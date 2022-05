Patruliuodami balandžio 26 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino Rusijos Federacijos orlaivį AN-12, skridusį tarptautine oro erdve iš Rusijos Federacijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį. Orlaivis skrido be radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšio su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC) nepalaikė.

Balandžio 28 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino Rusijos Federacijos orlaivius SU-24M ir AN-30, skridusius tarptautine oro erdve iš Rusijos Federacijos Kaliningrado srities ir grįžusius į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį. Orlaivis SU-24M skrido be radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšio su RSVC nepalaikė. Orlaivis AN-30 skrido su radiolokaciniu atsakikliu, be skrydžio plano, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.

Balandžio 29 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino Rusijos Federacijos orlaivį AN-30, skridusį tarptautine oro erdve iš Rusijos Federacijos Kaliningrado srities į Rusijos Federacijos žemyninę dalį. Orlaivis skrido su radiolokaciniu atsakikliu, be skrydžio plano, radijo ryšį su RSVC palaikė.

Balandžio 29 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino Rusijos Federacijos orlaivį AN-30, skridusį tarptautine oro erdve iš Rusijos Federacijos Kaliningrado srities ir grįžusį į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį. Orlaivis skrido su radiolokaciniu atsakikliu, be skrydžio plano, radijo ryšį su RSVC palaikė.

Balandžio 29 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino Rusijos Federacijos orlaivį IL-20, skridusį tarptautine oro erdve iš Rusijos Federacijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį. Orlaivis skrido be radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšį su RSVC palaikė.

Balandžio 30 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino Rusijos Federacijos orlaivį IL-20 ir du orlaivius Su-27, skridusius tarptautine oro erdve iš Rusijos Federacijos Kaliningrado srities ir grįžusius į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį. Visi orlaiviai skrido be radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.