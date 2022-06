NATO naikintuvai 13 kartų kilo lydėti virš Baltijos jūros skridusių Rusijos karinių orlaivių

Birželio 6 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino Rusijos Federacijos orlaivį IL-20, skridusį maršrutu RF Kaliningrado sritis – tarptautinė oro erdvė virš Baltijos jūros – RF Kaliningrado sritis. Orlaivis skrido be radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšio su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC) nepalaikė.

Tą pačią dieną NATO oro policijos naikintuvai atpažino Rusijos orlaivį IL-38, skridusį maršrutu RF žemyninė dalis – tarptautinė oro erdvė virš Baltijos jūros – RF Kaliningrado sritis. Orlaivis skrido su radiolokaciniu atsakikliu, be skrydžio plano, radijo ryšio su RSVC nepalaikė. Tuo pačiu atpažintas TU-154, skridęs iš RF žemyninės dalies tarptautine oro erdve virš Baltijos jūros į Kaliningrado sritį.

Orlaivis skrido su radiolokaciniu atsakikliu, su skrydžio planu, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.

Birželio 7 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino Rusijos orlaivį IL-38 ir du SU-27, skridusius maršrutu: RF Kaliningrado sritis – tarptautinė oro erdvė virš Baltijos jūros – RF Kaliningrado sritis. Orlaiviai skrido be radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.

Birželio 7-ąją NATO oro policijos naikintuvai atpažino Rusijos orlaivį SU-27, skridusį irgi tuo pačiu maršrutu. Orlaivis skrido be radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.

Tą pačią dieną NATO oro policijos naikintuvai atpažino Rusijos orlaivį IL-20, skridusį maršrutu: Kaliningrado sritis – tarptautinė oro erdvė virš Baltijos jūros – Kaliningrado sritis. Orlaivis skrido be radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšio su RSVC nepalaikė. Tuo pačiu kilimu atpažino RF orlaivį IL-38, skridusį iš Rusijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį. Orlaivis skrido be radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.

Birželio 8 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino du RF orlaivius SU-27, skridusius maršrutu Kaliningrado sritis – tarptautinė oro erdvė virš Baltijos jūros – Kaliningrado sritis. Orlaiviai skrido be radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšio su RSVC irgi nepalaikė.

Birželio 9-ąją NATO oro policijos naikintuvai atpažino Rusijos orlaivius AN-26, IL-20, du SU-27. AN-26 skrido iš Kaliningrado srities į Rusijos žemyninę dalį. Orlaivis skrido su radiolokaciniu atsakikliu, su skrydžio planu, radijo ryšį su RSVC palaikė. Orlaivis IL-20 ir abu SU-27 skrido maršrutu Kaliningrado sritis – tarptautinė oro erdvė virš Baltijos jūros – Kaliningrado sritis. Orlaiviai skrido be radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.

Birželio 10-ąją NATO oro policijos naikintuvai atpažino du Rusijos orlaivius IL-38, skridusius iš Kaliningrado srities į Rusijos žemyninę dalį. Orlaiviai skrido su radiolokaciniais atsakikliais, be skrydžio planų, IL38 radijo ryšį su RSVC palaikė, kitas IL38 radijo ryšio nepalaikė.

Tą pačią dieną NATO oro policijos naikintuvai buvo pakelti palydėti dviejų RF orlaivių SU-24, skridusių maršrutu Kaliningrado sritis – tarptautinė oro erdvė virš Baltijos jūros – Kaliningrado sritis. Orlaiviai skrido be radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio nepalaikė.

Birželio 11 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino du RF orlaivius SU-27, skridusius maršrutu Kaliningrado sritis – tarptautinė oro erdvė virš Baltijos jūros – Kaliningrado sritis. Orlaiviai skrido be radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio nepalaikė.

Tą pačią dieną NATO oro policijos naikintuvai atpažino Rusijos orlaivį AN-26, skridusį iš Kaliningrado srities į Rusijos žemyninę dalįs. Orlaivis skrido be radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšį su RSVC palaikė.

Birželio 11-ąją NATO oro policijos naikintuvai dar atpažino ir lydėjo du Rusijos orlaivius SU-24 ir du SU-27, skridusius maršrutu Kaliningrado sritis – tarptautinė oro erdvė virš Baltijos jūros – Kaliningrado sritis. Orlaiviai skrido be radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio nepalaikė.