NATO tam ruošėsi dešimtmečius: kokios priemonės gali padėti Ukrainai laimėti karą prieš Rusiją

Ukraina gali laimėti karą prieš Rusiją, jei turės tinkamą ginkluotę. Toks pareiškimas iš Pentagono vadovo, kuris pirmadienį su JAV valstybės sekretoriumi apsilankė Kyjive, praėjus dviem mėnesiams nuo karo su Rusija pradžios kaip diena ir naktis skiriasi nuo ankstesnių JAV viešai svarstytų pesimistinių prognozių, esą Ukrainos sostinė kris per 96 valandas.

Tai, kad ukrainiečiai gali ne tik atsilaikyti, bet net ir laimėti prieš antrąja pasaulio karine galybe laikytą Rusijos armiją, prieš karą galėjo teigti nebent didžiausi optimistai. Bet ryžtingas ukrainiečių pasipriešinimas ir kerėpliškas Rusijos puolimas keliais frontais įkvėpė daug pasitikėjimo savo jėgomis. Neatsitiktinai tai, kaip vieną svarbiausių veiksnių paminėjo ir Pentagono vadovas.

„Pirmas žingsnis pergalės link yra tikėjimas, kad laimėti įmanoma. Taigi jie tiki, kad mes galime laimėti“, –sakė Lloydas Austinas, grįžęs iš kelionės į Kyjivą. Tačiau vien tikėjimo, suprantama, neužtenka – reikia ginklų, cituojant Neo – daug ginklų.

Tą nuolat savo kalbose – ir susitikimuose su žurnalistais, ir kreipdamasis į Vakarų šalių parlamentus nepailsdamas kartoja Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Iš pradžių prašęs sunkiai įgyvendinamų, ypač rizikingų NATO neskraidymo zonų, jis, regis, suprato, kad Ukraina pati viena gali laimėti šį karą su tinkama Vakarų karine parama, kuri prasidėjo dar prieš nuaidint pirmiesiems atviro karo šūviams, nenutrūksta iki šiol.

Paradoksalu, kad daugiausiai pagalbos skyrusios ir į Ukrainos poreikius įsiklausiusios Vakarų šalys jau ne tik gerai žino, ko reikia ukrainiečiams, bet ir vis labiau linkusios atverti savo arsenalus, nepaisant Rusijos įspėjimų. Vieninteliai nežinomieji lieka laiko, efektyvumo veiksniai – kaip ir kada ukrainiečiai spės panaudoti pagalbą bei pagrindinis klausimas: o ką Ukrainai reikštų pergalė kare?

Pagaliau plūsta Vakarų karinė parama

Kol kas lengvesni atsakymai susiję būtent su Vakarų šalių karine parama: iš pradžių, dar prieš karą tik kelios atskiros šalys, pavyzdžiui, JAV, Jungtinė Karalystė, Lietuva, Estija ir kelios kitos aktyviai ginklais bei kita karine parama – mokymais, kritiškai svarbia žvalgybine informacija rėmė Ukrainą.

Netgi karui prasidėjus dvejonių, mindžikavimų, regis, nesibaigiančių debatų netrūko, o argumentai buvo tie patys, kaip ir pastaruosius 8 metus – būtent tiek truko oficialiai nepaskelbtas Rusijos karas Donbase, į kurį Kremlius buvo tiesiogiai įsikišęs iškart po Krymo okupacijos: kad tik ginkdie neišprovokuotume Rusijos, kad tik nesukeltume didesnio konflikto su NATO.

Ryškiausia tokių pasiteisinimų čempionė ir ginklų tiekimo Ukrainai stabdis buvo ir tebėra Vokietija. Nepaisant to, kad Vokietija karo pradžioje viešai atsisakė tiekti ukrainiečiams ginklus ir siūlė vien karo medicinos paslaugas bei šalmus, o vėliau perdavė prieštankinės, priešlėktuvinės ginkluotės, tūkstančius minų, granatų, milijonus vienetų amunicijos, Berlyno požiūris iki šiol stebina.

Putting the controversy over heavy weapons aside, Germany actually doesn’t look too shabby when compared to the leaders of the pack, the US and the UK. The political communication, however, is so piss poor that you could get the impression Germany was doing absolutely nothing. pic.twitter.com/yus8jba22K