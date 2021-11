Naujausi COVID-19 duomenys: pasiektas spalio mėnesio pradžios lygis – kur situacija blogiausia

6 savivaldybės patenka jau į raudoną epidemiologinę zoną.

Tai Zarasų rajonas, Varėnos rajonas, Plungės rajonas, Rietavo rajonas, Klaipėdos rajonas ir Neringos savivaldybė.

Geriausia epidemiologinė padėtis fiksuojama Neringos savivaldybėje – čia 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenka 274,6 atvejų, Rietavo savivaldybėje – 390,1 atvejo. Varėnos rajone šis skaičius siekia 409,4, Plungės rajone – 422,9, Klaipėdos rajone – 429,4. Zarasų rajone šis rodiklis siekia 457,7 atvejo.

Štai Alytaus rajonas pagal 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenkanti atvejų skaičių jau galėtų patekti į raudoną zoną. Čia atvejų skaičius siekia 499,2, bet trukdo 10 procento viršijanti teigiamų tyrimų dalis. Todėl Alytaus rajonas vis dar patenka į juodą epidemiologinę zoną.

Visos kitos šalies savivaldybė kol kas patenka į juodą epidemiologinę zoną.

Prasčiausia epidemiologinė padėtis ir toliau fiksuojama Birštono savivaldybėje, čia 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenka 1783,5 atvejo.

Panaši situacija ir Jonavos rajono savivaldybėje – čia 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenka 1600 atvejų, Rokiškyje – 1577,3 atvejo.

100 tūkst. gyventojų per 14 dienų visoje Lietuvoje tenka 864 atvejai, šis rodiklis mažėja jau 4 savaitę. Teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per paskutines 7 dienas siekia 9,8 procento. Pandemijos pagreitis neigiamas – –1,8 proc. per savaitę.

Galimai imunitetą turinčių asmenų dalis – 74,5 procento.

Pagal 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenkanti atvejų skaičių – 864 pasiektas spalio mėnesio pradžios rodiklis. Štai spalio 6 dieną 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų Lietuvoje teko 853,6 atvejo.

Pas paskutinę bangą aukščiausias užfiksuotas rodiklis buvo spalio 31 dieną, tada 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų teko 1455,5 atvejo.

Delfi primena, kad per paskutinę parą užfiksuoti nauji 1701 atvejai, mirė 15 žmonių.

12 mirusiųjų buvo neskiepyti arba paskiepyti nepilnai.

Praėjusią parą 2259 žmonės paskiepyti pirmąja vakcinos doze, iš viso paskiepyti per 14 tūkst. žmonių.

Ligoninėse šiuo metu gydomi 1355 COVID–19 sergantys pacientai – keliomis dešimtimis mažiau nei buvo praėjusią parą, 127 iš jų – reanimacijoje.

Šalyje praėjusią parą atlikta per 12,5 tūkst. molekulinių (PGR) ir 11,9 tūkst. antigeno tyrimų dėl įtariamo koronaviruso.