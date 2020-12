Naujausi koronaviruso atvejai: „dega“ du miestai

15 atvejų kol kas dar nėra priskirti jokiam šalies regionui dėl informacijos trūkumo. Kuriems regionams priskirti šiuos atvejus, paaiškės po epidemiologinio tyrimo. Šiuo metu atlikta 1784 atvejų epidemiologinė diagnostika atlikta (1519 atvejų į NVSC sistemą pateko vėlai vakare arba naktį, todėl jie tiriami šiandien). Atvejų, kai asmenų užsikrėtimo aplinkybės nėra aiškios, t. y epidemiologinių tyrimų metu nustatyta, jog asmenys išvykę į užsienį nebuvo, su patvirtintais COVID-19 atvejais nebendravo, šiuo metu registruota 211 (iš tų atvejų, kurių epidemiologiniai tyrimai atlikti). Atvejai fiksuoti protrūkiuose 44 koronavirusinės infekcijos atvejai, fiksuoti vakar, vertinama, yra susiję su protrūkiu Kaišiadorių rajone įsikūrusiuose Strėvininkų socialinės globos namuose.

Iš viso su protrūkiu šiuo metu siejamas 181 infekcijos atvejis. Vakar patvirtini 23 infekcijos atvejai, vertinama, yra susiję su protrūkiu Telšių rajone įsikūrusiuose Dūseikių socialinės globos namuose, kur iš viso šiuo metu jau registruota daugiau nei 130 COVID-19 ligos atvejų.

Vakarykštę parą patvirtinta 14 naujų koronaviruso atvejų, susijusių su protrūkiu Jurbarko rajone esančiuose Smalininkų senjorų namuose. Dar 12 atvejų – siejama su protrūkiu Klaipėdos medicininės slaugos ligoninėje, kur iš viso registruoti 56 infekcijos atvejai – 46 pacientai ir 10 darbuotojų. 10 infekcijos atvejų, patvirtintų penktadienį, siejama su protrūkiu Gargždų ligoninės Palaikomojo gydymo slaugos skyriuje, iš kurių 7 yra pacientai ir 3 darbuotojai. 9 nauji koronavirusinės infekcijos atvejai, vertinama, yra susiję su protrūkiu Zarasų socialinės globos namuose.

Be to, Panevėžio apskrityje registruotas protrūkis Rokiškio Šv. Mato senelių globos namuose, kur per vakar patvirtinti 7 koronavirusinės infekcijos atvejai. Taip pat tęsiasi protrūkis Vaikų ligoninės Vaikų reabilitacijos skyriuje Druskininkų „Saulutė“, kur vakar fiksuoti 7 COVID-19 atvejai, o iš viso su protrūkiu siejama daugiau nei 20 koronaviruso atvejų. Vakar taip pat registruoti koronavirusinės infekcijos atvejai, susiję su protrūkiais Kauno tardymo izoliatoriuje bei Marijampolės pataisos namuose.

Taip pat vakarykštę parą registruoti infekcijos atvejai, susiję su protrūkiais Klaipėdos rajone, Kazlų Rūdoje veikiančiose baldų gamybos įmonėse, Kėdainiuose veikiančioje trąšų gamybos įmonėje. Telšių apskrityje registruoti infekcijos atvejai, susiję su protrūkiu maisto produktus gaminančioje įmonėje, Zarasuose – su protrūkiu siuvimo įmonėje.

Protrūkiai, kuriuose registruota po du ar kelis koronavirusinės infekcijos atvejus, penktadienį nustatyti Klaipėdos Marijos Montessori mokykloje-darželyje, Kauno Suzukio pradinėje mokykloje, Kauno rajono Garliavos Jonučių progimnazijoje, Klaipėdos Gilijos pradinėje mokykloje, Rokiškio rajono Panemunėlio pagrindinėje mokykloje, Jurbarko lopšelyje-darželyje „Nykštukas“, Ukmergės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“. Naujas protrūkis registruotas NVSC Utenos departamente, kur iš viso patvirtini 5 infekcijos atvejai. Atvejų, susijusių su protrūkiais šeimose, praėjusią parą visoje Lietuvoje, šiuo metu turimais duomenimis, registruota 179. Savo ruožtu, visuomenės sveikatos specialistai ragina žmones laikytis visų koronaviruso infekcijos plitimo prevencijos priemonių – rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, dėvėti asmens apaugos priemones.