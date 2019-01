Komisija aptars naujus kovos su korupcija tikslus ir priemones bei problemas viešuosiuose pirkimuose, BNS sakė ministro pirmininko patarėjas Skirmantas Malinauskas. „Bus pristatyti nauji tikslai ir priemonės, į kovą su korupcija įtraukiant visas institucijas – ministerijas ir joms pavaldžias įstaigas“, – teigė S. Malinauskas. Pasak jo, aptariant viešuosius pirkimus Specialiųjų tyrimų tarnyba pristatys atliktas analizes, pakomentuos galimybes dėl didesnės korupcijos prevencijos šioje srityje. Naujai kovos su korupcija komisijai vadovaus ministras pirmininkas, o jo pavaduotojais bus teisingumo ministras ir Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius. Panaši vyriausybinė komisija egzistavo nuo 2003 metų, bet ji buvo atstovaujama žemesniu lygiu.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.