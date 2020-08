Naujausi duomenys: sekmadienį užfiksuoti 32 nauji koronaviruso atvejai Lietuvoje

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) rugpjūčio 31 d. 9 val. duomenimis:

Patvirtintų ligos atvejų skaičius konkretiems žmonėms: 2906

Sergančių žmonių skaičius: 967

Per vakar dieną patvirtintų naujų COVID-19 susirgusių žmonių skaičius: 32

Mirusių nuo koronaviruso žmonių skaičius: 86

Užsikrėtusieji koronavirusu, mirę dėl kitų priežasčių: 13

Pasveikusių žmonių skaičius: 1840

Izoliacijoje esančių asmenų skaičius (sergančių, sąlytį turėjusių, iš paveiktų teritorijų atvykusių, kuriems išduoti sprendimai aktualiu 14 dienų laikotarpiu): 4890

Nuo birželio 1 d. įvežtinių atvejų: 188

Sąrašas labiausiai koronaviruso paveiktų valstybių skelbiamas ČIA.

Šią savaitę, nuo rugpjūčio 31 d. iki rugsėjo 6 d. imtinai, Molėtų, Kauno, Trakų, Švenčionių, Kupiškio, Skuodo, Tauragės ir Pasvalio rajonų, taip pat Elektrėnų, Vilniaus ir Kauno miestų gyventojams bus intensyviau atliekami tyrimai dėl koronaviruso infekcijos. Šiose 11-oje savivaldybių fiksuojamas didesnis sergamumas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) negu kitose Lietuvos savivaldybėse.

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos rugpjūčio 31 d. 9 val. duomenimis:

Per vakar dieną ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso: 1535

Iki šiol iš viso ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso: 639044 (iš jų – 174939 iš mobilių punktų).

Vėl pirmauja Vilniaus apskritis

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja, kad per praėjusią parą Lietuvoje patvirtinti 32 koronavirusinės infekcijos (COVID-19) atvejai. 16 iš jų registruota Vilniaus, po 4 Panevėžio ir Kauno apskrityse. Tuo metu, Molėtų ir Tauragės apskrityse užfiksuota po 3 naujus COVID-19 ligos atvejus, Alytaus ir Marijampolės apskrityse – po 1 atvejį.

Po kontakto su sergančiaisiais, epidemiologų vertinimu, užsikrėtė 24 žmonės, 7 asmenų užsikrėtimo aplinkybės šiuo dar nežinomos. Be to, per praėjusią parą registruotas 1 įvežtinis atvejis – COVID-19 liga patvirtinta asmeniui, į Lietuvą grįžusiam iš Maltos.

14 naujų atvejų siejama su židiniais

3 vakar Vilniaus apskrityje nustatyti atvejai yra siejami su židiniu įmonėje „Intersurgical“. Visi asmenys buvo izoliacijoje, tyrimas koronavirusinei infekcijai nustatyti atliktas dėl turėto sąlyčio. Šiuo metu registruotas 41 su šiuo protrūkiu susijęs atvejis. Kaip jau skelbta, vertinama, kad židinys įmonėje turi sąsajų su šeiminiu protrūkiu Molėtų rajone.

Dar 3 atvejai, registruoti Vilniaus apskrityje, siejami su židiniu vienoje statybų įmonėje. Šiuo metu registruoti 5 susiję susirgimai.

Be to, dar 4 atvejai, vakar registruoti Panevėžio apskrityje, siejami su židiniu žemės ūkio kooperatyve „Šiaurės aruodai“, įsikūrusiame Pasvalio rajone. Iš viso, epidemiologų vertinimų, su židiniu šiuo metu siejami 8 COVID-19 ligos atvejai.

1 naujas atvejis vakar registruotas Vilniuje veikiančioje metalinius dangtelius gaminančioje įmonėje. Tai 6-asis infekcijos atvejis, susijęs su šiuo židiniu.

Dar 1 atvejis Vilniaus apskrityje siejamas su protrūkiu chore „Draugiški projektai“. Iš viso skaičiuojami 29 su šiuo protrūkiu susiję COVID-19 ligos atvejai.

Toliau aktyvus išlieka ir židinys dovanų čekius parduodančios įmonės administracijoje Vilniuje. Vakar patvirtintas 1 susijęs atvejis. Asmuo nėra šios įmonės darbuotojas. Iš viso su protrūkiu šiuo metu siejama 10 užsikrėtimo COVID-19 liga atvejų. Pirmasis susirgimas šioje įmonėje siejamas su Panevėžio rajone vykusia šeimos švente.

Be to, 1 naujas, vakar Vilniaus apskrityje registruotas atvejis, siejamas su protrūkiu UAB „Geruda“. Iš viso su šiuo židiniu siejami 7 registruoti atvejai, įskaitant patvirtintą praėjusią parą.

Be to, nustatyta, kad 10 žmonių – po 3 Vilniaus, Tauragės ir Molėtų apskrityse bei 1 Marijampolėje – užsikrėtė po kontakto su asmenimis, kuriems patvirtinta COVID-19 liga.

7 asmenų užsikrėtimo aplinkybės dar nėra aiškios

Šiuo metu epidemiologams dar nepavyko nustatyti, kaip užsikrėtė 7 asmenys – 3 Vilniaus, 3 Kauno ir 1 Alytaus apskrityse. Asmenys tirti dėl COVID-19 ligai būdingų simptomų.

Epidemiologinių tyrimų metu nustatyta, kad asmenys išvykę į užsienį nebuvo, su patvirtintais COVID-19 atvejais nebendravo.

NVSC informuoja, kad Lietuvoje iš viso konkretiems žmonėms patvirtinta 2906 COVID-19 ligos atvejai, tebeserga 967 asmenų, 1840 – pasveiko.

Savo ruožtu, visuomenės sveikatos specialistai ragina žmones laikytis visų koronaviruso infekcijos plitimo prevencijos priemonių – rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, dėvėti asmens apaugos priemones, laikytis fizinės distancijos ir kita.