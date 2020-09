NATO naikintuvai keturis kartus kilo lydėti Rusijos orlaivių

Rugsėjo 21 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino Rusijos Federacijos orlaivį IL-20, skridusį maršrutu Rusijos Federacijos žemyninė dalis – Kaliningradas, ir jį pasitikti skridusius du Rusijos Federacijos orlaivius SU-27, kurie skrido tarptautine oro erdve iš Kaliningrado. IL-20 skrido su skrydžio planu, be radiolokacinio atsakiklio, radijo ryšį su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC) palaikė. Abu SU-27 skrido be skrydžių planų, be radiolokacinių atsakiklių, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.

Rugsėjo 22 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino Rusijos Federacijos orlaivį IL-20 bei jį lydinčius du Rusijos Federacijos orlaivius SU-27, skridusius maršrutu Rusijos Federacijos Kaliningrado sritis – tarptautinė oro erdvė – Rusijos Federacijos Kaliningrado sritis. Visi orlaiviai skrido be skrydžių planų, be radiolokacinių atsakiklių, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.

Rugsėjo 24 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino Rusijos Federacijos orlaivį IL-20 bei jį lydinčius keturis SU-27, skridusius maršrutu Rusijos Federacijos Kaliningrado sritis – tarptautinė oro erdvė – Rusijos Federacijos Kaliningrado sritis. Visi orlaiviai skrido be skrydžių planų, be radiolokacinių atsakiklių, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.

Rugsėjo 25 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino Rusijos Federacijos orlaivį IL-20 ir jį lydėjusius du SU-27, skridusius maršrutu Kaliningradas – Rusijos Federacijos žemyninė dalis. IL-20 skrido su skrydžio planu, be radiolokacinio atsakiklio, radijo ryšį su RSVC palaikė, abu SU-27 skrido be skrydžių planų, be radiolokacinių atsakiklių, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.