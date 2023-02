Išpuolis Baltarusijos teritorijoje: apgadintas 300 mln. eurų kainuojantis rusų lėktuvas

„Rusijos karinį lėktuvą „A-50U“ Baltarusijos Mačiuliščių aerodrome (Minsko sritis) atakavo baltarusių diversantai, kurie panaudojo du dronus. Tai sekmadienį pranešė stebėjimo grupė „Belaruski Gajun“, kuria remiasi Ukrainos naujienų agentūra „Unian“.

Mačiuliščiai – nedidelė gyvenvietė Minsko srityje, kur yra Rusijos kariuomenės aktyviai naudojamas aerodromas. Rusai čia dislokavę naikintuvus „MiG-31K“, galinčius nešti hipergarsines raketas „Kinžal“, todėl kiekvieną kartą jiems pakilus visoje Ukrainoje skelbiamas oro pavojus.

Pranešama, jog iš drono numetus sprogmenis stipriai apgadintas Rusijos lėktuvas „A-50U“ kainuoja apie 300 mln. eurų. Rusijos karinės oro pajėgos iš viso turi 7 tokius lėktuvus.

🇧🇾MACHULISHCHY AIR BASE - MINSK🇧🇾

With reports of the A-50 being hit, it is important to look back at 0.5M📸 to see what was there. Passes on Feb 3 & 14 don't show her. It was assumed she left after the joint exercises. However, on Feb 19th, she was back near the Tu-134 Crusty. https://t.co/PLiDmIsifp pic.twitter.com/ghLIVHmgZh