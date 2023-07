Naujausi prezidentiniai reitingai: lyderių trejetukas keičiasi

Tyrimo rezultatų paklaida 3,1 procento.

Pozicijos keičiasi

Prezidentinių reitingų lentelės lyderis ir toliau lieka dabartinis šalies vadovas Gitanas Nausėda. Balsą jam gegužės mėnesį būtų atidavę 20,7 procento apklaustųjų, birželio mėnesio rezultatas – 19,3 procento.

Antroje pozicijoje – advokatas Ignas Vėgėlė. Parama jam per mėnesį praktiškai nesikeitė. Štai gegužės mėnesį balsą jam būtų atidavę 10,3 procento respondentų, birželį – 10,1 procento.



Trečioje vietoje – visuomenininkas Andrius Tapinas. Jo palaikymas keitėsi neperžengdamas paklaidos ribų. Gegužę jį būtų rinkęsi 5,5 procento apklaustųjų, birželio mėnesio rezultatas – 6,6 procento.

Toliau – buvęs premjeras, opozicinės Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis, parama jam augo neperžengdama paklaidos ribų. Štai gegužę jam balsą prezidento rinkimuose būtų atidavę 3,3 procento respondentų, birželio apklausos rezultatas – 6,2 procento.

Penktoje vietoje – opozicinės Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkė, europarlamentarė Vilija Blinkevičiūtė. Už ją gegužę būtų balsavę 6,4 procento apklaustųjų, birželį – 5,7 procento.

Toliau – premjerė Ingrida Šimonytė. Parama jai birželio mėnesio apklausoje yra žemiausia nuo pat prezidentinių reitingų atlikimo pradžios 2022 metų spalį. Štai gegužę už ją prezidento rinkimuose būtų balsavę 7,3 procento apklaustųjų, birželį – 5,7 procento.

Septintą lentelės poziciją užima krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas. Už jį gegužę būtų balsavę 4,8 procento respondentų, birželį – 4,7 procento.

Tada – Seimo pirmininkė, Liberalų sąjūdžio vadovė Viktorija Čmilytė-Nielsen. Gegužę už ją prezidento rinkimuose būtų balsavę 2,9 procento apklaustųjų, birželio mėnesio rezultatas – 4,6 procento.

Lentelę užbaigia Mišrioje Seimo narių grupėje veikiantis parlamentaras Remigijus Žemaitaitis. Gegužę už jį savo balsą būtų atidavę 1,7 procento respondentų, birželį – 2,5 procento.



Į sąrašą įtraukti Aurelijus Veryga, Remigijus Šimašius, Aušra Maldeikienė, Valdemaras Tomaševskis, Petras Gražulis, Gabrielius Landsbergis surinko mažiau nei 2 proc. simpatikų balsų.

Už kitą kandidatą gegužę būtų balsavę 11 procentų apklaustųjų, birželį – 11,5 procento.

Variantą „nebalsuočiau“ gegužę rinkosi 9 procentai respondentų, birželį – 9,4 procento. O gegužę nežinojo 16,4 procento apklaustųjų, birželį – 13,7 procento.

Nausėdos vertinimas gali dar augti?

Vilniaus politikos analizės instituto asocijuotasis analitikas Matas Baltrukevičius prognozavo, kad kitą mėnesį šalies vadovo G. Nausėdos vertinimas gali dar pakilti. Tam įtakos, anot pašnekovo, gali padaryti Vilniuje vykęs NATO viršūnių susitikimas.

„Sakyčiau, kad G. Nausėda akivaizdžiai yra pirmasis blokas. Ir būtų galima prognozuoti, tikrai nenustebčiau, jeigu ateinančioje apklausoje tas reitingas būtų dar truputį aukštesnis. Būti Volodymyro Zelenskio draugu Lietuvoje yra gerai, kai Joe Bidenas paprašo G. Nausėdai paploti, irgi yra gerai, NATO viršūnių susitikimas pavyko. Nesvarbu, kad Lietuvos vaidmuo politine prasme čia nėra jau toks didelis, kaip kartais mes norėtume pasirodyti.

Ukrainian President Volodymyr Zelensky reaches past US President Joe Biden to shake hands with Lithuania's President Gitanas Nauseda ahead a meeting of the NATO-Ukraine Council during the NATO Summit in Vilnius on July 12, 2023. (Photo by Doug Mills / POOL / AFP)