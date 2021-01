Naujausi duomenys: patvirtinta 1510 naujų koronaviruso atvejų ir 27 mirtys

Operatyvūs praėjusios paros COVID-19 pandemijos rodikliai:

Per praėjusią parą patvirtintų naujų atvejų konkretiems žmonėms skaičius: 1510

Bendras patvirtintų atvejų konkretiems žmonėms skaičius: 149497

Per praėjusią parą nuo Covid-19 mirusių asmenų skaičius: 27

Per praėjusią parą registruota nuo Covid-19 mirusiųjų, kurių faktinė mirties data yra ankstesnė: 19

Per praėjusią parą padaugėjo nuo Covid-19 mirusių (27+19): 46

Bendras registruotų Covid-19 mirčių skaičius: 1996

Dėl kitų priežasčių mirusių užsikrėtusių koronavirusu asmenų skaičius: (ruošiama)

Nuo 2021-01-04 mirčių skaičius skelbiamas pagal mirties liudijimus iš ESPBI informacinės sistemos. Šiuo metu Covid-19 mirtimi laikoma, kuomet pagrindinė mirties priežastis (diagnozė) yra nurodyta "U07.1" arba "U07.2". Asmens mirtis priskiriama faktinei mirties parai.

Per praėjusią parą pasveikusių asmenų skaičius: 3730

Pasveikusių asmenų skaičius: 81630

Sergančių koronavirusu asmenų skaičius: 65272

Per vakar dieną ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso: 10138

Iki šiol iš viso ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso: 1667965

Praėjusią parą nuo koronaviruso mirė 50-99 metų žmonės

Praėjusią parą nuo COVID-19 mirė 50-99 metų žmonės, rodo antradienį paskelbti Statistikos departamento duomenys.

Iš viso mirė 17 vyrų ir 10 moterų.

Tarp jų – aštuoni žmonės, priklausę 70-79 metų amžiaus grupei, po septynis 60-69 ir 80-89 metų asmenis, taip pat trys 50-59 metų žmonės ir du 90-99 metų asmenys.

Nuo koronaviruso iš viso mirė 1996 žmonės.

Daugiausia mirusiųjų yra 80-89 metų amžiaus – 725, 70-79 metų – 545, 60-69 – 328, 90-99 – 191, 50-59 – 162, 40-49 – 28, 30-39 – 10, 100-109 – penki, taip pat mirė du 20-29 metų amžiaus žmonės.

Iš viso Lietuvoje registruoti 149 tūkst. 497 COVID-19 atvejai, 81 tūkst. 630 asmenų pasveiko, 65 tūkst. 272 – tebeserga.

Ligoninėse gydoma beveik 2,6 tūkst. COVID-19 pacientų, 196 – reanimacijoje

Lietuvos ligoninėse šiuo metu gydomi 2568 COVID-19 pacientai, 196 iš jų – reanimacijoje, antradienį pranešė Statistikos departamentas.

Deguonis papildomai tiekiamas 1560 pacientų, dirbtinė plaučių ventiliacija taikoma 123.

Iš daugiau kaip 16,6 tūkst. ligoninių lovų šiuo metu užimta per 8 tūkst. Iš 692 reanimacijos lovų užimtos 438. Iš 647 lovų, kuriose gali būti taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija, užimtos 283, iš lovų, kur tiekiamas deguonis, užimtos 2414 iš 6,4 tūkst.

Atvejai, fiksuoti protrūkiuose

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja apie per praėjusią parą Lietuvoje fiksuotus koronavirusinės infekcijos (COVID-19) protrūkius.

Atvejų, kai asmenų užsikrėtimo aplinkybės nėra aiškios, t. y. epidemiologinių tyrimų metu nustatyta, jog asmenys išvykę į užsienį nebuvo, su patvirtintais COVID-19 atvejais nebendravo, šiuo metu registruota 162 (iš tų atvejų, kurių epidemiologiniai tyrimai atlikti).

Pirmadienį registruoti infekcijos atvejai, siejami su protrūkiais Vilkaviškio rajone įsikūrusiuose Didvyžių globos namuose (iš viso 75 atvejai), Skuodo globos namuose (iš viso 37 atvejai), Šilutės rajone veikiančiuose Macikų socialinės globos namuose (iš viso 53 atvejai), Vilkaviškio pirminiame sveikatos priežiūros centre (iš viso – 15 atvejų).

Vakarykštę parą taip pat registruoti koronavirusinės infekcijos atvejai, susiję su protrūkiais Alytuje veikiančioje statybos įmonėje, su kuria iš viso per gruodžio mėnesį siejama per 30 COVID-19 ligos atvejų. Taip pat registruoti atvejai, epidemiologų vertinimu, susiję su protrūkiu Alytuje veikiančioje siuvimo įmonėje, kur per gruodžio mėnesį registruota daugiau nei 20 susijusių koronavirusinės infekcijos atvejų.

Taip pat praėjusią parą registruoti koronavirusinės infekcijos atvejai, susiję su protrūkiais Kalvarijoje veikiančioje maisto pramonės įmonėje, su kuria iš viso siejama 16 atvejų, Vilkaviškyje veikiančioje siuvimo įmonėje, su kuria jau siejama beveik 50 COVID-19 ligos atvejų.

Be to, registruoti koronavirusinės infekcijos atvejai, susiję su protrūkiais Gargžduose veikiančioje metalo apdirbimo įmonėje, Klaipėdoje veikiančiose baldų gamybos, geležinkelių įmonėse, Šiauliuose veikiančiose transporto, maisto pramonės įmonėse, Telšiuose veikiančiose pieno perdirbimo, pakavimo, maisto pramonės įmonėse.

Vilniuje registruoti infekcijos atvejai, siejami su protrūkiais krovinių pervežimo, logistikos prekybos automobiliais, maisto pramonės įmonėse, taip pat Ukmergės metalo perdirbimo įmonėje.

Registruoti ir COVID-19 atvejai, epidemiologų vertinimu, susiję su protrūkiais Šiaulių darželyje „Kiškių miškas“, Vilniaus lopšelyje-darželyje „Coliukė“, Šiaulių priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje, Sodros Vilniaus skyriuje, taip pat Pravieniškių pataisos namuose, kur per gruodį iš viso patvirtinta 120 infekcijos atvejų.

Atvejų, susijusių su protrūkiais šeimose, praėjusią parą visoje Lietuvoje, šiuo metu turimais duomenimis, registruota 97.

Savo ruožtu, visuomenės sveikatos specialistai ragina žmones laikytis visų koronaviruso infekcijos plitimo prevencijos priemonių – rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, dėvėti asmens apaugos priemones, laikytis fizinės distancijos ir kita.