NATO naikintuvai 7 kartus kilo atpažinti ir lydėti tarptautinėje oro erdvėje skridusių Rusijos karinių orlaivių

Liepos 19 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino RF karinį orlaivį, skridusį tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities į RF žemyninę dalį. Orlaivis skrido be radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšį su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC) palaikė.

Liepos 19 d. NATO oro policijos naikintuvai taip pat atpažino Rusijos Federacijos karinį orlaivį, skridusį tarptautine oro erdve iš Rusijos Federacijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį. Orlaivis skrido be radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšį su RSVC palaikė.

Liepos 20 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino RF karinį orlaivį, skridusį tarptautine oro erdve iš RF žemyninės dalies į Kaliningrado sritį. Orlaivis skrido be radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšį su RSVC palaikė.

Liepos 20 d. NATO oro policijos naikintuvai kilo perimti ir atpažinti RF karinį orlaivį, kuris skrido be radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.

Liepos 20 d. NATO oro policijos naikintuvai taip pat atpažino du RF karinius orlaivius, skridusius tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities ir grįžusius į Kaliningrado sritį. Orlaiviai skrido be radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.

Liepos 22 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino RF karinį orlaivį, skridusį tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities į RF žemyninę dalį. Orlaivis skrido be radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšį su RSVC palaikė.

Liepos 23 d. NATO oro policijos naikintuvai pakilo su tikslu vykdyti patruliavimą virš Baltijos jūros. Neaptikus taikinio, NATO oro policijos orlaiviai buvo pervesti į žemesnę parengtį ir grįžo į bazę.