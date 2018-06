Krašto apsaugos ministerijos duomenimis, iš viso NATO naikintuvams teko palydėti devynis rusų lėktuvus. Birželio 13, 14 ir 15 dienomis palydėta po vieną rusų lėktuvą, tarp jų buvo du žvalgybiniai lėktuvai IL-20 ir vienas naikintuvas SU-24. Birželio 16 dieną NATO naikintuvai iš viso lydėjo šešis Rusijos orlaivius: dukart palydėtas krovininis AN-26, po kartą naikintuvas SU-24, žvalgybinis orlaivis IL-76, transportinis An -12 ir keleivinis An-140. Kai kurie iš jų skrido be radiolokacinio atsakiklio, su Regioniniu skrydžių valdymo centru ryšio nepalaikė, skrydžio plano neturėjo. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.

