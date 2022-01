NATO naikintuvai du kartus kilo palydėti orlaivių, vienas skrido į Kiniją

Sausio 27 d. NATO oro policijos naikintuvai pakilo atpažinti civilinio orlaivio A346, kuris skrido maršrutu Bournemouth (Didžioji Britanija) – Fuzhou (Kinija). Orlaivis skrido su skrydžio planu, tačiau nepalaikė ryšio su Vilniaus, Rygos, Talino skrydžių valdymo centrais.

NATO naikintuvų užduotis atšaukta naikintuvams nepriartėjus prie orlaivio, nes pilotas užmezgė radijo ryšį (piloto klaida).

Sausio 29 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino keturis Rusijos Federacijos orlaivius Su-30SM, skridusius tarptautine oro erdve iš Rusijos Federacijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį.

Iš jų 3 orlaiviai skrido be radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšio su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC) nepalaikė, vienas – su radiolokaciniu atsakikliu, be skrydžio plano, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.