„Matėme žiniasklaidos pranešimus, kad Rusija Karaliaučiaus krašte dislokuoja raketas „Iskander“. Tai nėra naujiena. Žinome, kad šis dislokavimas yra dalis ilgamečio Rusijos (ginkluotųjų pajėgų) modernizacijos plano, – naujienų agentūrai „Interfax“ sakė NATO šaltinis. „Tačiau bet koks branduolines kovines galvutes galinčių nešti raketų dislokavimas arti mūsų sienų nepadeda mažinti įtampos, – pridūrė jis. – Laikydamiesi skaidrumo dvasios, labai tikimės apie tai daugiau sužinoti iš Rusijos. Svarbu nustatyti tikrąją padėtį. NATO sunerimusi; šie ginklai mums žinomi, bet taip pat žinome, kad rusai seniai perkėlinėja savo ginkluotę į Kaliningradą ir iš jo.“ Apie raketų „Iskander“ dislokavimą Karaliaučiaus krašte anksčiau pirmadienį pranešė Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė ir krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis. Pasak R. Karoblio, anksčiau Rusija šių raketų kompleksų atveždavo pratyboms, tačiau „šį kartą situacija yra kita – tai yra nuolatinis dislokavimas, turint visą tam reikalingą infrastruktūrą“. Rusijos Valstybės Dūmos gynybos komiteto vadovas Vladimiras Šamanovas vėliau patvirtino, kad šio tipo raketų tikrai dislokuota vakariniame eksklave. Pasak jo, tai yra atsakas į NATO karinių pajėgumų stiprinimą su Rusija besiribojančiose valstybėse. Sausio 31 dieną Rusijos gynybos ministerija buvo pranešusi, kad Kaliningrado srityje sukurta infrastruktūra „Iskander“ dislokavimui. Buvo skelbta, kad šiais kompleksais ketinama apginkluoti 152-ąją gvardijos raketų brigadą, kuri bazuojasi Įsrutyje (Černiachovske). Pasak Vakarų ekspertų, branduolinį užtaisą galinčios nešti „Iskander“ raketos yra skirtos tiksliai naikinti taikinius, esančius už 50–500 kilometrų. Taigi, Kaliningrado srityje laikomi kompleksai potencialiai galėtų smogti taikiniams kaimyninėse valstybėse, NATO narėse – Baltijos šalyse ir Lenkijoje, taip pat pietų Švedijoje.

