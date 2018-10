Nuo Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų likusių sprogmenų nukenksminimo operacija vyks iki spalio 17 dienos. NATO nuolatinės parengties priešmininių laivų pirmos grupės junginio laivai Lietuvos vandenyse ieško, o prireikus ir neutralizuoja rastus likusius sprogmenis, pranešė Krašto apsaugos ministerija. „Su šešiais laivais iš skirtingų NATO valstybių mes esame pasirengę prisidėti prie saugumo užtikrinimo Baltijos jūroje”, – pranešime cituojamas grupės vadas, Belgijos karininkas komandas Peteris Ramboeris. NATO laivai į Klaipėdos uostą atvyks penktadienį, jie čia stovės iki pirmadienio. Junginio vadas ir laivų vadai aplankys Klaipėdos miesto merą, Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų vadą, laivuose bus organizuojamos ekskursijos Lietuvos kariams, o šį savaitgalį laivai bus atviri visuomenei Kruizinių ir karo laivų terminale. NATO junginio laivai nuo sausio mėnesio vykdė minų paieškos ir nukenksminimo operacijas Oslo fjorde, Vokietijos prieigose, prie Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės krantų.

