Naujausi duomenys: praėjusią parą nustatyta 270 naujų koronaviruso atvejų ir 14 mirčių

Operatyvūs praėjusios paros COVID-19 pandemijos rodikliai

Per praėjusią parą nustatytų naujų atvejų konkretiems žmonėms skaičius: 270

iš jų patvirtinta laboratorinės diagnostikos metodais: 270

Bendras nustatytų atvejų konkretiems žmonėms skaičius: 187039

iš jų patvirtinta laboratorinės diagnostikos metodais: 183769

Per praėjusią parą nuo Covid-19 mirusių asmenų išankstinis* skaičius: 14

*Per praėjusią parą mirusių skaičius yra išankstinis ir per kelias dienas padidėja apie 20–40%.

Per praėjusią parą registruota Covid-19 mirčių, kurių faktinė data yra ankstesnė: 4

Per praėjusią parą padaugėjo nuo Covid-19 mirusių (14+4): 18

Bendras Covid-19 mirčių skaičius: 2955 (detalizuota žemiau)

Dėl kitų priežasčių mirusių užsikrėtusių koronavirusu asmenų skaičius: (ruošiama)

Nuo 2021-01-04 mirčių skaičius skelbiamas pagal mirties liudijimus iš ESPBI informacinės sistemos. Šiuo metu Covid-19 mirtimi laikoma, kuomet pagrindinė mirties priežastis (diagnozė) yra nurodyta "U07.1" arba "U07.2". Asmens mirtis priskiriama faktinei mirties parai.

Per praėjusią parą pasveikusių asmenų skaičius: 57

Pasveikusių asmenų skaičius: 138207

Sergančių koronavirusu asmenų skaičius: 43506

Netrukus keisime duomenų šaltinį iš NVSC į ESPBI IS.

Per praėjusią parą ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso: 2460

Iki šiol iš viso ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso: 1981506

Laboratorinių duomenų pirminis šaltinis yra ESPBI IS. Ėminiai nėra tas pats, kas asmenys (asmuo gali būti tiriamas keletą, o kartais net ir daug kartų).

Per praėjusią parą vakcinuota pirma skiepo doze: 3

Per praėjusią parą vakcinuota antra skiepo doze: 94

Iš viso vakcinuota pirma skiepo doze: 78622

Iš viso vakcinuota dviem skiepo dozėmis: 45499

Iš viso laukiančių antros skiepo dozės (78622-45499): 33123

Iš viso panaudota vakcinų (78622+45499): 124121

Vakcinacijų duomenys imami iš ESPBI IS. Naudojama faktinė skiepijimo data, todėl praėjusios paros skaičiai vėliau gali retrospektyviai pasipildyti pavėluotais įrašais. Skaičiuojant asmenis, trečio ir ketvirto skaičiaus negalima sumuoti, nes visi, kas yra vakcinuoti antra skiepo doze, jau priklauso vakcinuotų pirma skiepo doze skaičiui. Tačiau pirmą ir antrą skaičius sumuoti galima, gaunant bendrą per parą vakcinuotų asmenų skaičių (taip yra todėl, kad neįmanoma per vieną parą pasiskiepyti abiem skiepo dozėmis).`

Praėjusią parą nuo koronaviruso mirė 50–99 metų žmonės

Praėjusią parą nuo COVID-19 mirė 14 žmonių, jiems buvo nuo 50 iki 99-erių, rodo pirmadienį paskelbti Statistikos departamento duomenys.

Iš viso praėjusią parą mirė devynios moterys ir penki vyrai.

Daugiausia mirusiųjų – šeši – priklausė 80–89 metų grupei.

Po tris mirusiuosius priklausė 70–79 ir 90–99 metų grupėms.

Vienam mirusiam žmogui buvo nuo 60 iki 69-erių, o dar vienam – nuo 50 iki 59-erių metų.

Statistikos departamentas atkreipia dėmesį, kad „per praėjusią parą mirusiųjų skaičius yra išankstinis ir per kelias dienas padidėja apie 20–40 procentų“.

Į bendrą mirčių statistiką įtrauktos dar keturios mirtys nuo koronaviruso, kai faktinė mirties data yra ankstesnė.

Tai – trys moterys ir vienas vyras. Dviem iš jų buvo nuo nuo 80 iki 89-erių, vienam – nuo 70 iki 79-erių, o kitam – nuo 50 iki 59-erių metų.

Ligoninių rodikliai:

Nauji atvejai sveikatos priežiūros įstaigose per praėjusią parą

Naujai per praėjusią parą į stacionarą paguldyti pacientai dėl COVID-19 ligos: 73

Naujai pradėtų gydyti taikant deguonies terapiją pacientų, sergančių COVID-19 liga, skaičius per praėjusią parą: 61

Naujai pradėtų gydyti taikant dirbtinę plaučių ventiliaciją pacientų, sergančių COVID-19 liga, skaičius per praėjusią parą: 7

Sveikatos priežiūros įstaigose esančių lovų COVID-19 liga sergantiems pacientams gydyti užimtumas

Užimtos COVID-19 gydymui skirtos lovos: 1157 (iš 2212)

Užimtos lovos su deguonies tiekimu COVID-19 gydymui: 1004 (iš 1893)

Užimtos RITS COVID-19 gydymui skirtos lovos: 132 (iš 264)

Užimtos RITS lovos su DPV aparatais, skirtos COVID-19 liga sergančių pacientų gydymui: 82 (iš 259)

Užimtos High-flow deguonies sistemos, skirtos COVID-19 liga sergančių pacientų gydymui: 38 (iš 125)

Užimtos EKMO sistemos COVID-19 pacientams gydyti: 1 (iš 3)

Sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių paslaugas COVID-19 liga sergantiems pacientams, personalas

Laikinai nedarbingi dėl COVID-19 ligos gydytojai: 51 (iš 8295)

Karantine / izoliacijoje dėl COVID-19 esančių gydytojų: 19 (iš 8295)

Laikinai nedirbančių dėl kitų nei COVID-19 priežasčių gydytojų: 521 (iš 8295)

Laikinai nedarbingi dėl COVID-19 ligos slaugytojai: 176 (iš 12962)

Karantine / izoliacijoje dėl COVID-19 esančių slaugytojų: 43 (iš 12962)

Laikinai nedirbančių dėl kitų nei COVID-19 priežasčių slaugytojų: 1013 (iš 12962)