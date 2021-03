Naujausi duomenys: nustatyti 243 susirgimai ir 7 mirtys nuo koronaviruso

Pastarųjų 14 dienų sergamumas koronavirusine infekcija 100 tūkst. gyventojų siekia 251,4 atvejo.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 199 tūkst. 397 žmonės.

Statistiškai pasveiko ir šiuo metu yra gyvi 184 tūkst. 848 žmonės, deklaruota – 139 tūkst. 21 pasveikusysis. Statistiškai šiuo metu serga 7645 žmonės, deklaruotas sergančiųjų skaičius siekia 53 tūkst. 473.

Praėjusią parą nuo COVID-19 mirė 60–99 metų žmonės

Praėjusią parą nuo COVID-19 mirė septyni žmonės, jiems buvo nuo 60 iki 99-erių metų, rodo pirmadienį paskelbti Statistikos departamento duomenys.

Keturi mirusieji priklausė 80–89 metų grupei.

Vienam nuo COVID-19 mirusiam žmogui buvo nuo 60 iki 69-erių, vienam – nuo 70 iki 79-erių, o dar vienam – nuo 90 iki 99-erių metų.

Visi šie žmonės mirė ligoninėse.

Statistikos departamentas atkreipia dėmesį, kad mirusiųjų skaičius yra išankstinis ir per kelias dienas gali pasipildyti vėluojančiais įrašais.

Susiję straipsniai Lietuvoje – 356 nauji koronaviruso atvejai ir 9 mirtys

Nuo COVID-19 Lietuvoje iš viso mirė 3253 žmonės. Su šia infekcine liga – tiesiogiai ir netiesiogiai – siejama 6500 mirčių.

Daugiausia mirusiųjų nuo COVID-19 – 1166 žmonės – priklausė 80–89 metų grupei. Trims mirusiems žmonėms buvo nuo 20 iki 29-erių metų.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 199 tūkst. 398 žmonės.

Ligoninėse šiuo metu gydoma 970 COVID-19 pacientų, iš jų 82 – reanimacijoje

Lietuvos ligoninėse šiuo metu gydoma 970 COVID-19 pacientų, 82 iš jų – reanimacijoje, pirmadienį pranešė Statistikos departamentas.

Deguonis papildomai tiekiamas 832 ligoniams, 47 pacientams taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija.

Per parą į ligonines dėl COVID-19 paguldyti 58 žmonės.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 199 tūkst. 398 žmonės.

Pagal deklaruojamus duomenis, tebeserga 53 tūkst. 473 užsikrėtusieji, tačiau statistiškai skaičiuojama, kad sirgti turėtų gerokai mažiau – 7646 asmenys.

Nuo COVID-19 Lietuvoje iš viso mirė 3253 žmonės. Su šia infekcine liga – tiesiogiai ir netiesiogiai – siejama 6500 mirčių.

Deklaruotu sergančiuoju Statistikos departamentas laiko asmenį, kuriam buvo patvirtintas ligos atvejis ir ligos pabaiga nepatvirtinta gydytojo. Statistinis sergantysis yra asmuo, kuriam liga patvirtinta per pastarąsias 28 dienas. Praėjus šiam terminui, žmogus laikomas statistiškai pasveikusiu.

Anot departamento, statistinių sergančiųjų rodiklis gali būti tikslesnis vertinant populiacijos sergamumą, nes tarp deklaruotų sergančiųjų gali būti atvejų, kai asmuo jau nebeserga, bet šeimos gydytojas nėra patvirtinęs ligos pabaigos.

Nuo COVID-19 Lietuvoje iš viso mirė 3253 žmonės. Su šia infekcine liga – tiesiogiai ir netiesiogiai – siejama 6500 mirčių.

Praėjusią parą šalyje atlikti 3082 molekuliniai (PGR) tyrimai dėl įtariamo koronaviruso, iš viso nuo pandemijos pradžios jų atlikta 2 mln. 91 tūkst. 539.

Be to, per parą atlikti 102 antigeno tyrimai. Iš viso jų atlikta 32 tūkst. 884.

Teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per pastarąsias septynias dienas siekia 7,3 procento.

Pirmąja vakcinos nuo COVID-19 doze praėjusią parą paskiepyti 382 žmonės, antrąja doze paskiepytųjų nebuvo. Iš viso šalyje pirmąja doze paskiepyta 164 tūkst. 89 žmonės, abiem dozėmis – 73 tūkst. 103 asmenys.

Šeštadienį Lietuvoje buvo patvirtinti 356 nauji koronaviruso atvejai, užfiksuotos dar 9 mirtys, sekmadienį skelbė Statistiko departamentas.