Naujausi koronaviruso atvejai Lietuvoje: 3 įvežtiniai, 3 susiję su švente, 1 aplinkybės neaiškios

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja, kad per vakar parą Lietuvoje patvirtinti devyni nauji koronavirusinės infekcijos (COVID-19) atvejai. Penki iš patvirtintų atvejų – Vilniaus apskrityje, du – Panevėžio, po vieną atvejį patvirtinta Alytuje ir Utenoje. Trys atvejai iš devynių – įvežtiniai.

Pirmieji trys per vakar parą nustatyti atvejai, patvirtinti Vilniaus apskrityje, susiję su viena šeimos švente. Vienas iš dviejų asmenų, kuriems koronavirusas patvirtintas per vakar dieną, pajautė koronavirusinei infekcijai būdingus simptomus, kitam simptomai, turimais duomenimis, pasireiškę nebuvo. Šie asmenys buvo izoliavęsi nuo liepos 19 d., su jais sąlytį namų aplinkoje turėjo vienas asmuo. Šiam asmeniui vakar taip pat patvirtinta COVID-19 liga – tai trečiasis per vakar parą patvirtintas atvejis. Tai reiškia, kad iš viso su šiuo protrūkiu dabar yra siejami šeši atvejai, įskaitant patvirtintus per vakar dieną.

Ketvirtasis atvejis taip pat nustatytas Vilniaus apskrityje. COVID-19 liga patvirtinta UAB „Maxima“ darbuotojui, kuris nuo liepos 6 d. buvo izoliavęsis, jam tyrimas atliktas profilaktiškai, prieš grįžtant į darbą. Nustatyta, jog sąlytį namų aplinkoje turėjo du žmonės.

Penktasis atvejis patvirtintas Panevėžio apskrityje. Nustatyta, kad asmuo darbovietėje turėjo sąlytį su žmogumi, kuriam buvo patvirtinta COVID-19 liga. Liepos 19 d. asmuo pajautė koronaviruso infekcijai būdingus simptomus – gerklės, galvos skausmą, karščiavo. Nustatyta, kad sąlytį turėjo šeši asmenys, su kuriais užsikrėtusysis kontaktavo ne darbo aplinkoje. Darbe naujų kontaktinių asmenų nebuvo nustatyta.

Šeštasis atvejis patvirtintas Alytaus apskrityje gyvenančiam asmeniui. Aplinkybės, kaip žmogus užsikrėtė, šiuo metu dar nėra aiškios. Nustatyti dvidešimt du sąlytį turėję asmenys. Epidemiologinis tyrimas tęsiamas.

Septintasis atvejis nustatytas Utenos apskrityje. COVID-19 patvirtinta asmeniui, kuris į Lietuvą grįžo iš Švedijos. Epidemiologinis tyrimas tęsiamas.

Aštuntasis iš per vakar parą patvirtintų užsikrėtimo atvejų – įvežtinis iš Jungtinės Karalystės (JK). Asmuo darbo reikalais į Vilnių atvyko liepos 19 d., simptomų nejautė, tyrimas koronavirusinei infekcijai nustatyti atliktas profilaktiškai. Artimoje aplinkoje nustatyti 5 sąlytį turėję asmenys.

Devintasis atvejis taip pat įvežtinis. COVID-19 patvirtinta Panevėžio apskrityje gyvenančiam asmeniui, kuris liepos 19 d. automobiliu į Lietuvą atvyko iš Švedijos. Asmuo koronavirusinei infekcijai būdingų simptomų nejaučia. Kartu keliavęs asmuo izoliuotas.

Lietuvoje iš viso konkretiems žmonėms patvirtinta 1960 COVID-19 ligos atvejų, tebeserga 256 asmenys, 1611 – pasveiko, 107 žmonės yra izoliacijoje.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) liepos 23 d. 9 val. duomenimis:

Patvirtintų ligos atvejų skaičius konkretiems žmonėms: 1960

Sergančių žmonių skaičius: 256

Per vakar dieną patvirtintų naujų COVID-19 susirgusių žmonių skaičius: 9

Mirusių nuo koronaviruso žmonių skaičius: 80

Užsikrėtusieji koronavirusu, mirę dėl kitų priežasčių: 13

Pasveikusių žmonių skaičius: 1611

Izoliacijoje esančių žmonių skaičius: 107

Nuo birželio 1 d. įvežtinių atvejų: 75

Dėl pirmadienio liūties sukeltų trukdžių e. sveikatos sistemoje, informacija dėl per vakar nustatytų atvejų gali būti tikslinama.

Sąrašas valstybių, iš kurių leidžiama atvykti į Lietuvą, skelbiamas ČIA.

Sąrašas labiausiai koronaviruso paveiktų valstybių skelbiamas ČIA.

Savivaldybės, kuriose šiuo metu nustatytas didžiausias sergamumas koronaviruso infekcija, dėl ko šią savaitę bus atliekama daugiau profilaktinių tyrimų: Trakų, Šakių, Šalčininkų, Utenos ir Kretingos rajonų bei Kauno miesto.

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos liepos 23 d. 9 val. duomenimis:

Per vakar dieną ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso: 3996

Iki šiol iš viso ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso: 493865 (iš jų – 137946 iš mobilių punktų).