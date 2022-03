Nauja realybė skaldo rusus: reakcijos Rusijos soc. tinkluose skiriasi kaip diena ir naktis

„Dabar galėsime gyventi kaip Šiaurės Korėjoje, atskirti nuo viso pasaulio“, – taip socialiniame tinkle „Vkontakte“ paskelbtą sankcijų reziumė pakomentavo vienas rusas.

Čia po įvairius puslapius plinta įrašas, kur vardinama, kad šalies orlaiviams uždrausta įskristi į 36 valstybes, bankai pakėlė palūkanų normas iki 30 proc., užblokuota galimybė naudotis „Visa“ ir „Martercard“ kortelėmis, futbolo rinktinė pašalinta iš FIFA ir UEFA turnyrų, švedų įmonės „Volvo“, „Scania“ ir „Ericsson“ traukiasi iš Rusijos rinkos, „General motors“ čia nebeeksportuos savo automobilių, o naujausio Betmeno filmo premjera – atšaukta.

„Štai kaip sugriauti valstybę per savaitę, pasimokykit iš Putino“, – vertindamas pokyčius ironizavo komentatorius.

Bet toks ironiškas ir kritiškas požiūris populiariausiame Rusijos socialiniame tinkle – mažumoje. Didžioji dalis komentatorių yra smarkiai paveikti propagandos ir gyvena alternatyvioje realybėje.

„Rusai patys gali viskuo apsirūpinti, mums nieko nereikia iš Europos. Mums nieko nereikia iš Europos, o jiems reikia mūsų naftos bei dujų. Rusija išgyvens net jei pasaulyje neliks jokios kitos valstybės. O kiek ilgai visi kiti išgyvens be mūsų naftos ir dujų?“, – toks atkirtis į nerimą dėl sankcijų sulaukia plataus palaikymo, o panašus požiūris dominuoja.

Komentatoriai čia dėl sankcijų kritiką Putinui ar Rusijai reiškiančius žmones vadina „jaunuoliams, kuriems vakarų propaganda išplovė smegenis“.

Vkontakte socialinis tinklas © Ricky Of The World / Shutterstock.com

„Tegul Vakarai ir Europa eina velniop. Jie sakė, kad sankcijos palies tik valdžią, bet jie atėmė vizas, išmetė rusų studentus iš užsienio universitetų, engia rusus užsienyje, atšaukė Betmeną, sugriovė ekonomiką, o dabar dar atima mūsų banko korteles. Kodėl tie niekšai mus skandina, mes irgi esam aukos“, – toks požiūris itin gajus ir palaikomas tarp rusų.

„Tokių nesąmonių kaip Betmenas ir nežiūrim, gerai, kad nežiūrės ir mūsų vaikai, tai tik iš Vakarų atneštos žudynės, kraujas, žiaurumai“, – pritarė kita moteris.

Kai reiškiamas nepasitenkinimas dėl rusų pašalinimo iš svarbiausių turnyrų, dažniausiai skamba nuvalkiota frazė: "kodėl maišomas sportas ir politika?" Kai kas bando ir juokauti – dabar nebereikės stebėti futbolo komandos pralaimėjimų. Nors yra ir kitoks požiūris.

„Kas dabar įsijungs tuos turnyrus, juk vis tiek Rusija viską laimėdavo ir pasaulis žiūrėdavo tik dėl mūsų pergalių“, – taip futbolo rinktinės pašalinimą pakomentavo viena mergina.

Dar viena opi ir plačiai aptarinėjama tema – pašalinimas iš Eurovizijos. Tačiau išmesti rusai dažniausiai komentuoja, kad ir taip nenorėjo dalyvauti renginyje, kurį dabar vadina iškrypėlių šou.

„Tegul jie ir būna su savo gėjrovizija, o mes sukursim savo rusoviziją“, – rašoma socialiniame tinkle. Ironiška tai, kad Eurovizija buvo populiari, užpernai ją įsijungė daugiau nei dešimtadalis rusų, o 2019 - daugiau nei trečdalis.

Karo vaizdus vadina dezinformacija

Nors Rusijos valdžia griežtai triuškina bet kokią kritiką, „Vkontakte“ galima rasti ir opozicijos balsų, štai pusę milijono sekėjų turintis satyrinis puslapis „GL“ drąsiai skelbia realius vaizdus iš Ukrainos: įrašus, kaip bombarduojamas Charkivas bei kiti Ukrainos miestai.

Kai kas baisisi šiais vaizdais ir siunčia prakeiksmus Kremliaus link bei keikia valdžią už brutalų elgesį, tačiau dauguma komentaruose yra įsitikinę, kad taikių civilių rusai nebombarduoja.

„Patys ukrainiečiai paleido šitą raketą, – toks paaiškinimas visą pasaulį sukrėtęs įrašas, kaip susprogdinamas Charkivo srities administracijos pastatas. – Faktas toks, kad mūsų kareiviai jau ten, todėl nėra jokios logikos mums paleisti tokia bombą.“

Tas pats komentatorius toliau dėsto Rusijos propagandos platinamus melus, esą taikomasi tik į karinius objektus. Toks požiūris sulaukia kito jo tautiečio patyčių.

„Jei tu tiki viskuo, ką sako mūsų valdžia, tada mes gyvename geriau už visas pasaulio valstybes kartu sudėjus“, – ironizuojama atsakyme.

Tiesa, net tarp kritiškai Putino režimą vertinančių balsų jaučiasi neviltis, žmonės netiki, kad režimą galima nuversti.

„Jau 9 metus protestuojame ir niekas nesikeičia. Jei eisime į gatves tik atsidursime kalėjime“, – pastebi Kremlių keikiantys žmonės.

Už kritišką požiūrį – grasinimai kalėjimu

Socialiniuose tinkluose plintantys pateisinimai karui visiškai atkartoja propagandos platinamas klišes – esą reikia gelbėti Donbasą, kuris 8 metus niekam nerūpėjo, privaloma įveikti nacizmą ir panašiai.

Beje, absurdiški pateisinimai, kad karas pradėtas tik norint apginti Donbasą kai kam jau tiek įgriso, kad pradėtas platinti iš tokių komentatorių besityčiojantis memas – beždžionėlės nuotrauka, kur tiesiog parašyta „8 metai“.

O štai viena moteris, pritarusi propagandinėms klišėms, priėjo prie išvados, kad visgi Ukrainą vertėtų atiduoti Europos Sąjungai: „Tegul ir gyvena taip, kaip Baltijos šalyse, be darbo, be pinigų, be vaikų“

Kartais galima rasti ir labai blaivių komentarų, deja, iš jų palaikymo akivaizdu, kad sveikas protas ir kritiškas mąstymas Rusijos socialiniuose tinkluose nėra vertinamas.

„Atrodo, kad visa planeta, visos civilizuotos valstybės pasmerkė Rusiją. Jei jau visi tave smerkia, sveiko proto šalyje kils klausimas, kad darai kažką ne taip. Bet ką mes darome Rusijoje? Dauguma žmonių elgesį kaip vokiečiai Hitleriui valdant. Jie ieško pateisinimų karui. Aš pats tikrai bandysiu bėgti iš šalies pirmai progai pasitaikius. Ir tik nebadykit pirštais į JAV. JAV visuomenė buvo daug aktyvesnė protestuodama prieš karą Irake, net kai ta šalis buvo labai svetima, labai toli nuo namų ir jai vadovavo diktatorius“, – toks vieno ruso įrašas iššaukė tik kitų žmonių įsiūtį.

Vieni klausė, kiek dolerių jam buvo sumokėta už tokią nuomonę, kiti ragino trinti komentarą ir nekvailinti žmonių, treti sakė, kad už tokį požiūrį reiktų sodinti į kalėjimą bent 20 metų. Kiti žmonės nusiteikę dar radikaliau.

„Elkimės su išdavikais taip, kaip jie nusipelnė. Laikas pakabinti juos Raudonojoje aikštėje“, – tokio atsakymo sulaukė kritiškas požiūris.