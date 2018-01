„Jei neklystu, iš viso buvo gauta apie 80 kandidatų paraiškų, dabar yra sudarytas trumpasis sąrašas, jame yra 6 žmonės. Manau, iki sausio vidurio naujasis vadovas bus išrinktas“, – BNS sakė V. Sinkevičius. Anot jo, naujajam vadovui keliama užduotis – paversti „Litexpo“ skaidria ir efektyviai veikiančia įmone. „Mano užduotis valdybai – derantis su nauju vadovu, jo atlyginimą susieti su pasiektais rezultatais, veiklos efektyvinimu. Žiūrint kitų parodų centrų patirtis, pasirinkimas parodai vyksta daug trumpiau ir manau, kad čia galima rasti būtų, kaip padaryti tai efektyviau. Tai suteiktų galimybę organizuoti daugiau parodų“, – kalbėjo ūkio ministras. Susiję straipsniai: Vėl nepavyko užginčyti „Litexpo“ aikštelių konkurso Ūkio ministras siūlys parduoti 3 valstybės įmones Jo teigimu, naujojo vadovo taip pat bus prašoma įvertinti darbuotojų funkcijas – dabar „Litexpo“ dirba per 120 žmonių – bei atlikti vidaus sandorių auditą. „Litexpo“ sudaro daug vidaus sandorių, kas man kelia abejonių ir norėčiau, kad jie taip pat būtų audituoti ir peržiūrėti. Tuomet galime kalbėti apie efektyvią dividendų politiką ir apie efektyviai veikiančią valstybės įmonę“, – sakė V. Sinkevičius. Tai ministras praėjusiį penktadienį aptarė su rugsėjį paskirta nauja „Litexpo“ valdyba, jai vadovauja telekomunikacijų bendrovės „Telia Lietuvos“ teisės vadovė Giedrė Kaminskaitė-Salters. Naujojo „Litexpo“ vadovo pradėta ieškoti gegužę, kai pareigas paliko Mindaugas Rutkauskas, perėjęs į verslininko Gedimino Žiemelio kontroliuojamą bendrovę „ŽIA valda“. Šiuo metu laikinai „Litexpo“ vadovauja jos antrinės įmonės „Litexpo Events“ direktorius Justinas Bortkevičius. Pirmąjį šių metų pusmetį „Litexpo“ gavo 4,081 mln. eurų pajamų - 2,8 proc. daugiau nei 2016 metų sausį-birželį, jos grynasis pelnas per metus sumažėjo 9,3 proc. iki 1,17 mln. eurų. Pirmąjį pusmetį centre įvyko 16 tarptautinių parodų, kuriose dalyvavo 2,3 tūkst. įmonių.

