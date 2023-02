Naujausi reitingai: Bartoševičiaus skandalo padariniai jau pastebimi

Tyrimo rezultatų paklaida 3,1 procento.

Keičiasi partijų rikiuotė

Politinių partijų reitingų lentelėje – apsikeitimas vietomis, nors pirmų keturių partijų reitingas skiriasi paklaidos ribose.

Pirmoje vietoje – opozicinė Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP). Už ją gruodį balsavę būtų 12,1 procento apklaustųjų, sausį – 12,2 procento.

Antroje pozicijoje, opozicijoje veikianti Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“. Gruodžio mėnesį atliktos apklausos metu už ją balsavę būtų 9,9 procento apklaustųjų, sausį – 12 procentų. Šis pokytis neviršija paklaidos ribų.

Trečioje pozicijoje ilgą laiką pirmoje reitingų lentelėje besilaikiusi valdančioji Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai (TS–LKD). Gruodį už ją balsavę būtų 13,5 procento respondentų, sausį – 11,4. Šis pokytis taip neviršija paklaidos ribų.

Toliau rikiuojasi opozicijoje veikianti Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS). Ši partija savo pozicijas stiprino labiausiai. Gruodį už šią politinę jėgą savo balsą atidavę būtų 6 procentai apklaustųjų, sausį – 9,1 procento.

Penktoje vietoje valdančiojoje koalicijoje veikiantis Liberalų sąjūdis. Už jį gruodį balsavę būtų 5,9 procento apklaustųjų, sausį – 6,2 procento.

Valdančioji Laisvės partija reitingų lentelėje užima šeštą vietą. Už ją gruodį balsavę būtų 3,1 procento respondentų, sausį – 4,7 procento.

Opozicijoje veikianti Darbo partija užima septintą lentelės poziciją. Už šią politinę jėgą gruodį balsavę būtų 2,1 procento apklaustųjų, sausį – 3,2 procento.

Lentelę užbaigia partija „Laisvė ir teisingumas“. Už ją gruodį balsavę būtų 2,7 procento respondentų, sausį – 2,1 procento.

Už kitą partiją balsavę būtų 8,6 procento apklaustųjų, nebalsuotų 7,1 procento, o nežinojo, arba į klausimą neatsakė 23,4 procento.

Tyrimo rezultatuose pateikiami rezultatai partijų ir politinių judėjimų, surinkusių daugiau nei 2 proc. respondentų atsakymų.

Mažiau procentų surinkusios partijos ir politiniai judėjimai pateikiami apibendrintai eilutėje „Kita partija“.

Lyderiauja Šimonytė

Apklausoje tradiciškai buvo klausiama, kuris politikas ar visuomenės veikėjas geriausiai tiktų užimti premjero pareigas.

Šioje lentelėje ir toliau lyderiauja premjerė Ingrida Šimonytė. Gruodį ją šiose pareigose matyti norėjo 16 procentų apklaustųjų, sausį – 14,8 procento.

Antroje lentelės pozicijoje, buvęs premjeras, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis. Gruodį jį Vyriausybės vadovo kėdėje matyti norėjo 8,9 procento respondentų, sausį – 8,1 procento.

Toliau – Seimo narys, „Laisvės ir teisingumo“ partijos atstovas Remigijus Žemaitaitis. Gruodį jį Vyriausybės vadovo kėdėje matyti norėjo 4 procento apklaustųjų, sausį – 5,4 procento.

Ketvirtoje vietoje – LSDP pirmininkė, europarlamentarė Vilija Blinkevičiūtė. Ją premjerės kėdėje gruodį matyti norėjo 5,9 procento respondentų, sausį – 5,2 procento.

LVŽS atstovas Aurelijus Verygas lentelėje penktas. Gruodį jį Vyriausybės vadovo pozicijoje matyti norėjo 2,2 procento apklaustųjų, sausį – 4,1 procento.

Šeštoje lentelės pozicijoje – TS–LKD atstovas, krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas. Jį gruodį Vyriausybės vadovo kėdėje matyti norėjo 1,5 procento respondentų, sausį šis rezultatas – 3,5 procento.

Toliau – Seimo pirmininkė, Liberalų sąjūdžio vadovė Viktorija Čmilytė–Nielsen. Gruodį ją vadovaujančią Vyriausybei matyti norėjo 3,4 procento apklaustųjų, sausį – 3,3 procento.

Aštuntoje pozicijoje – buvęs premjeras, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovas Algirdas Butkevičius. Gruodį jį premjero pozicijoje matyti norėjo 1,6 procento respondentų, sausį – 3 procentai.

Devintoje vietoje – LVŽS lyderis Ramūnas Karbauskis. Gruodį jį einantį premjero pareigas matyti norėjo 1,4 procento respondentų, sausį – 2,9 procento.

Lentelę užbaigia eurokomisaras Virginijus Sinkevičius. Gruodį jį premjero kėdėje matyti norėjo 4 procentai apklaustųjų, sausį – 2,2 procento.

Auga teigiamas Vyriausybės vertinimas

Apklausoje taip pat buvo prašoma įvertinti dabartinės Vyriausybės veiklą. Ministrų kabinetas buvo įvertintas geriau nei gruodį.

Štai gruodžio mėnesį teigiamai ir greičiau teigiamai Vyriausybės veiklą vertino 29,9 procento, sausį šis rezultatas augo iki 33,3 procento.

Greičiau neigiamą ir neigiamą Vyriausybės įvertinimą pateikusių respondentų kiekis krito. Gruodį tokių buvo 62,8 procento, sausį – 58,5 procento.

Nežinančių gruodį buvo 7,3 procento, sausį – 8,2 procento.

Zokas: prielaidos konservatorių kritimui yra

Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovės „Spinter tyrimai“ vadovas, sociologas Ignas Zokas Delfi teigė, jog apklausos vykdymo laikas sutapo su Generalinės prokuratūros paviešintu ikiteisminiu tyrimu dėl buvusio Seimo nario K. Bartoševičiaus, kuris įtariamas seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus.

„Realiai skandalas prasidėjo sausio 23 dieną. Gavosi per patį vidurį (apklausa, aut. p.), todėl labai sunku interpretuoti, kiek jis čia turėjo įtakos. Kad kažkiek turėjo, tai taip – pirmos dienos prasidėjo pakankamai karštai. Bet iki tol buvo tylu. (…) Reikia nepamiršti, kad turime ir artėjančius rinkimus. Ir to judesio prieš kiekvienus rinkimus būna daugiau, visada jo atsiranda, arba bandymų išjudinti viešąją erdvę būna. Natūralu, kad to judesio bus“, – reitingų pokyčius komentavo sociologas.

I. Zoko teigimu, kol kas sudėtinga pasakyti, kaip skandalas vystytis toliau ir kokią įtaką padarys reitingams.

„Kitas dalykas – reikia žiūrėti ir į tai, kad skandalas dar nėra nurimęs. Jis tik į kitą kampą yra nuėjęs. Pirmomis dienomis tarsi apie pačią problemą, apie galimą nusikaltimą, o paskui nudreifavo į politinį lygmenį jau kituose vandenyse. Ten aiškinimasis jau ne apie pačią pedofiliją, bet kas kokias informacijas pasakė.

Dėl to galima sakyti, kad tas skandalas irgi dinamiškas – pats savo turiniu keičiasi. Todėl sunku pasakyti, kokia įtaka (reitingams, aut. p.) bus. Galbūt po mėnesio matysime labiau nusistovėjusią ir kokią iš tikro įtaką tai padarė, kiek jis dar čia rutuliosis, gal turėsime ir skandalo tęsinį, gali būti ir taip“, – kalbėjo jis.

© ELTA / Josvydas Elinskas

I. Zokas Delfi sakė, kad galima daryti prielaidą, jog didžiausią minusą kitą mėnesį turėtų turėti Tėvynės sąjunga. Tačiau jis neturėtų būti didelis dėl ištikimų rinkėjų.

„Tai apie vertybes kalbanti partija, tai yra jų arkliukas – karo ir vertybių partija. Kai reikia pačiam gintis dėl to, ką pats labiausiai propaguoji, tai gali turėti įtakos.

Kita vertus, reikia nepamiršti, kad jau tuoj vyks rinkimai, o konservatorių simpatikai – ištikimi. Tai labai ryškaus sumažėjimo nevertėtų tikėtis“, – tikino sociologas.

„Spinter tyrimai“ vadovas I. Zokas taip pat pabrėžė, jog LVŽS reitingas atsistatė į įprastines normas.

Jastramskis: nematyčiau perspektyvų, kad konservatoriai galėtų labai atsigauti

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (VU TSPMI) docentas, politologas Mažvydas Jastramskis tikino, kad nepaisant to, kad vykdyta apklausa sutampa su skandalo dėl K. Bartoševičiaus pradžia, per anksti sakyti, jog tai ir atsispindi reitingų lentelėse.

Bet paskutinių savaičių įvykiai politinėje arenoje perspektyvų konservatorių reitingo augimui nesuteikia.

„Rezervuotai žiūrėčiau į tai, kad jau yra skandalo poveikis. Nes jis įvyko apklausos atlikimo viduryje. Jeigu, sakykime, tokie dalykai turi poveikį, tai truputį ilgiau reikia palaukti, kol bus galima pamatyti, ar jis yra. Juolab, kad nukritimas yra paklaidos ribose (Tėvynės sąjungos reitingas sausį krito –2,1 procento, aut. p.).

Faktas yra tas, kad labai stipriai yra apsilyginę pirmų keturių partijų reitingai. Pirmas ketvertukas yra trys opozicinės partijos ir viena valdančioji konservatorių partija. Jie labai žemai kristi negali vien dėl to, kad yra realiai vienintelė partija iš didesniųjų, kuri turi stabilų rinkėjų elektoratą.

Bet matydamas tą politinę situaciją ir tai, kas vyko toliau – bandymai Seime kurti komisiją, pasimetimą ir neturėjimą bendros strategijos, kaip reaguoti į tai, nematyčiau perspektyvų, kad jie galėtų labai atsigauti“, – teigė politologas M. Jastramskis.

© ELTA / Josvydas Elinskas

Jis kalbėjo, jog ilgalaikės tendencijos rodo, kad valdančiosios daugumos pagrindinė partija reitinguose krenta, kyla opozicinės jėgos.

Politologas M. Jastramskis sutiko, jog LVŽS reitingas atsigauna.

„Dėl valstiečių – žiūriu į ilgesnę perspektyvą ir tikrai yra atsigavęs jų reitingas. Po S. Skvernelio atsiskyrimo lyg ir buvo grėsmė, kad jie nukris žemyn. Bet manau, kad ir R. Karbauskio gana aktyvūs veiksmai, nuolatinis kalbėjimas apie kovą su liberalizmu daro pleištą nuo S. Skvernelio partijos. Tikriausiai atėjo ir suvokimas, kad reikia išsiskirti šioje opozicijos kebeknėje.

Nes opozicijos parlamente yra daug ir galbūt tai jiems kažkiek padeda. Toks bandymas ribą brėžti – jog LVŽS yra kitokie, nei S. Skvernelio demokratai“, – LVŽS reitingų augimą komentavo M. Jastramskis.

VU TSPMI docentas taip pat teigė, jog dabartiniai S. Skvernelio veiksmai jam ir jo vadovaujamos partijos reitingams yra naudingi.

„Kadangi jis yra buvęs policijos komisaras, jo teisininko kontekstas tikrai yra palankus šitoje visoje baisioje situacijoje iškilti į paviršių. Tai, ką jis daro šiuo metu, yra palanku išsilaikyti reitingų viršūnėse.

Net nenoriu pasakyti viršūnėse, nes partijos vos perlipa 10 procentų. Tai mes apie viršūnes nekalbame, kalbame apie tuos, kurie vos iškiša galvą iš dugno“, – Delfi sakė politologas M. Jastramskis.

Saulius Skvernelis, Ramūnas Karbauskis © DELFI / Josvydas Elinskas

Kalpokas: konservatoriai darė viską, kad jiems būtų blogiau

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) docentas, politologas Ignas Kalpokas svarstė, jog Tėvynės sąjungos reitingai ir toliau mažės.

„Kitą mėnesį galima įtarti, kad su konservatoriais ta tendencija (mažėjimo, aut. p.) kažkiek tęsis. Nes šios apklausos metu konservatoriams dar buvo geri laikai. Kai buvo įvairios einamosios problemos, o žiūrint į ateitį, tai jei jau šiuo laikotarpiu smukimas buvo, tai ta ateitis nieko gero nežada.

Nes nuo tada, kai buvo atlikta ši apklausa, susidaro toks vaizdas, kad viską darė, kad jiems tik blogiau būtų. Mažėjimo tendencijos išlaikymą matyčiau“, – Delfi sakė politologas I. Kalpokas.

VDU politologas I. Kalpokas tikino, jog aiškių prielaidų LVŽS reitingų augimui jis nemato.

„Kaip tik jie buvo tokie pakankamai nykūs ir neįdomūs. Tai toks iš niekur įvykęs šuolis yra tikrai įdomus“, – sakė jis.

© ELTA / Josvydas Elinskas

Politologas I. Kalpokas taip pat teigė, jog pokyčių kitą mėnesį tikrai bus.

„Nes tai yra labai stipriai S. Skvernelio valanda. Kadangi būtent Demokratų sąjungos ir valstiečių rinkėjai yra susisiekiantys indai, nenustebčiau, kad žiūrint į artimiausius reitingus, šis LVŽS prieaugis atitektų S. Skvernelio partijai“, – sakė jis.

Tėvynės sąjungos ir Liberalų sąjūdžio reitingų mažėjimui politologas I. Kalpokas sakė matantis visas prielaidas.

„Tikrai ne pats užtikrinčiausias V. Čmilytės–Nielsen laikotarpis. Ir šios partijos rinkėjas yra vienas iš paslankesnių. Jeigu konservatoriai vis tiek gali kliautis savo kertiniais ištikimaisiais rinkėjais, tai Liberalų sąjūdis ypatingai daug tokių neturi. (…) Jų smuktelėjimą aš irgi prognozuočiau šioje situacijoje“, – pabrėžė jis.

Delfi pašnekovas I. Kalpokas tikino, jog kitoje apklausoje S. Skvernelio vertinimas premjerų lentelėje „garantuotai kils“.

Žemaitaičio reitingo pokyčiai

Komentuodamas Seimo nario R. Žemaitaičio reitingą, politologas M. Jastramskis teigė, jog jam koją kiša tai, kad visuomenėje politikas matomas kaip „vienas vilkas“.

„Aš taip spėčiau, kad nelabai gal ir žmonės tiksliai susieja, kurioje jis partijoje. Partijos pirmininkas yra Arūnas Paulauskas, ne R. Žemaitaitis. Sakyčiau, kad jam tai nėra palanku.

Bet jį galima pavadinti labai aršiu populistu. Lietuvos parlamente jis matosi, bet platesniame kontekste jis neturi stiprios partijos užnugaryje. Dėl to jis negali labai stipriai išaugti ir ministro pirmininko lentelėse“, – Delfi sakė VU TSPMI politologas M. Jastramskis.

VDU politologas I. Kalpokas taip pat sutiko, jog Seimo nario R. Žemaitaičio pozicija reitingų lentelėje „atrodo gana įdomiai“.

„Kas tikrai matosi, kad jis nuosekliai jau pastaruosius metus dirba tam, kad konsoliduotų kaip pagrindinės antisisteminės alternatyvos poziciją. Kai tradicinė opozicija nėra kažkuo ypatingai įdomūs, o va R. Žemaitaitis kultivuoja savo iššaukiančią poziciją. Šiaip politinės kultūros prasme nelabai malonią. Bet tai ir padeda jam išsiskirti iš to bendro valdantiesiems oponuojančio tono.

Jis toks nesušukuotas, truputį necenzūruotas. To poveikis mūsų politinei sistemai nebūtinai yra labai gerai, politinei kultūrai ypač. Bet jo asmeninio prekės ženklo kūrimo prasme labai gerai veikia“, – įžvalgomis dalijosi VDU politologas I. Kalpokas.

Dėl Vyriausybės vertinimo – paradoksali situacija

Naujausios apklausos duomenys rodo, kad nuo praėjusio mėnesio padaugėjo palankiai vertinančių Vyriausybės veiklą. Politologas M. Jastramskis teigė, jog tai dar vienas vertinimo bangavimas.

„Nesakyčiau, kad čia yra pagerėjimas. (…) Ilgesniame vertinime labai matosi, kad yra kardiograminio tipo judėjimas. Jau realiai paskutinius metus truputį pagerėja, truputį pablogėja. Nesiečiau to su kažkokiais Vyriausybės darbais, ar skandalais.

Tai yra tokia natūrali riba, kuri gali vieną mėnesį pakilti, o kitą nusileisti. Bet tas bangavimas visada išeina toks, kad maždaug trečdalis teigiamai vertina, kita dalis – neigiamai“, – tikino Delfi pašnekovas M. Jastramskis.

© ELTA / Josvydas Elinskas

VDU politologas I. Kalpokas stebėjosi, jog nepaisant neaugančių politinių partijų reitingų, Vyriausybės vertinimas gerėja.

„Čia yra tokia paradoksali situacija. Nes žiūrint į partijų reitingus, valdantiesiems tos tendencijos yra nemalonios. Bet žiūrint į Vyriausybės vertinimą, jis tikrai išaugęs.

Šiuo atveju, aš manau, kad yra poliarizacijos sumažėjimas. Tai nėra tas tikrasis palankus Vyriausybės vertinimas. Bet nebeatrodo tam tikrai daliai žmonių, kad Vyriausybė dirba taip jau visiškai blogai. Bet tai nesitransformuoja į paramą valdančiosioms partijoms“, – Delfi pabrėžė sakė I. Kalpokas.

Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“ 2023 metų sausio 18–27 dienomis, naujienų portalo Delfi užsakymu, atliko visuomenės nuomonės apklausą. Tyrime dalyvavo gyventojai nuo 18 iki 75 metų.

Taikytas kombinuotas apklausos metodas: 50 proc. telefoninės apklausos būdu, 50 proc. internetu. Telefoninio interviu atveju apklausą atlieka profesionalus apklausėjas. Jis veda pokalbį su respondentu pagal parengtus klausimus, atsakymus fiksuodamas klausimyne. Internetinėje apklausoje respondentui siunčiama nuoroda į apklausą, kurią respondentas užpildo savarankiškai jam/jai patogiu metu. Nuoroda yra unikali t.y. klausimyno negalima užpildyti kelis kartus.

Tyrimo metu buvo apklausta 1015 respondentų. Tyrimo dalyvių pasiskirstymas pagal lytį, amžių ir gyvenamąją vietą yra proporcingas gyventojų pasiskirstymui Lietuvoje.

Tyrimo rezultatų paklaida 3,1 procento.