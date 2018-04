Balandžio 26 dieną NATO oro policijos naikintuvai atpažino du Rusijos naikintuvus SU-35 ir vieną SU-24. Grupė orlaivių skrido tarptautine oro erdve iš žemyninės Rusijos teritorijos virš Baltijos jūros, pirmadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija. Orlaiviai skrido be radiolokacinio atsakiklio, su regioniniu skrydžių valdymo centru radijo ryšio nepalaikė, skrydžio plano neturėjo. Skrydžio metu apsisukę grįžo į žemyninę Rusijos Federacijos dalį. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.

