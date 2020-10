Naujausi koronaviruso maršrutai didžiuosiuose miestuose: bažnyčios, sporto klubai, parduotuvės

Vilniaus apskritis

Atvejis Vilniuje

2020-10-04 17:00 asmuo buvo teniso treniruotėje SEB arenoje

2020-10-04 apie 19:00 lankėsi SEB arenoje esančiame restorane U.

2020-10-02 lankėsi parduotuvėje „RIMI“ Savanorių g, Vilniuje.

Atvejis Vilniuje

2020-09-27 grįžo iš Ukrainos, lėktuvu per Varšuvą. Lot – Avia linijos. Atskrido 18:10 vakare Skrydžio/Reiso Nr.: LO775 Vieta; 14A.

Atvejis Vilniuje

2020.09.28 ledo ritulio treniruotė ledo arenoje Vilniuje su komanda Banginiai

2020.09.30 vakare apie 21 val. varžybos Akropolyje Vilniuje

2020.10.04 vakarop lankėsi Topocentre Oze, Vilnius, visur kaip priklauso dėvejau kauke

2020.10.04 vakarieniavome Oze Manami.

Atvejis Vilniuje

2020-10-05 atvyko autobusu Minskas–Vilnius–Ryga apie 3 val. nakties.

Atvejai Vilniuje

2020-10-01 10:55–11:00 Iki, Bajorų kl., Vilnius.

Atvejis Vilniuje

2020-10-02 buvo restorane japonų virtuvės „Kamikadzė“. Nuo 19 val. iki 20 val.

2020-10-02 Mokytojų namuose, Vartų galerijoje, Roberto Narkaus parodoje. Buvo nuo 20 val. iki 20 val. 30 min. Dėvėjo kaukę.

Atvejis Vilniuje

2020-10-01 prekybos centras Big, Maxima.

Atvejis Vilniuje

2020 m. rugsėjo 29 d. apie 17 val. lankėsi parduotuvėje RIMI ir Lietuvos pašto skyriuje (Ukmergės g. 233, Vilniuje).

2020 m. rugsėjo 30 d. apie 12 val. lankėsi Kmyninėje (Totorių g. 21, Vilniuje).

2020 m. spalio 1 d. apie 12 val. lankėsi Kmyninėje (Totorių g. 21, Vilniuje).

2020 m. spalio 2 d. apie 12 val. lankėsi sporto klube GymPlius (Gedimino pr. 9, Vilniuje)

2020 m. spalio 2 d. apie 13 val. lankėsi parduotuvėje LIDL (Gedimino pr. 9, Vilniuje)

2020 m. spalio 2 d. apie 15.30 val. lankėsi parduotuvėje LIDL (Stanevičiaus g. 2A, Vilniuje).

Atvejis Vilniuje

2020-09-26 žaidė badmintoną SEB Arenoje, Ąžuolyno g. 7, Vilnius.

2020-09-24 buvo Kartodrome, Plytinės g., Vilniuje.

Atvejis Vilniuje

2020-10-02 (galbūt spalio 2 d., laiko neatsimena) Justiniškių Norfa.

Atvejis Vilniuje

2020-10-04 ~14 val. parduotuvė Express Market Sapiegos g.

2020-10-04 ~16 val. Sapiegų parkas, Taste Map kavinė lauke su kauke

2020-10-03 ~12 val. kavinė Druska Miltai Vanduo

2020-10-03 ~15–16 val. Maxima Ogmios mieste

2020-10-02 ~13.30–14:00 Pilies g. Etno dvaras

2020-10-02 ~15.30 Gedimino pr. parduotuvė Unites Colours of Benetton.

Atvejis Vilniuje

2020 m. rugsėjo 28 d. 16–17 val. dalyvavo tinklinio treniruotėje Delfi arenoje

2020 m. spalio 2 d. apie 16 val. iki 17 val. lankėsi PC Gedimino 9 kavinėje Formosa, po PC daugiau nevaikščiojo. Grįžo namo 22 maršruto autobusu.

Kauno apskritis

Atvejis Raseiniuose

2020-10-05 Raseiniuose Norfa.

Atvejis Kaune

2020-10-05 buvo Kelmės Maximoje.

Atvejis Kaune

2020.09.29 dieną 14:30 lankėsi Swedbank, esančiame Karaliaus Mindaugo pr., Kaunas.

Atvejis Kaune

2020-10-05 apie 15:30 lankėsi Ringaudų Maximoje.

Atvejis Kaune

2020-10-04 buvo Šiluvos bažnyčioje 12 val. Stovėjo gale, dėvėjo kaukes. Vėliau apie 15 val. į Tytuvėnų Maximą.

Atvejis Raseiniuose

2020-10-05 užsuko į Moki veži Raseiniuose.

2020-10-04 lankėsi Kauno dramos teatre (spekt. Liūdnas dievas), 1,5 val, apie 1 m. atstumas, su kaukėmis.

Atvejis Kaune

2020-09-23 Akropolyje Kaune

2020-10-03 lankėsi Kaune „Mega“, valgė kavinėse.

Atvejis Kaune

2020-10-05 Merkinės piramidė.

Atvejis Kaune

2020-10-04 buvo Maximoje, Raseiniuose.

Atvejis Kaune

2020-10-04 Depo parduotuvėje, Kaune.

Atvejis Raseiniuose

2020-10-06 ryte buvo parduotuvėje „Prabauda“, Raseiniuose ir Maisto prekių parduotuvėje, Savanorių g. 21, Raseiniai.

Klaipėdos apskritis

Klaipėdos m. atvejis

2020 m. spalio 2 d., 3 d., 4 d. dalyvavo Krepšinio turnyre „Palangos sporto centro taurė“ Palangos sporto centre (Sporto g. 3, Palanga).

Skuodo r. atvejis

2020-10-01 asmuo dalyvavo Šv. mišiose Lenkimų bažnyčioje.

Panevėžio apskritis

Atvejis Panevėžyje

2020-09-26 18 val. atskrido iš Olandijos aviakompanijos Wizzair lėktuvu: Eindchovenas – Vilnius, 8026 reisu, 17F vieta. Į Panevėžį parvyko mikroautobusu.

Atvejis Panevėžyje

2020-10-01~16 val. lankėsi p. c. „Depo“, Klaipėdos g.145, Panevėžys.

2020-10-01 ~19.50 val. lankėsi p. c. „RYO“, Vakarinė g.61, Panevėžys.

2020-10-06 ~10 val. lankėsi p. c. „Maxima“ , Ukmergės g.23.