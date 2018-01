Naujausi reitingai: „valstiečiai“ susigrąžino lyderio pozicijas

Už „valstiečius“ tyrimo metu gruodį žadėjo balsuoti 19 proc. apklaustųjų – trimis procentiniais punktais daugiau nei mėnesiu anksčiau, už Tėvynės sąjungą - Lietuvos krikščionis demokratus – 18 proc. respondentų, jų reitingas smuko vienu punktu. „Valstiečių“ rinkėjai daugiau gyvena kaimiškose vietovėse, konservatoriai populiaresni didžiuosiuose miestuose, rodo tyrimo ataskaita. Trečioje vietoje tebėra įsitvirtinę socialdemokratai su stabilia 10 proc. parama. Penkių procentų slenkstį taip pat peržengtų Liberalų sąjūdis (6 proc.), Lietuvos centro partija (6 proc.) bei partija „Tvarka ir teisingumas“ (5 proc.). Jų reitingas reikšmingai nepasikeitė. Gruodžio 12–21 dienomis apklausti 1006 Lietuvos gyventojai nuo 15 iki 74 metų. Tyrimų rezultatų paklaida siekia 3,1 procento. Vykstant apklausai, daugiausia viešai diskutuota apie 2018 metų biudžetą ir Seimo narių priekaištus Lietuvos radijo ir televizijos vadovybei. Prieš pat apklausą Liberalų sąjūdžio suvažiavimas vieno balso persvara partijos pirmininku išrinko Eugenijų Gentvilą. © BNS Tarp politikų geriausiai vertinama prezidentė Dalia Grybauskaitė – ją palankiai įvertino 60 proc. respondentų, nepalankiai – 16 procentų. Premjeras Saulius Skvernelis sulaukė 42 proc. palankių ir 28 proc. nepalankių vertinimų, Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis – atitinkamai 36 proc. ir 23 procentų. Konservatorių lyderį Gabrielių Landsbergį palankiai įvertino 33 proc., nepalankiai – 29 proc. žmonių, „valstiečių“ lyderį Ramūną Karbauskį – atitinkamai 31 proc. ir 37 proc., socialdemokratų vadovą Gintautą Palucką – 24 proc. ir 25 procentai. Apie Liberalų sąjūdžio pirmininką Eugenijų Gentvilą palankiai atsiliepė 27 proc. žmonių, nepalankiai – 22 proc., apie Centro partijos vadovą Naglį Puteikį – 38 proc. ir 18 proc., „tvarkiečių“ vedlį Remigijų Žemaitaitį – 34 ir 18 procentų. Nepopuliariausiu politiku išlieka Lietuvos lenkų rinkimų akcijos - Krikščioniškų šeimų sąjungos vadovas Valdemaras Tomaševskis su 7 proc. palankių ir 50 proc. nepalankių vertinimų.











