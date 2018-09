„Mūsų sprendimas prieš pora metų vietoj septynių pavaduotojų turėti penkis tikrai leido nemažai sutaupyti. Jeigu šnekėtume, kiek tai kainuos, tai yra papildoma patarėjo pozicija, šiek tiek didesnis paties pavaduotojo atlyginimas negu eilinio Seimo nario. Kiek prisimenu skaičius, tai kainuos truputį virš 100 tūkst. eurų“, – antradienį sakė R. Karbauskis. „Bet kalbant apie Seimo darbo stabilumą ir Vyriausybės stabilų palaikymą, tai finansinė nauda šito sprendimo tikriausiai bus tūkstančiai kartų“, – pabrėžė jis. R. Karbauskis antradienį pateikė Seimo statuto pataisą, kad parlamento pirmininkas turi turėti ne penkis, o šešis pavaduotojus. Susiję straipsniai: Seime planuojama kanceliarijos pertvarka: trys „valstiečiai“ susirinko ir nusprendė? Už ją balsavo 63 parlamentarai, prieš buvo 44, susilaikė šeši politikai. Toliau ją svarstys Seimo komitetai. Naujas postas valdantiesiems reikalingas, nes opozicine buvusi partijos „Tvarka ir teisingumas“ frakcija nutarė palaikyti valdančiąją daugumą ir jos atstovą norima skirti Seimo pirmininko pavaduotoju. „Tvarkiečiai“ yra sakę, kad į šį postą turėtų būti siūlomas partijos lyderis Remigijus Žemaitaitis. „Suprantame, kad už parašą dėl frakcijų koalicijos duodate pavaduotojo postą, nesvarbu, kiek tai kainuos. Bet yra kitas klausimas, ką jūs žadate duoti už balsavimą dėl biudžeto, ką jūs žadate duoti už balsavimą dėl ligoninių pertvarkos ir kitų klausimų. Ar yra numatyti, kokie nors galbūt galimi prekybiniai mainai, kad ir kitos opozicinės frakcijos galėtų žinoti, kokia yra vieno ar kito balsavimo kaina (...)“, – klausė opozicinių konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis. „Kai jūs šnekate tokias nesąmones, jums pačiam juokinga ar ne?“ – atsakė R. Karbauskis. Jis patvirtino, kad jeigu dar kuri nors frakcija nutartų oficialiai palaikyti valdančiąją koaliciją, jai taip pat būtų pasiūlyta vieta Seimo vadovybėje. Antradienį vieno balso persvara po pateikimo pritarta ir liberalo Eugenijaus Gentvilo statuto pataisai, kad parlamento opozicija turėtų ne mažiau kaip du Seimo vicepirmininkus. Anot jo, dabartinė tvarka, kai iš penkių Seimo vicepirmininkų tik vienas postas priklauso opozicijai, nors beveik pusė parlamento yra opozicijoje, nėra teisinga. E. Gentvilas taip pat pasiūlė, kad dienos plenarinio posėdžių darbotvarkėje opozicijos parengti projektai sudarytų ne mažiau kaip dešimtadalį darbotvarkės.

