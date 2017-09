Vis dėlto jis pasmerkė Maskvą dėl nepakankamo atvirumo, organizuojant šiuos mokymus. Lankydamas NATO karius Šiaurės Estijoje įsikūrusioje Tapoje jis tvirtino, jog karių buvimas čia siunčią aiškią žinutę, „kad vieno sąjungininko užpuolimas iššauks viso Aljanso atsaką“. „Mes atidžiai stebėsime („Zapad“) ir esame budrūs, tačiau ramūs, nes nematome jokios neišvengiamos grėsmės jokiai NATO sąjungininkei“, – kalbėjo NATO generalinis sekretorius. Anot Vakarų pareigūnų, iš pasiruošimo „Zapad“ matyti, kad tai gali būti kur kas didesnės pratybos, nei teigia Maskva. J. Stoltenbergas pareiškė, kad Rusija neatitiko tarptautinių atvirumo stebėti mokymus standartų. Stebėti pratybų buvo pakviesti trys NATO ekspertai, tačiau Aljanso vadovas teigia, kad „to nepakanka užtikrinti skaidrumą pagal ESBO (Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos) standartus“. „Skaidrumas ir nuspėjamumas yra vis labiau svarbūs, kai įtampa yra didelė, kad būtų sumažintos nesusipratimų ir incidentų rizika“, – sakė Stoltenbergas. Pratybos „Zapad“ vyks rugsėjo 14–20 dienomis. Baltarusija ir Maskva teigia, jog mokymuose dalyvaus beveik 13 tūkst. karių. Tuo metu Lietuvos ir Estijos pareigūnai pareiškė, kad pratybos dirbtinai skaldomos į atskiras dalis, siekiant sumažinti mokymuose dalyvausiančių karių skaičių.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.