4, Vilnius

07-04 vyko į mob, punktą nuosavu transportu

Apsilankė Rimi Jeruzalės g. 4, Vilnius

Apsilankydavo Maxima, Vilniaus g., Pabradė tiksliau negalėjo patikslinti laikų

Atvejis Vilniuje 2020-07-06

06-30 arba 07-01 lankėsi Maxima, Gedvydžių g.

07-04 atliko tyrimą mobilioje st., vyko nuosavu transportu

Atvejis Vilniuje 2020-07-05

2020-06-24 18 val. 05 min. vyko traukiniu Klaipėda–Vilnius (6 vagonas).

2020-06-29 asmuo dalyvavo diplomų teikimo šventėje, skirtoje VU Chemijos ir geomokslų fakulteto bakalaurams.

Atvejis Vilniuje 2020-07-04

07-02 grįžo iš užsienio lėktuvu: Doncaster – Vilnius W68010 24F (keliavo vienas)

07-02 žaidė krepšinį apie 19 val. Siemens arenos aikštėje, prisijungė prie 3-4 nepažįstamų asmenų

07-03 lankėsi Inmedica (negali patikslinti kurioje), apie 9-10 val. šeimos narys nuvežė tyrimo atlikimui

07-03 Panoramos Rimi ir Sportdirect/Sportland (negali patikslinti parduotuvės pavadinimo ir laiko, bet dienos metu) Rimi Žirmūnai negali patikslinti laiko apie 16-17 val. Express Market, Paribio g. 30B, Vilnius nuo 19 h. 00 – 19 h. 20 min. Pomodoro kavinė, Vilniaus g. (20 min sėdėjo lauke) nuo 20 iki 21 val. Biliardo klubas Fuksas, Gedimino pr. 28 (minėjo, kad didelė patalpa, nedaug žmonių, atidaryti langai)

Kauno apskritis

Patvirtintas 2020-07-15 (Kaunas) 13 atvejų

2020-07-02 – 2020-07-09 nuo 12.00 iki 14.00 ir nuo 17.00 val. lankėsi parduotuvėje Maxima (Pramonės pr. 29, Kaunas), Lidl (Pramonės pr. 6B), prekybos miestelis Urmas (Pramonės 16, Kaunas).

Patvirtintas 2020-07-15 (Kauno r.)

2020-07-08 13-14 val. lankėsi parduotuvėje Maxima (Baršausko g. 66A, Kaunas);

2020-07-11 susirgo;

2020-07-14 kvietėsi GMP, nuvežė į VšĮ Kauno Respublikinę ligoninę;

2020-07-15 hospitalizuotas VšĮ Kauno klinikinėje ligoninėje.

Patvirtintas 2020-07-15 (Kaunas)

2020-07-07 sąlytis su vėliau nustatytais COVID-19 atvejais;

2020-07-10 lankėsi Akropolyje (Karaliaus Mindaugo 49 Kaunas);

2020-07-11 lankėsi parduotuvėse Lidl (Baltų pr. 10, Kaunas) ir Maxima (Šarkuvos g. 1A, Kaunas), Batų kalnas (Baltų pr. 49f, Kaunas);

2020-07-13 susirgo;

2020-07-14 mobiliajame punkte atliko tyrimą, važiavo nuosavu automobiliu.

Patvirtintas 2020-07-09 (Kaunas, Uzbekijos pilietis)

2020-07-02 iš Uzbekistano atskrido į Rygos oro uostą,

2020-07-02 įmonės autobusu atvyko į Lietuvą per Saločių pasienio punktą,

2020-07-02/2020-07-08 gyveno darbovietės viešbutyje (Pramonės pr. 13, Kaunas)

2020-07-03/2020-07-08 dalyvavo mokymuose darbovietė (Pramonės pr. 13, Kaunas)

2020-07-08 Kauno miesto GMPS automobiliu vyko į VšĮ Kauno klinikinę ligoninę.

Patvirtintas 2020-07-09 (Kaunas)

2020-06-30 lankėsi PC RIMI (Vytauto pr. 24, Kaunas)

2020-07-03 lankėsi Kauno miesto poliklinikoje Centro padalinyje

2020-07-08 lankėsi Kauno miesto poliklinikoje Centro padalinyje

2020-07-08 vyko (draugės automobiliu) į Mobilųjį punktą (Jonavos g. 51A, Kaunas)

Klaipėdos apskritis

Atvejis Nidoje 2020-07-05

06-24 iki 06-28 Jelita hotel, Nida

06-25/26/27 d. 10-11 val, pusryčiaudavo Meat Steak House, Nida

06-25/26/27 d. nuo 19 val. vakarieniaudavo „Pastogė“, Nida

06-28 d. 16-17 val. „Pastogė“, Nida

Marijampolės apskritis

Marijampolė

Asmeniui 2020 m. liepos 9 d. nustatyta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija).

Marijampolės gyventojas susirgo 2020 m. liepos 9 d. 2020 m. nuo birželio 24 d. galimai kontaktavo su COVID 19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu.

2020 m. liepos 9 d. asmuo greitosios medicinos pagalbos automobiliu buvo pristatytas į VšĮ Marijampolės ligoninėje esančią Karščiavimo kliniką, kur buvo paimtas testas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymui. Iš VšĮ Marijampolės ligoninės Karščiavimo klinikos asmuo vyko taxi automobiliu.

2020 m. liepos 9 d. asmuo lankėsi maisto parduotuvėje UAB ,,Daudra“, Išdagėlių g.17, Marijampolė.

Šakių raj. sav. (patvirtintas 2020-07-14)

Asmuo susirgo 2020 m. liepos 10 d. Kontaktą su COVID 19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu neigia.

2020 m. liepos 13 d. asmuo greitosios medicinos pagalbos automobiliu buvo pristatytas į VšĮ Šakių ligoninę, kur buvo paimtas testas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymui. 2020-04-14 pervežtas į VšĮ Kauno klinikinę ligoninę.

Marijampolė

Asmeniui 2020 m. liepos 2 d. nustatyta COVID-19 liga (koronavirusinė infekcija).

2020 m. liepos 1 d. lengvuoju automobiliu grįžo į Lietuvą iš Ukrainos per Kalvarijos-Budzisko pasienio kontrolės punktą.

Grįžęs į Lietuvą su kitais asmenimis nekontaktavo, izoliavosi savo namuose.

Marijampolė

Asmeniui 2020 m. liepos 1 d. nustatyta COVID-19 liga (koronavirusinė infekcija).

Asmuo – individualios įmonės, vykdančios tarptautinius pervežimus, vairuotojas, susirgo grįžęs iš Tadžikijos Respublikos.

Asmuo susirgo 2020 m. birželio 26 d. (sukarščiavo, skaudėjo galvą).

2020 m. birželio 24 d. autovežiu grįžo į Lietuvą iš Tadžikijos Respublikos per Medininkų pasienio punktą.

2020 m. birželio 24 d. lankėsi individualioje įmonėje, vykdančioje tarptautinius pervežimus (kontaktavusiems asmenims taikoma saviizolicija).

Asmuo 2020 m. birželio 24 d. 13.35 val. autobusu iš Kauno autobusų stoties maršrutu Kaunas-Marijampolė atvyko į Marijampolę.

2020 m. birželio 26 d. buvo nuvykęs į Marijampolės migracijos tarnybą.

2020 m. birželio 30 d. apie 15 val. lankėsi prekybos centre Maxima, Gedimino g. 96, Marijampolėje.

