NATO naikintuvai 4 kartus lydėjo skrydžio taisykles pažeidusius orlaivius

Rugpjūčio 17-ąją Baltijos šalių oro erdvę saugantys NATO naikintuvai atpažino Rusijos orlaivį IL-76, skridusį tarptautine oro erdve iš Rusijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį. Orlaivis skrido be radiolokacinio atsakiklio, be iš anksto pateikto skrydžio plano, radijo ryšį su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC) palaikė.

Rugpjūčio 18-ąją NATO oro policijos naikintuvai atpažino orlaivį IL-76, skridusį tarptautine oro erdve iš žemyninės dalies į Kaliningrado sritį. Orlaivis skrido su radiolokaciniu atsakikliu, be skrydžio plano, radijo ryšį su RSVC palaikė.

Tą pačią dieną NATO naikintuvai atpažino du Rusijos orlaivius MIG-31, skridusius tarptautine oro erdve iš Rusijos žemyninės dalies ir grįžusius atgal į žemyninę dalį. Orlaiviai skrido be radiolokacinių atsakiklių, be skrydžių planų, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.

Vėliau NATO oro policijos naikintuvai atpažino orlaivį IL-62 ir tris orlaivius MIG-31, skridusius tarptautine oro erdve iš Rusijos Federacijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį. IL-62 skrido su radiolokaciniu atsakikliu, su skrydžio planu, radijo ryšį su RSVC palaikė. Trys MIG-31 skrido be radiolokacinių atsakiklių, be skrydžių planų, radijo ryšio su RSVC nepalaikė. NATO oro policijos naikintuvai taip pat atpažino orlaivį IL-76, skridusį tarptautine oro erdve iš žemyninės dalies į Kaliningrado sritį. Orlaivis skrido be radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšį su RSVC palaikė.

Rugpjūčio 19-ąją NATO oro policijos naikintuvai atpažino du orlaivius SU-24M, žemai skridusius virš Baltijos jūros, pakilusius iš Kaliningrado srities. Orlaiviai skrido be radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.